Слот в тупике. На «Энфилде» ждут камбэка, Салах в бешенстве, а на горизонте – топ-назначение

вчера, 10:58

Надо остановить лучшую команду Европы под разговоры о назначении Алонсо.

Напряжённые отношения с Салахом

Конфликт главного тренера и египтянина вышел на пик в декабре, когда вингер раскритиковал Слота и намекнул, что может покинуть «Ливерпуль» уже в зимнее трансферное окно. Посыл Мо был предельно ясен – он был недоволен, что стал намного меньше времени проводить на поле. Опустим вопрос этичности критики тренера в публичном поле – важно, что было дальше. Улеглось, египтянин после Кубка Африки регулярно выходил в старте, во всех турнирах провёл 16 матчей, забил шесть мячей и сделал пять голевых.

И в такой щекотливой ситуации Слот сознательно решает оставить египтянина в запасе на весь матч с ПСЖ :

Думаю, что в концовке матча для нас было важнее выжить, чем иметь хоть какой-то шанс забить гол. 20-25 минут мы просто оборонялись. У Мо много достоинств, но лучше сохранить его энергию для следующих матчей вместо того, чтобы он оборонялся 20-25 минут в штрафной.

Голландский менеджер прекрасно знаком с темпераментом египтянина. Это топ-футболист, который едва ли подумает отсидеться в четвертьфинале главного еврокубка с европейским грандом, чтобы «сохранить энергию». И зная это, помня о декабрьском инциденте, он всё равно оставляет своего лидера на скамейке, получает в итоге 0:2. Едва ли Салах примет это.

Слот говорит, что всё по плану

В Париже «Ливерпуль» ни разу не пробил в створ ворот – ПСЖ просто деклассировал соперника и забрал заслуженную победу. Судя по словам Слота после матча, всё прошло относительно в рамках плана:

Конечно, мы думали, что можем сыграть лучше, и, оказывая на них давление, могли заставить их совершать ошибки. Большую часть игры мы находились в режиме выживания, но, возможно, в этом сезоне мы тоже находимся в режиме выживания. Они сохранили нам шансы, не забив несколько голевых моментов. Теперь мы можем вернуться на игру на «Энфилд», но между этими матчами нас ждёт ещё очень важная встреча против «Фулхэма».

Тут можно уходить в философию – клуб в этой же паре ещё год назад считался равным соперником (а с учётом статуса неудачников за ПСЖ – так вообще скрытым фаворитом), а теперь приезжает к клубу без богатой истории побед играть на удержание. Но вопрос намного проще – сработает ли? Слот сам отрезал себе возможность для манёвра, отказавшись дать бой в Париже. Теперь на «Энфилде» против одной из лучших команд Европы надо прыгнуть выше головы. Забить дважды, а то и трижды – и не пропустить. Как?

Близки к назначению, которое не получилось с первой попытки

Со стороны за всем этим наблюдает Хаби Алонсо. Два года назад всё шло к воссоединению испанца и «Ливерпуля», для «красных» это был основной кандидат. И поскольку тот выбрал такой же родной сердцу «Реал», пришлось искать альтернативу. Встретились не в том месте не в то время.

Зато летом, видимо, будет «то время». С мадридцами не срослось, хотя начиналось красиво – при этом нет ощущения, что статус Алонсо-тренера пошатнётся. И вполне возможно, что именно в «Ливерпуле» получится доказать: неудача в «Реале» – ошибка.

Киллеры английских грандов в действии

Парижане за эти два сезона превратились в грозу топ-клубов АПЛ . В прошлой кампании обыграли «Ман Сити», выбили «Ливерпуль», «Виллу» и «Арсенал» из ЛЧ . Летом отобрали Суперкубок Европы у «Тоттенхэма», их же обыграли в главном еврокубке. Отдельный разговор плей-офф – на этой стадии уже выбили «Челси» и сделали шаг в полуфинал в столкновении с «Ливерпулем».

Что касается лондонцев, на них у парижан зуб ещё с финала Клубного ЧМ . 0:3 – удар под дых для клуба, оформившего требл. «Челси» Боэли получил ту же дурную славу, что и ПСЖ когда-то – богатеи, которые бросаются деньгами и скупают всё, что блеснуло на рынке. При этом настоящей командой эту группу футболистов назвать нельзя. Победа на КЧМ стала намёком на развитие, но парижане двумя разгромами в 1/8 финала убили сразу трёх зайцев: отыгрались за летнее поражение, показали, что ПСЖ – больше не нелепая пародия на галактикос и вместе с тем передали этот титул «Челси».

Группа атаки в форме, Сафонов – монстр

Понятно, что с прошлым сезоном это не сравнить. Тогда Усман Дембеле рвал и метал, выдавая перформансы – вытащил ПСЖ в четвертьфинал, забив единственный гол с игры «Ливерпулю» на «Энфилде», то же самое повторил с «Арсеналом» в Лондоне, отдал два ассиста в финале ЛЧ – в итоге забрал «Золотой мяч». Те же Рамуш, Барколя были ярче.

Зато сейчас лидеры выходят на свой пик аккурат к решающим стадиям. Обладатель ЗМ гораздо меньше подвержен травмам, чем в первой части сезона – и пошли голы. Восемь из 10 мячей в чемпионате он забил в 2026 году. Гонсалу в тени Усмана – но кто-то же должен освежать игру, выходя с замены. У португальца хорошо получается. В плей-офф ЛЧ забегал Дуэ – с «Монако» он оформил дубль в первом матче и отдал ассист в ответном, против «Челси» записал себе в актив голевую, забил «Ливерпулю». А наиболее полезен в еврокубке Хвича – грузинский вингер в плей-офф не уходит с поля без голов в четырёх матчах кряду и вполне может продлить свою серию.

А главная радость российских болельщиков – Матвей Сафонов. Он должен был сидеть за Шевалье и страховать француза – а в итоге получил шанс на фоне неудач новичка и вцепился в него зубами. Про четыре отражённых пенальти на Межконтинентальном Кубке все помнят, после перелома руки голкипер вернулся в строй – и не пропустил ни одного матча. В чемпионате Матвей оформил четыре сухаря, в ЛЧ – две игры на ноль (с «Челси» и «Ливерпулем»). Энрике доверился россиянину в решающем матче группового этапа против «Ньюкасла», продолжал ставить после поражений – футболист ещё и отдал голевую на Хвичу в матче с «Челси». Сейчас все в ПСЖ в полном порядке.

Энрике хочет стать величайшим в истории парижан

У испанского менеджера наверняка есть глобальные планы относительно ПСЖ . Для клуба это уже фигура исторического масштаба – при нём парижане впервые победили в ЛЧ .Сейчас парижане активно разрушают прежний образ богатых неудачников. Для этого ещё предстоит схлестнуться с другими грандами – надо ещё попробовать силы на фоне сияющей «Барсы», неуступчивого «Атлетико», «галактикос», «Баварии» – это всё те клубы, которые смотрели на парижан свысока.

А главный шаг к утверждению величия – победа в главном еврокубке второй сезон кряду. У Энрике есть чемпионский менталитет – и он не знает, как можно упустить преимущество на «Энфилде». И эта уверенность передаётся игрокам.