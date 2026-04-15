Лучшие футболисты, которые летом станут свободными агентами. Можно собрать целую команду из звёзд

1776276006

вчера, 21:00

Выбрали самых известных футболистов, которых можно бесплатно подписать летом.

Да, такие игроки будут просить огромные подъемные. Точнее не они, а их агенты. Поэтому нельзя говорить, что именно бесплатно можно подписать данных футболистов, но хотя бы клубу платить не нужно.

В конце сезона истекают контракты многих выдающихся игроков, в том числе легендарных футболистов из «Баварии», «Манчестер Сити» , «Реала» , «Ливерпуля» и «Барселоны» .

Невероятно, но этим летом можно собрать целую команду из победителей Лиги чемпионов, не заплатив ни копейки за трансфер.

Вратарь

Мануэль Нойер

Честно говоря, здесь речь идёт скорее о формальности, поскольку возраст уже не тот у Мануэля, да и доиграет он в «Баварии», вероятно. 40-летний футболист намекнул на возможность продления контракта с мюнхенцами. Будем очень удивлены, если в следующем сезоне он окажется в воротах другой команды.

Защита

Дани Карвахаль

Капитан «Реала» шесть раз выигрывал Лигу чемпионов со своим родным клубом и забил гол в их последнем на данный момент финале в 2024 году. Свой последний контракт он подписал в октябре 2022-го, получив поддержку от клуба после серьезной травмы передней крестообразной связки. Срок действия контракта истекает в конце этого сезона, пока нет явных намеков о его дальнейшем продлении.

Я недавно восстановился после травмы, теперь хочу только тренироваться и получать удовольствие от игры. Клуб полностью меня поддерживает. Мне нужно играть, чтобы понять, на каком уровне я готов выступать я способен, — сказал Дани в январе.

Не станет сюрпризом, если летом мадридцы попрощаются с Карвахалем. В последнее время ему не хватало игрового времени после прихода Трента Александер-Арнольда. Для него, как и для других возрастных звезд было бы идеально поехать в Саудовскую Аравию за большими деньгами в конце карьеры.

Антонио Рюдигер

Еще одна важная фигура в раздевалке «Реала». Ещё в ноябре Marca сообщила, что клуб и представители Рюдигера договорились приостановить переговоры на какое-то время, но пока сложно сказать, возобновились ли контакты между клубом и футболистом. Из-за травм 33-летний немец провел всего 20 матчей во всех соревнованиях в этом сезоне, хотя в последних важных матчах плей-офф Лиги чемпионов он отыграл каждую минуту. Заменить Рюдигера было бы сложно. Здесь есть большая вероятность, что он контракт продлит.

Джон Стоунз

К сожалению, регулярные травмы не позволяли ему стабильно выступать в основном составе на протяжении последних трех сезонов, этим летом его уход, по всей видимости, все же состоится. Но Джон все еще может пригодиться грандам. Главное, чтобы травмы не мучали и дальше.

Эндрю Робертсон

Игрок сборной Шотландии выходил в стартовом составе вместе с Вирджилом ван Дейком и Трентом Александер-Арнольдом во всех трех финалах Лиги чемпионов, тогда два раза проиграли «Реалу», но зато обыграли «Тоттенхэм». Вошел в историю клуба, это точно.

Робертсон недавно официально объявил о своем уходе по окончании сезона 2025/26. Он хочет играть в основе, теперь есть вариант с «Тоттенхэмом», если лондонцы не вылетят из АПЛ . Сомневаемся, что Робертсон захочет играть в Чемпионшипе.

Полузащита

Каземиро

Вероятно, сейчас самое подходящее время для того, чтобы обе стороны разошлись, поскольку «Манчестер Юнайтед» сейчас замену бразильцу. Похоже, переезд в MLS вполне вероятен. Смысла продлевать контракт для клуба нет, ведь Каземиро попросит большую зарплату.

Леон Горецка

Физическая мощь Горецки в центре поля была важнейшим компонентом требла «Баварии» в сезоне 2019/20. Его выносливость идеально дополняла изящество Тьяго Алькантары в опорной зоне полузащиты Ханси Флика. Под руководством Компани он остаается полезным игроком, вышел в стартовом составе в 20 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Но в команде теперь есть Павлович, он более техничен, моложе. Но здесь не тот случай, чтобы отправиться в Саудовскую Аравию или МЛС . Есть слухи, что «Милан» хочет подписать 31-летнего немца, итальянцы якобы готовы предложить ему трехлетний контракт на сумму 5 миллионов евро в год.

Бернарду Силва

«Ман Сити» за последние 10 лет стал грандом, в составе появились свои легенды. Они и покидают клуб теперь каждое лето. Просто приходит время для этого. Давид Силва, Компани, Агуэро, Гюндоган, де Брюйне… Следующим будет португалец, вероятно. Силва уже сказал, что хочет переехать в место, где много солнца. Идеальный вариант – Барселона.

Отдельного упоминания заслуживает шестикратный победитель ЛЧ Лука Модрич, который прошлым летом подписал с «Миланом» контракт на год. Свои деньги он отработал. Клуб явно заинтересован оставить хорвата. Все будет зависеть от его желания.

Нападающие

Мохамед Салах

Египетский король «Ливерпуля» имел контракт еще на год, но стороны договорились о прекращении сотрудничества этим летом. Если человек сам отказался от огромных денег «Ливерпуля», то тут все сводится к переезду в Саудовскую Аравию. Шейхи компенсирую потери, а потом сверху добавят еще огромную сумму. Мохамед будет купаться в золоте. Салаху 33 года, если он туда отправится, то сможет еще лет 7 получать сотни миллионов евро в год.

Роберт Левандовски

Слухи о продлении контракта с Левандовски продолжают появляться, но все же поляку уже 37 лет. Клубу нужно думать о замене. Роберт движется к своему самому низкому результату по забитым голам в сезоне с момента своей дебютной кампании в дортмундской «Боруссии».

Учитывая финансовые проблемы «Барселоны» и стремление Левандовски брать трофеи, продление с ним контракта еще на один год с уменьшенной зарплатой не станет полной неожиданностью. Но и уход в условный «Милан» или переезд в МЛС исключать нельзя.

Садио Мане

Забытый в Европе Мане приближается к концу своего трехлетнего контракта с «Аль-Насром» после неудачного периода в «Баварии». Вряд ли бывший вингер «Ливерпуля» вернется в топ-клуб европейского уровня, он явно бы захотел перейти в другую команду Саудовской Аравии, чтобы и дальше получать огромные деньги. Допускаем, что Мане уйдет в другой клуб лиги, а на его место приедет Салах. Недавно клуб так поменял Бензема, кстати.