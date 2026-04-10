«Арсенал» готовит очередную большую закупку под Артету. Пора задуматься об эффективности тренера

сегодня, 15:28

Кубок и два Суперкубка за семь лет – слишком слабо при тратах «Арсенала».

«Канониры» наверняка безмерно благодарны Артете – он пришёл в кризисный период и вернул клуб в борьбу за трофеи. Вот уже на протяжении четырёх сезонов лондонцы ведут борьбу за чемпионство в АПЛ , регулярно играют в Лиге чемпионов. Только из года в год клуб тратит большие деньги на усиление – и вместо прорыва ударяется в потолок, а сомнения в проекте постепенно растут.

Новый контракт для испанца

Действующее соглашение Микеля рассчитано до лета 2027 года. Его с менеджером подписали осенью 2024 года – весьма символично. Первым по-настоящему прорывным для испанца стал сезон-22/23. Молодые и дерзкие лондонцы вдруг замахнулись на титул, обошли забуксовавший «Манчестер Сити» и долгое время шли в лидерах. Только на финишной прямой «горожане» вернулись на первую строчку – банде Артеты не хватило запала и чемпионского опыта, морально сгорели в очном противостоянии. Символично потому, что в том же 2024 году открытием стал обновившийся «Ливерпуль», в котором сменился даже главный тренер. Абсолютно новый выстраивающийся проект сходу залетел на вершину АПЛ , тогда как регулярно укрепляющийся «Арсенал» опять стал вторым. Артету продлили – и летом закупились ещё на 294 миллиона евро.

Теперь специалисту готовы снова предложить продление. Стороны уже приступили к переговорам, испанский менеджер хочет получить гарантии того, что владельцы сохранят прежний вектор на активное развитие команды ради сохранения набранных позиций. По действующему контракту Артета зарабатывает 10 миллионов фунтов в год, попадание в Лигу чемпионов приносит бонус в размере ещё пяти миллионов. При продлении договора зарплата менеджера должна вырасти примерно до уровня Пепа Гвардиолы – 20 млн фунтов в год.

Готовят очередную большую закупку

Селекционеры потихоньку присматриваются к вариантам на усиление летом. В команде уже укрепили острие, есть глубина в центре поля, на флангах и в центре обороны. В списках есть лидеры «Ньюкасла»: Сандро Тонали, Энтони Гордон, Валентино Ливраменто. Первый должен добавить конкуренции в центре поля – из связки четырёхлетней давности в костяке остался лишь Эдегор, с Субименди и Райсом – это совсем другой уровень – да и освежить игру в перспективе могут Мерино с Эзе (оба травмированы). Итальянец нужен скорее как альтернатива Субименди. Артета, видимо, хочет иметь на каждую позицию по два исполнителя, которые удовлетворяют его требованиям. По той же причине, вероятно, рассматривают и его сокомандников. Правый фланг атаки укреплён – а вот слева Гордон наверняка выиграл бы конкуренцию у Троссарда и держал бы в тонусе Мартинелли. Что касается Ливраменто – есть вероятность, что летом Уайта пристроят в другую команду, а тогда потребуется новый правый защитник.

Также «Арсенал» следит за 19-летним форвардом «Байера» Кристианом Кофане и атакующим полузащитником «Виллы» Морганом Роджерсом. Первый блеснул в Бундеслиге и помимо «канониров» привлёк внимание «Реала». «Фармацевты» намерены выручить от потенциальной сделки 60-70 млн евро. Центрхав же проводит уже второй качественный сезон под руководством Унаи Эмери – но и тут лондонцам придётся бороться с ПСЖ .

Воспитанники не нужны

Это нормально, когда команда в целях развития расстаётся с теми, кто ещё недавно считался лидером. Так «Арсенал» покинули Томас Партей, Якуб Кивиор, Александр Зинченко, Киран Тирни, Жоржиньо. Вполне объяснима аренда молодёжи – неудивительно, что зимой Итана Нванери пристроили в «Марсель».

Но теперь заходят слухи о том, что «канониры» присматривают команду сразу для двух выпускников своей академии: того же Нванери и Майлза Луиса-Скелли. Итан пока сыроват для старта команды, которая борется за титул в АПЛ и победу в Лиге чемпионов – но когда в прошлом сезоне оголился правый фланг атаки, он интегрировался в игровую систему, и за 26 матчей забил четыре гола, а также отдал два ассиста. Майлз проявил себя и того ярче – сначала делил игровое время с Калафьори, а после травмы последнего вцепился в свой шанс. Молодой англичанин органично смотрелся на своей позиции. Потенциально это два крайне ценных актива, на которых лондонцам не придётся тратить ни евро компенсации – но на правом фланге атаки Артета при выборе между Нванери и Мадуэке предпочёл последнего, а Майлз оказался обречён в конкуренции с Риккардо. Для клуба, кажется, выгоднее продать воспитанников, пока они чего-то стоят, чем встраивать их в основной состав.

Развязка текущего сезона – маркер эффективности

Можно возразить, что учителю Микеля Гвардиоле тоже потребовалось шесть лет и постоянные поиски на рынке, чтобы наконец завоевать ЛЧ . Или что в последние годы «канонирам» до титула в АПЛ не хватает миллиметров. Но факт есть факт. Артета семь лет в «Арсенале». В клубе он пользуется таким доверием и поддержкой, о которых остальные могут только мечтать. Любые запросы испанца стремятся исполнить – сначала потратились на главный трансферный лот лиги на позиции опорника (Райс за 116 млн евро), стагнировавшего в «Челси» топ-форварда Хаверца, потом пришли к открытию сезона «Болонье» за их лидером обороны Калафьори, у «Сосьедада» забрали креативного полузащитника Мерино, выкупили вратаря Райю из «Брентфорда», который в «Арсенале» стал первым номером. Перед действующим сезоном закрыли, казалось, единственную позицию, на которой не хватало топ игрока: взяли на острие Дьёкереша, за которым охотились и другие топы. И так, для верности, для глубины состава забрали Субименди, Эзе и Мадуэке у «Сосьедада», «Пэлас» и «Челси». При всех перечисленных факторах Артета принёс «Арсеналу» лишь Кубок и два Суперкубка Англии.

В текущем сезоне уже вылетели из Кубка Англии, в финале Кубка лиги уступили «Ман Сити». Очень большие надежды руководители питают на Лигу Чемпионов и АПЛ . В главном еврокубке лондонцы начали четвертьфинал со «Спортингом» с минимальной победы, но это преимущество неосязаемо – надо ещё сделать последний шаг. И дальше будет только тяжелее – уже перспектива выйти на кого-то из пары «Барса» – «Атлетико» (скорее «Атлетико») смотрится страшно – что уж говорить о потенциальном финале. «Бавария», «Реал», ПСЖ («Ливерпуль» сюда включить тяжело) – команды принципиально другого статуса. В АПЛ отрыв в девять баллов тоже не внушает доверия. У «Сити» матч в запасе, победа над «Пэлас» – уже шесть баллов вместо девяти. В апреле «Арсенал» сыграет с «горожанами» в гостях. Поражение – и вот уже отрыв минимален, а впереди ещё пять туров.

Такой отрезок покажет, готов ли «Арсенал» Артеты пополнить пул европейских грандов и всерьёз бороться за трофеи. Поражение в гонке хотя бы за один трофей уже оставит неприятное послевкусие – эта весна для испанца, как и для клуба, наверняка станет определяющей.