«Ливерпуль» ждёт перестройка. Нужно избавляться от легенд и делать ставку на молодёжь

1776169814

вчера, 15:30

Легендарный клуб просто обязан избавиться от лидеров.

«Ливерпулю» нужно обновить состав, пусть они и потратили кучу денег на новобранцев еще недавно. Но титул защитить не удалось, некогда великолепный состав внезапно выглядит очень уязвимым.

С кем нужно расстаться

Вирджил ван Дейк

Решение Арне Слота перевести «Ливерпуль» на схему с пятью защитниками в матче против ПСЖ выявило одну из главных проблем клуба – Вирджилу ван Дейку уже не 20 лет, пусть и устанавливает рекорды в Лиге чемпионов.

Ранее скорость Ван Дейка, его умение читать игру и оборонительные навыки делали его идеальным кандидатом на позицию центрального защитника в подобной системе, но в 34 года он выглядел уже не тем. Лучшие годы нидерландца в клубе уже позади. «Энфилду» нужно готовиться к жизни без огромного защитника.

Трансфер летом может оказаться не лучшим вариантом, учитывая его лидерские качества, но пора уже задуматься об уходе. Не этим летом, так следующим.

Алиссон Беккер

Как и в случае с ван Дейком, лучшие дни Алиссона в «Ливерпуле» остались в прошлом. Бразилец часто травмировался, но в этом сезоне он выглядит очень слабо. Боссы «Ливерпуля» это понимали, не просто так они подписали контракт с Георгием Мамардашвили, в следующем сезоне грузин может стать основным кипером команды.

Коди Гакпо

Коди Гакпо провалил сезон, как и вся команда. Но ушел Луис Диас, погиб Диого Жота… Летом «Ливерпулю» необходимо укрепить эту позицию, а игровое время расточительного Гакпо должно быть значительно сокращено. Да и Коди уже 30 лет, клубу придется искать еще одного форварда летом.

Эндрю Робертсон

Робертсон был ключевым игроком в системе Юргена Клоппа, но его дни в качестве атакующего крайнего защитника давно прошли. Уход шотландца едва не состоялся в январе, когда «Тоттенхэм» хотел оформить переход футболиста, но «Ливерпуль» решил, что стоит подождать до лета. Но если «шпоры» вылетят в Чемпионшип, то планы Робертсона могут измениться, придется искать другой вариант для продолжения карьеры.

Джо Гомес

Похоже, Джо Гомес остался в «Ливерпуле» с расчетом когда-нибудь заменить Ван Дейка или Ибрахиму Конате, но ему сейчас 28 лет, и если бы он когда-нибудь и мог стать игроком основного состава, то уже давно бы им стал.

Наверное, он недостаточно хорош для команды топ-клуба АПЛ , к тому же у него слишком много травм, чтобы быть тем игроком, на которого клуб такого уровня мог бы положиться.

«Ливерпуль» может оставить его в качестве игрока резерва, но не более.

На кого стоит делать ставку

Доминик Собослаи

Начать, конечно, очевидно, стоит с «восьмерки». Превращение Доминика в лидера команды произошло по ходу сезона, когда ему приходилось играть на разных позициях на поле, и он всегда справлялся с поставленными задачами. В 25 лет он находится на пике своей карьеры и, похоже, останется ключевым игроком в полузащите «Ливерпуля» на ближайшее время. Собослаи стал лидером, это факт, он ведет команду за собой и в нем что-то есть от Джеррарда, таких футболистов «Энфилд» любит.

Уго Экитике

Приобретение Александра Исака за 125 миллионов фунтов стерлингов грозило проблемами для Уго Экитике. Но у шведа были проблемы со здоровьем, этим шансом Экитике воспользовался. Лучший отрезок сезона для него пришелся на начало кампании. Впрочем, все же плохо сезон проводит француз. Но с Исаком побороться может. Посмотрим на грядущий ЧМ . Дидье Дешам, возможно, сделает ставку на Экитике в атаке сборной Франции.

Георги Мамардашвили

Мы выше писали про кризис Алиссона, повторяться нет смысла, наверное. В следующем сезоне грузин получит игровое время, которым ему стоит воспользоваться. Да, в этом сезоне есть ошибки у Мамардашвили, но позиция вратаря — это особая история, им уверенность нужна. Если поймет, что является первым номером, то и игра другой будет.

Флориан Вирц

Огромная сумма денег, которую заплатил «Ливерпуль» «Байеру» за Вирца, будет преследовать Флориана до конца его карьеры, но списывать его со счетов после одного сезона было бы преждевременно, учитывая, что многие в Германии считают его одним из лучших игроков своего поколения.

Смена тренера или тактической схемы команды вполне может раскрыть потенциал Вирца, который в «Байере» в 22 года блистал на позиции левого атакующего полузащитника. Возможное назначение Хаби Алонсо принесет пользу многим игрокам «Ливерпуля». Особенно именно Вирцу, с которым он работал в Германии. Впрочем, при любых раскладах для успешной игры в АПЛ Флориану следует набрать мышечную массу, а то затолкают просто.

Рио Нгумоха

Уход Мохамеда Салаха оставляет вакантное место на правом фланге, и хотя у «Ливерпуля» может возникнуть соблазн потратить огромные деньги на звездного игрока вместо египтянина, им можно было бы сделать ставку на кого-то из своих футболистов.

Рио Нгумоха сыграл в этом сезоне 14 матчей в АПЛ , но провел на поле в общей сложности всего 288 минут. Но он уже показал, что умеет создавать голевые моменты и забивать голы.

В свои 17 лет он слишком молод, чтобы быть основным правым вингером в клубе, но «Ливерпулю» нужно быть осторожным, чтобы не затормозить развитие этого перспективного англичанина.