Даже Гвардиола ошибался. Неудачные трансферы Хосепа

сегодня, 21:00

Не самые лучшие решения великого тренера.

Успехи Хулиана Альвареса в «Атлетико» делают решение «Манчестер Сити» отпустить его с каждым днем ​​все более странным, но это не единственная трансферная ошибка в карьере Пепа Гвардиолы.

Дмитрий Чигринский

Украинский центральный защитник идет выше Тьерри Анри в списке самых дорогих приобретений «Барселоны». В 2009 году после сезона, в котором «Барселона» завоевала три трофея, Гвардиола решил усилить свой состав и сделал это, пригласив Чигринского из донецкого «Шахтера», но у Дмитрия дела пошли не по плану в Испании. Уже следующим летом его пришлось продать, потеряв половину уплаченной суммы. Но здесь важно отметить, что Чигринскому не хватило времени, Гвардиола это понимал и хотел его оставить, но пришлось бизнес поставить выше тренерских желаний. Если бы Дмитрия отправили в условную «Валенсию» на правах аренды для адаптации, то карьера украинца могла бы сложиться иначе.

Тони Кроос

За время работы в «Баварии» Гвардиола добился практически всего, но отсутствие победы в Лиге чемпионов — вот чего не хватило «лысому шарлатану» в Мюнхене. Возможно, одним из игроков, способных привести мюнхенскую команду к победе, был Тони Кроос, уход которого стал ошибкой для клуба и для Гвардиолы лично, но зато «Реал» не прогадал.

Кроосу, которому тогда было всего 24 года и который уже являлся ключевым игроком сборной Германии, разрешили уйти за 25 миллионов евро. Нельзя сказать, что Кроос совсем плохо играл при Гвардиоле, каталонский тренер хотел, чтобы игрок остался, но, возможно, если бы Хосеп лично гарантировал Тони железобетонное место в основе, то он бы и не ушел. В итоге Кроос перебрался в мадридский «Реал» и стал неотъемлемой частью их невероятных успехов в Лиге чемпионов. И вряд ли жалеет об этом.

Кэлвин Филлипс

Летом 2022 года Кэлвин Филлипс считался одним из лучших молодых талантов Англии, успешно проявившим себя в системе Марсело Бьелсы в «Лидсе».

«Манчестер Сити» быстро клюнул, купив его за 42 миллиона фунтов стерлингов в рамках летней трансферной кампании, в ходе которой также пришли Эрлинг Холанд, Стефан Ортега и Хулиан Альварес. Но если Филлипс и прижился в системе Бьелсы, то в системе Гвардиолы он был лишним. Травмы прервали его карьеру в «Манчестер Сити» на раннем этапе, и когда игрок вернулся с чемпионата мира 2022 года, проходившего в середине сезона, Гвардиола публично заявил, что он «имеет избыточный вес» и «не в состоянии тренироваться и играть».

Гвардиола извинился за свои комментарии, но это стало символом ухудшения отношений между футболистом и тренером, и с тех пор игровое время Филлипса только сократилось. В сезоне 2023/24 он сыграл всего четыре матча в лиге, после чего был отдан в аренду в «Вест Хэм», о чем болельщики «молотобойцев» предпочли бы забыть. Аренда в «Ипсвиче», а теперь и в «Шеффилд Юнайтед» не смогла возродить его карьеру. Контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2028 года.

Коул Палмер

Одобрять уход воспитанника академии, который в итоге становится лучшим молодым игроком Премьер-лиги в другом клубе, — это, безусловно, неприятно, даже если у вас резюме уровня Гвардиолы.

Уход Коула Палмера в «Челси» выглядит колоссальной ошибкой как со стороны клуба, так и со стороны тренера, и даже если бы «Челси» был готов расстаться с 40 миллионами фунтов за тогда еще не зарекомендовавшего себя 21-летнего игрока, у «Сити» было достаточно денег, чтобы отказаться от такого предложения. И даже если игра Палмера за последние 12 месяцев несколько ухудшилась, есть все основания полагать, что он без проблем влился бы в состав «Сити», особенно учитывая форму Фила Фодена.

Возвращение его в клуб сейчас обойдется гораздо дороже, чем 40 миллионов фунтов стерлингов, которые за него получили, ходят слухи, что он действительно может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Златан Ибрагимович

Обмен игроками сейчас уже не так распространен на рынке, но, пожалуй, самый яркий пример такого обмена произошел во время работы Гвардиолы. В 2009 году Гвардиола обратил внимание на нападающего «Интера» Златана Ибрагимовича, который незадолго до этого забил 25 голов в 35 матчах Серии А.

Проблема заключалась в том, что «Интер» не хотел отпускать своего игрока за бесценок, поэтому переговоры завершились суммой в 35 миллионов фунтов стерлингов плюс пришлось отдать 28-летнего Самуэль Это'О. Даже без контекста решение отпустить Это'О в его лучшие годы кажется странным, ведь в том сезоне он шел по количеству голов на уровне Лео Месси. К тому же он был нападающим, который выполнял гораздо больше беговой работы, чем Ибрагимович, а приход шведа совпал с тем временем, когда Гвардиола решил использовать Месси в центре поля, а не на флангах.

В результате Ибрагимович не нашел себе места в команде и, что еще хуже, не сошелся характерами с Гвардиолой, портил атмосферу в раздевалке «Барселоны». Ибрагимовичу не нравилось, как игроки «Барселоны» внимательно слушали каждое слово Гвардиолы, и он покинул клуб всего год спустя, вернувшись на «Сан-Сиро», но на этот раз в «Милан».

Хулиан Альварес

Если судить по его игре против «Барселоны» в Лиге чемпионов на этой неделе, то «Сити» допустил ужасную ошибку, позволив Хулиану Альваресу уйти. Изначально его приобрели у «Ривер Плейт» в 2022 году, и в своем первом сезоне в Премьер-лиге он забил девять голов.

В следующем году это число увеличилось до 11, но Альварес стал испытывать дискомфорт из-за недостаточного игрового времени. В том сезоне он сыграл 36 матчей в Премьер-лиге, но при этом считал, что его мало выпускают на важные игры. «Манчестер Сити» и Гвардиола, которые никогда не держались за игроков, желающих уйти, одобрили его переход в «Атлетико» за 75 млн евро, что казалось выгодной сделкой.

После перехода в мадридский «Реал» Альварес стал одним из лучших нападающих в Ла Лиге, способным забивать голы в разных стилях, что и доказал его удар со штрафного в матче против «Барселоны».

Это был его девятый гол в Лиге чемпионов в этом сезоне, и этим летом он находится в поле зрения практически каждого топ-клуба. Учитывая, что «Манчестер Сити» пришлось потратить 59 миллионов фунтов стерлингов за Омара Мармуша, отпустить Альвареса кажется серьезной ошибкой со стороны Гвардиолы.