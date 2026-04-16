«Реал» едва не сотворил чудо в Лиге чемпионов. Удаление Камавинги и концовка перевернули игру

16 апреля 2026, 10:24

Этот матч сто процентов войдёт в историю.

Парад ошибок, волшебный Гюлер

О чём говорить, если первый мяч был забит на 36 секунде! Мануэль Нойер ошибся с передачей на крайнего защитника, Арда Гюлер пошёл на перехват и в касание отправил мяч в ворота. Ответный гол «Баварии» – ошибка Лунина на угловом. Гол «Реала» при 2:2 – Килиан Мбаппе рванул в свободную зону и в центре штрафной после передачи Винисиуса оказался вообще без опекуна.

На этом отрезке нельзя не заметить уже упомянутого Гюлера. Турецкий полузащитник выдаёт свой лучший сезон в «Мадриде» – ему доверился и нашёл место в игровой системе Хаби Алонсо, продолжил использовать Альваро Арбелоа. Но кто ожидал от футболиста дубль в четвертьфинале на «Альянц Арене»? Арда не выпадал из игры – и сначала подкараулил ошибку Нойера, а затем положил шикарный гол со штрафного. С 29-й минуты и вплоть до того, как мюнхенцы сломили гостей, казалось, что именно перформанс турка может обеспечить «сливочным» очередное еврокубковое чудо (после окончания матча он отметился ещё кое-чем).

Идеальное наложение стилей

У «Баварии» – 68% владения мячом за матч, на некоторых отрезках показатель доходил до 73%. Тут важно отметить – заслуга хозяев в этом велика, но, во-первых, такой футбол соперника очень удобен «Реалу», а во-вторых, к этому располагало развитие событий в игре. Что касается первого, в паре идеальное наложение стилей. Компани ставит атакующий футбол с высокой линией центральных защитников, упором на владение, тотальным давлением и постоянными перемещениями в атаке. «Сливочные» – про индивидуальное мастерство лидеров и вертикальный футбол. Как раз высокая линия и доминирующий стиль соперника обеспечивал им пространство для разбега – Мбаппе, Вини и другие этим вполне отлично пользовались. Так и получилось, что матч искрил, команды забили семь мячей на двоих.

Во втором тайме позиционное доминирование мюнхенцев проявилось во всей красе – тогда «Бавария» и нагнала чудовищную стату. К этому моменту мадридцы вели в счёте. Хозяевам было необходимо взять мяч под контроль и перейти в массированную атаку, а гостям – отойти назад, надёжнее сыграть в обороне и ждать возможности убежать в контратаку, которая обязательно появится.

Идеальная иллюстрация – первый тайм (не берём в расчёт голы после ошибок). «Бавария» заперла «сливочных» на их половине, несколько раз выходила на удар, а после неудачной попытки возвращала мяч и запускала механизм по новой. В итоге Харри дожал соперника. После этого мадридцы разжали пружину и в две передачи провели голевую атаку – Джуд на фланг Винисиусу, бразилец пробежался в финальную треть и отдал под удар Мбаппе, который оторвался от Упамекано и оказался в полном одиночестве на ударной позиции.

Удаление похоронило «сливочных»

После перерыва игра шла плавно, её характер сохранился. Мюнхенцы при владении мячом перешли уже на чужую половину и большую часть времени держали его у чужой штрафной. Помогала свободная роль Харри Кейна (носился по всему полю, открывался для развития атак), Лаймер в полуфланге (поднимался и создавал численное преимущество), смещения Олисе и Диаса (о них — отдельно). У «Реала» Вини, Килиан и Гюлер чувствовали друг друга не глядя и мгновенно разворачивали атаки.

И это отлично подходило «Мадриду», но одно событие смогло разрушить весь баланс – вышедший на замену Камавинга получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. Сдерживание такой «Баварии» – вообще задача из разряда невозможных. Для «сливочных» успех был возможен лишь в полном составе. А так постоянно владеющие мячом мюнхенцы ещё и получают +1 на поле. В итоге Диаса оказалось некому держать – и после серии передач он забил шикарный гол из-за штрафной. А после Олисе окончательно снял все вопросы.

Диас и Олисе – MVP противостояния

У «Баварии» реактивные фланги – что Диас, что Олисе шикарно вписываются в структуру Компани. Луис приносил пользу во множестве составляющих. Колумбиец постоянно лез в обводку, в прессинг. В Мадриде как раз он открыл счёт, а в начале домашнего матча футболист заработал угловой, приведший к голу – пошёл 1-в-1 и вынудил соперника отправить мяч за лицевую. В концовке же забил сам с дальней дистанции – сравнял счёт и позволил мюнхенцам дожать соперника.

Майкл – это в целом орудие по штамповке ударов. Раз за разом смещался к центру и бил по воротам (ничего не напоминает?). Француз настрелял пять ударов – и в концовке таки поразил ворота Лунина, записав себе в актив победный мяч.

Скрытый финал

«Реал» был близок к тому, чтобы показать своё читерство. Попади Вини в створ, а не в перекладину, реализуй Мбаппе ещё один из своих моментов, не удались Камавинга (как считает Арбелоа, он должен был остаться на поле) – и расклад был другой. Но это и есть высшая справедливость – постоянно взламывать игру просто невозможно. Полуфинал «Баварии» и ПСЖ будет скрытым финалом. Две команды, которые играют в шикарный атакующий футбол, будут бороться за инициативу на мяче и выяснят, кто в рамках одной философии успешнее.