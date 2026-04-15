«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. Вместо ремонтады – новое удаление

1776230521

вчера, 08:22

Говорили лучше, чем сыграли.

Сказались потери игроков обороны

Нельзя запрограммировать чудо словами до матча, в футболе такой способ не работает. Также не смог отработать Облак. Симеоне не рискнул довериться голкиперу после травмы против «Барселоны», вышел Муссо. Также в центре защиты сыграли Ле Норман и Лангле, ведь «Атлетико» потерял двух перспективных защитников – Пубиля и Ханко. Уругваец Хименес тоже не смог выйти на поле. Впрочем, он давно не играет стабильно.

И у «Барселоны» были вынужденные эксперименты, ведь Кубарси удалили в первом матче. Юный защитник взял вину за поражение 0:2 на себя. Мартин и Гарсия сыграли в центре обороны каталонцев, а в центре поля выбирали между Де Йонгом и Гави. Напарником Педри оказался его коллега по сборной Испании. Именно молодые хавбеки «Барселоны» и легенда «Атлетико» Коке преодолели до перерыва рекордное расстояние.

Но выделялись не они. На счету «Барселоны» два быстрых мяча, хотя гол Ямаля также на совести бывшего игрока каталонцев Лангле. Француз подарил сопернику результативную атаку. Затем забил Ферран Торрес, который в матче против «Эспаньола» убедил Ханси Флика, что именно ему надо доверить место в основе вместо Левандовски. У ворот «Барселоны» тоже было неспокойно, ведь дважды мог забить нигериец Лукман.

В первом случае Адемола промахнулся, а во втором опередил Кунде и снова вернул «Атлетико» в игру после шокирующего старта матча. Без всех лучших защитников у двух команд было немало невынужденных ошибок в обороне. Статистика первого тайма красноречиво доказывала настрой «Барселоны»: по ударам в створ они вели в гостях 1:7. А вот во втором тайме каталонцы нанесли всего два точных удара по воротам Муссо…

История сыграла против каталонцев

Почти 200 раз в Кубке и Лиге чемпионов команды в плей-офф проигрывали дома с разницей в два мяча. После такого лишь дважды удавалось совершить камбэки. Великие ремонтады обычно были результат домашних побед после выездных поражений. А когда уступаешь дома, то надо быть «Аяксом» или «Манчестер Юнайтед», чтобы оказаться среди счастливчиков, отыгравшихся на выезде. «Барселона» не вошла в эту компанию.

Для главного тренера каталонцев Флика идёт сложный сезон. Хватало травм футболистов, остаются проблемы с формой у Левандовски. Некоторые молодые игроки впечатляют в отдельных матчах, но у «Барселоны» больше нет идеального баланса между опытными мастерами и талантливыми юниорами. Техничной молодежи не хватает «отцов» в стиле Хави и Пуйоля. Проблемы Флика перекликаются с горестями тренеров «Челси».

Каталонцы не нарвались в плей-офф на мощный ПСЖ , как лондонцы в прошлом раунде, но «Атлетико» тоже оказался коварным соперником. Симеоне полтора десятилетия работает с мадридцами. Давление на Диего ниже, а «Барселона» Флика должна была выиграть все трофеи, ведь нужны деньги на выплаты по кредитам. Они уже не справились в Кубке Испании и Лиге чемпионов, оба раза им помешали именно «матрасники».

Кто знает историю Кубка чемпионов, не удивлен вылету «Барселоны». Удаление во втором тайме ответного матча тоже не шокирует. Серлот правильно открылся на линии офсайда, а французская бригада арбитров во главе с Тюрпеном грамотно оценила фол. Эрику Гарсии не хватает класса, чтобы читать такие моменты. Он нарушил правила против соперника, который на большой скорости мчался к воротам, и получил красную.

Флик перешел в «режим Моуриньо»

Представители «Барселоны» выбрали путь пафосных слов и жалоб до начала ответного матча против «Атлетико» в Лиге чемпионов. Вингер Ямаль и тренер Флик использовали высокопарные фразы, отвечая на вопросы о возможном камбэке. Соцсети «Барселоны» работали в аналогичном режиме. Также каталонцы пожаловались в УЕФА на газон «Рияд Эйр Метрополитано». Флик проверил поле и заявил, что трава слишком высокая и сухая.

В «Атлетико» использовали классический трюк для команды, которая защищает выездную победу. На мокром поле с короткой травой мяч движется быстрее. На уровне четвертьфинала Лиги чемпионов не бывает мелочей. В УЕФА обещали проверить высоту газона и приказать подстричь траву до 26-30 миллиметров, если нужно. Также футболистов «Барселоны» волновали шипы на бутсах, в первой игре они промахнулись с экипировкой.

У каталонцев чаще пластиковые или из твердой резины, а у футболистов «Атлетико» – металлические с резиной. Жалобы Флика на газон точно были частью психологической стратегии. Представители «Барселоны» снова вспомнили скандальный эпизод с первого матча, когда защитник «Атлетико» Пубиль использовал старинный трюк для затяжки времени. После передачи ногой от голкипера футболист мадридцев остановил мяч рукой.

Марку повезло, что он поступил так на углу вратарской площади и сам сразу разыграл «мертвый мяч». Выйди он чуть дальше – судья назначил бы пенальти. Официальную жалобу «Барселоны» отклонили, но каталонцы специально давили на арбитра второй игры Тюрпена, жалуясь на его коллег. Каталонские СМИ писали, что Флик попросил футболистов не реагировать на провокации футболистов «Атлетико» и давить на главного судью.

«Барселоне» не хватило опыта и сил

От поведения каталонцев и до матча, и во время него не веяло уверенностью. Жалобы и пафос не работают в таких случаях, но «режим Моуриньо», который тоже устраивал игры до матчей, включили вынужденно. Повторимся, что лишь раз в истории до этого вечера клуб, который проиграл дома в два мяч в плей-офф, смог пройти дальше именно в Лиге чемпионов. Без Кубарси в защите и капитана Рафиньи в атаке чуда не случилось.

Ямаль рассказывал до матча о ремонтаде, но поведение «Барселоны» было немного детским. Даже родители футболистов клуба делали отсылки к Леброну Джеймсу, не только Ламин. Десять лет назад баскетболист совершил камбэк с «Кливлендом» в финале НБА против «Голден Стэйт». Ямаль черпал вдохновение перед ответным матчем против «Атлетико» в баскетболе, но в полуфинале сыграет другой фанат этой игры – Антуан Гризманн.