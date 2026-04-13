«Нам не нужно чудо». «Барселона» дерзко настраивается на камбэк против «Атлетико»

вчера, 20:43

Отошли после футбольного нокдауна.

Команда Симеоне ошарашила каталонцев

Флик знал, что «Атлетико» может уверенно обыграть «Барселону», ведь немецкий тренер уступил Симеоне с разницей 4:0 в Кубке Испании. Хотя в ответ каталонцы победили дома, успеха 3:0 не хватило для прохода дальше. Флик остался без одного из трофеев, а вылет из Лиги чемпионов может лишить нового шанса. И только в Ла Лиге «Реал» делает конкуренту подарки. «Сливочные» сыграли вничью с «Жироной», а «Барселона» уничтожила оборону «попугайчиков».

Фаворит одержал победу в дерби против «Эспаньола». Ямаль забил гол, а Флик увидел серию голевых атак. В Лиге чемпионов на «Камп Ноу» они сыграли хуже: команда Симеоне добилась уникального результата. Диего впервые в тренерской карьере победил «блаугранас» на выезде. «Барселона» более 15 лет не уступала «Атлетико» на родном поле, голы Альвареса со штрафного и Серлота в фирменном стиле отправили каталонцев в нокдаун, фаворит потерял свой статус.

«Барселона» планирует подняться и драться дальше, у каталонцев есть полтора часа на камбэк. Примечательно, что в составе команды оказался Рэшфорд, у которого на совести есть уникальный подвиг в истории Лиги чемпионов. Положение у «Барселоны» незавидное, ведь лишь один раз клуб прошел дальше в плей-офф после домашнего поражения 0:2 в первой игре. Крайне опасно начинать дома и уступать без забитых мячей. Каталонцы в максимально сложной ситуации.

Ключевая ошибка – «Барселона» не забила «Атлетико» дома хотя бы один мяч. Вот «Реалу» крупно повезло, что Нойер в одном случае не сумел отразить удар Мбаппе. Мяч не отскочил в поле, Арбелоа не проиграл «Баварии» дома с разницей в два мяча. Флик прекрасно знает историю Лиги чемпионов. «Барселона», в отличие от «Реала», должна теперь повторить уникальный подвиг «Манчестер Юнайтед». Только эта команда отыгралась в гостях после домашней неудачи 0:2.

Рэшфорд забил ПСЖ решающий гол весной 2019 года. После поражения дома удалось победить 1:3 в Париже. Тогда существовало правило выездных голов, из-за чего «Манчестер Юнайтед» прошел дальше. Спустя семь лет Рэшфорд мечтает стать героем похожего матча «Барселоны», но в Мадриде. «Атлетико» в Каталонии провел выдающийся поединок с точки зрения оценки соперника. Удаление Кубарси повлияло, но гости нашли и реализовали два своих подхода.

«Барселона» уступает «Атлетико» морально

Каталонцы храбрятся, как нужно перед попыткой камбэка. В их истории была великая ремонтада – «отыгрыш» против ПСЖ . Но прошло много лет, у нынешнего состава нет подобного опыта уверенной ответной игры. Также именно «Барселона» сама нарывалась на исторические камбэки соперников в плей-офф Лиги чемпионов после стартовых побед. Месси вылетал от «Ромы» и «Ливерпуля», хотя его команда получала преимущество после первых матчей.

Как бы футболисты «Барселоны» ни настраивались, игроки «Атлетико» слишком хорошо их знают. Попытка камбэка в Кубке Испании случилась на поле каталонцев. В Мадриде будет другой футбол. Симеоне много раз проигрывал «Барселоне», как большинство опытных тренеров из Ла Лиги, но «матрасники» не относятся к самым удобным оппонентам каталонцев. Они не «Эспаньол», чтобы дарить голы команде с Ямалем. Оборона «Атлетико» работает лучше.

Без травмированного Рафиньи у Флика меньше вариантов в атаке. Ферран остается джокером, Левандовски отдохнул в день дерби с «Эспаньолом», но без бразильского капитана атаке «Барселоны» не хватает нелинейности. Появление Гави может помочь Педри, ведь его неудачливый напарник соскучился по большой игре. Но если «Атлетико» грамотно выстроит редуты, «Барселоне» придется несладко. У Симеоне богатый клуб с прекрасным составом.

Футболисты «Атлетико» ставили на успех в Лиге чемпионов, это – их цель на сезон. У каталонцев тоже остался шанс доказать, что на прошлой неделе на результат матча с «Атлетико» сильнее всего повлияло удаление Кубарси. Мадридцы понимают, что везение было на их стороне. Симеоне знает, что «Барселона» будет давить со всех сил, поэтому тренер «Атлетико» на выходных дал отдых ключевым футболистам перед решающим поединком ЛЧ .

Состав Диего на матч против «Севильи» стал самым молодым для клуба за пятнадцать лет с аргентинцем у руля. Юниоры не справились и проиграли, но ключевые исполнители будут свежее в Лиге чемпионов. Флик тоже использовал ротацию, но «Барселоне» важно было оторваться от «Реала» в Ла Лиге. Нельзя выпустить резерв на дерби. Фанаты не оценили бы высокомерный шаг даже в случае победы. Но разгром «Эспаньола» поднял дух команды.

Если немецкий тренер и его подопечные хотят совершить чудо и выйти в полуфинал Лиги чемпионов, то надо быстро огорчить голкипера «Атлетико». А в случае, если оборона Симеоне выдержит дебютный натиск, можно увести игру в сторону бойцовского футбола. «Атлетико» любит такую игру сильнее, чем «Барселона», где на поле молодые люди, которые провели много матчей на коротком отрезке. В результате допускали ошибки, как бедняга Кубарси.

Есть нечто мистическое в том, что «Реал» и «Барселона» не играли между собой в финале Лиги чемпионов. И не будет ничего потустороннего в домашнем успехе техничной «Баварии» против «Реала» и позитивном результате для волевого «Атлетико» в матче против «Барселоны». Флик несколько высокомерно отметил, что для прохода дальше его команде не нужно чудо. Тренер отметил, что им достаточно просто сыграть в свой футбол со всех сил.

Отчасти верное замечание, ведь «Барселона» раньше много раз обыгрывала «Атлетико». Перед матчем в Лиге чемпионов Левандовски принес победу в Мадриде в рамках чемпионата на последних минутах. Но разница была скромная – 1:2, а теперь нужно отыграть два мяча. Флик помнит победу 2:4 в Ла Лиге год назад, а Симеоне хочет красиво попрощаться с Гризманном, который любит обыгрывать бывший клуб. «Барселона» на грани вылета.