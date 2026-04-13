«Ман Юнайтед» — лучшая команда АПЛ в матчах «большой шестёрки». Судьбу золота может решить разница забитых и пропущенных голов

1776063620

вчера, 10:00

Изучаем матчи грандов АПЛ друг с другом в этом сезоне.

«Арсенал» и «Манчестер Сити», которые сражаются за чемпионский титул, имеют совершенно одинаковые результаты в матчах против команд «большой шестерки» в этом сезоне, но давайте посмотрим, как выступили остальные – «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в главных матчах лиги.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» показал лучший результат в подобных играх, проявив себя в решающие моменты, что стало ключевой причиной их триумфа в чемпионате: они дважды обыграли «Манчестер Сити» в лиге и сыграли вничью с «Арсеналом» дома и на выезде.

Лишь после убедительной победы над «Тоттенхэмом» со счетом 5:1, обеспечившей команде титул, «красные» Арне Слота наконец-то проиграли матч команде из «большой шестерки», уступив «Челси» со счетом 1:3 на выезде после недели гуляний.

В этом сезоне «Ливерпуль» взял верх 1:0 над «Арсеналом» на старте сезона. Но затем все резко изменилось, последовали поражения от «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (а также неожиданные неудачи в играх с «Кристал Пэлас», «Брентфордом» и «Ноттингем Форест»).

В матче второго круга против «Арсенала» подопечные Слота продемонстрировали свой класс, но защитить титул чемпиона не смогут. То минимальное поражение «Арсенала» на «Энфилде» благодаря дальнему штрафному удару Доминика Собослаи положило конец их долгой беспроигрышной серии в матчах с командами «большой шестерки».

До этого они провели 22 матча без поражений (13 побед, девять ничьих) в лиге против команд из топ-6, включая победу со счетом 1:0 на выезде над «Манчестер Юнайтед» в первом туре этого сезона.

С тех пор ситуация несколько изменилась: команда Микеля Артеты сохраняет пока что лучшие шансы на чемпионство, регулярно одерживая уверенные победы над командами из нижней части турнирной таблицы, но при этом теряя очки в матчах с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Челси».

Как ни удивительно, и «Манчестер Сити», и «Арсенал» имеют одинаковые результаты в матчах с командами «большой шестерки» в этом сезоне. На следующей неделе «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют друг с другом, и этот матч завершит круговой турнир топ-6 для обоих клубов.

«Манчестер Юнайтед» может похвастаться самым сильным результатом среди «большой шестерки» АПЛ в этом сезоне, одержав убедительные победы над «Ливерпулем», «Челси», «Арсеналом» и «Манчестер Сити» — последние две победы в первых двух матчах под руководством Майкла Каррика. Может, стоит оставить его в роли главного тренера?

Это разительное отличие от прошлого сезона, когда у «красных дьяволов» был худший результат в мини-лиге «большой шестерки», они одержали всего одну победу в 10 матчах. Между тем, у «Тоттенхэма» худший результат в этом сезоне: в среднем они набирают менее одного очка за игру в подобных матчах, но при этом они взяли у «Сити» четыре очка. «Тоттенхэм» может вылететь из АПЛ . Если это случится, то тогда в следующем сезоне «большой шестерки» просто не будет.

Вот как выглядит полная таблица личных встреч топ-6 клубов АПЛ на данный момент в сезоне 2025/26:

1. «Манчестер Юнайтед»

Сыграно матчей: 8

Победы: 5

Ничьи: 1

Поражения: 2

Забитые голы: 13

Пропущенные голы: 10

Разница голов: +3

Очки: 16

Среднее количество очков за матч: 2,00

2-3. «Манчестер Сити»

Сыграно матчей: 9

Победы: 4

Ничьи: 3

Поражения: 2

Забитые голы: 15

Пропущенные голы: 9

Разница голов: +6

Очки: 15

Среднее количество очков за матч: 1,67

2-3. «Арсенал»

Сыграно матчей: 9

Победы: 4

Ничьи: 3

Поражения: 2

Забитые голы: 15

Пропущенные голы: 9

Разница голов: +6

Очки: 15

Среднее количество очков за матч: 1,67

4. «Челси»

Сыграно матчей: 7

Победы: 2

Ничьи: 2

Поражения: 3

Забитые голы: 7

Пропущенные голы: 10

Разница голов: -3

Очки: 8

Среднее количество очков за матч: 1,14

5. «Ливерпуль»

Сыграно матчей: 8

Победы: 2

Ничьи: 2

Поражения: 4

Забитые голы: 7

Пропущенные голы: 11

Разница голов: -4

Очки: 8

Среднее количество очков за матч: 1,00

6. «Тоттенхэм»

Сыграно матчей: 9

Победы: 1

Ничьи: 3

Поражения: 5

Забитые голы: 10

Пропущенные голы: 18

Разница голов: -8

Очки: 6

Среднее количество очков за матч: 0,67

Любопытно, что у «Манчестер Сити» и «Арсенала» не будет матчей с «большой шестеркой» после их личного противостояния. Если «Сити» победит «канониров», то дальше будет битва на количество голов. Ведь если команды наберут одинаковое количество очков по итогу, то все решит разница забитых и пропущенных голов. Сейчас у «Арсенала» +38, у «Сити» +35. Гвардиола недавно назвал фактор, который может принести золото его команде.

Вот календарь «Арсенала»:

«Манчестер Сити» (в гостях) – 2-е место,

«Ньюкасл» (дома) – 13-е место

«Фулхэм» (дома) – 10-е место,

«Вест Хэм» (в гостях) – 17-е место,

«Бернли» (дома) – 19-е место,

«Кристал Пэлас» (в гостях) – 14-е место

А вот календарь «Манчестер Сити»:

«Арсенал» (дома) – 1-е место

«Бернли»(в гостях) – 19-е место

«Эвертон» (в гостях) – 8-е место;

«Брентфорд» (дома) – 7-е место;

«Борнмут» (в гостях) – 9-е место;

«Астон Вилла» (дома)

+ есть перенесенный из-за финала Кубка Лиги матч с «Кристал Пэлас». Если «Сити» победит «Арсенал», то нас ждет великая гонка! Ее предвкушают все в Англии, кроме болельщиков «Арсенала», наверное.