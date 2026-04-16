Ямаль против Месси. Кто лучше сыграл за «Барселону» в первых 150 матчах

16 апреля 2026, 21:00

В Каталонии принц превращается в короля.

Ламин продолжает творить немыслимое прямо на наших глазах своими рекордными показателями в составе «Барселоны». В 18 лет Ямаль уже зарекомендовал себя как один из лучших вингеров в мире. Похоже, ему суждено стать обладателем «Золотого мяча» рано или поздно, если он продолжит играть в том же духе.

Про Месси уже сказано и написано множество раз, все помнят его дебют, его первый гол в «Барселоне», поэтому про Лео будет только в конце – сухие цифры. Сейчас поговорим про Ямаля. Вот чего он достиг уже в составе каталонской команды.

Молодой дебютант в составе «Барсы»

Ямалю было всего 15 лет, девять месяцев и 16 дней, когда он дебютировал за основную команду «Барселоны» в матче против «Бетиса» в апреле 2023 года. Тем самым он побил рекорд, державшийся чуть более века: Арман Мартинес Саги, дебютировавший в 1922 году, был единственным футболистом «Барселоны», дебютировавшим за основу до 16 лет. Недавно сообщалось, что Саги подделал свои документы, ему якобы на самом деле было 20 лет на момент дебюта.

Дебют в Лиге чемпионов

Всего через несколько месяцев после своего дебюта в Ла Лиге Ямаль повторил трюк в Лиге чемпионов. Его европейский дебют состоялся в возрасте 16 лет, двух месяцев и шести дней, что на восемь месяцев превысило предыдущий рекорд Ансу Фати.

Самый молодой игрок старта в Лиге чемпионов

Вскоре Ямалю стали доверять место в основе на топ-уровне. В октябре 2023 года в матче против «Порту», ​​в котором он вышел в стартовом составе в матче Лиги чемпионов, ему было 16 лет и 83 дня. Он превзошел предыдущий рекорд, принадлежавший Селестину Бабаяро из «Андерлехта» с 1994 года, на три дня.

Первый гол в Ла Лиге

В том же месяце Ямаль забил свой первый гол за «Барселону» в матче против «Гранады». В возрасте 16 лет, двух месяцев и 25 дней он стал самым молодым бомбардиром в истории Ла Лиги, обогнав Фабриса Олингу из «Малаги» на 11 дней.

Дебютант в Эль Класико

Ещё одним достижением октября 2023 года стало то, что Ямаль, выйдя на замену в матче против «Реала», стал самым молодым игроком, когда-либо принимавшим участие в Эль Класико.

Первый ассист в Лиге чемпионов

В возрасте 16 лет и 153 дней Ямаль впервые отметился результативным действием в Лиге чемпионов, отдав голевую передачу в матче против «Антверпена». Предыдущим самым молодым ассистентом в истории этого соревнования был еще один выпускник академии «Барселоны» — Боян Кркич.

Самый молодой дебютант Суперкубка Испании

В свой первый полноценный сезон в основной команде «Барселоны» Ямаль также дебютировал в Суперкубке Испании. На момент матча против «Осасуны» в полуфинале турнира ему было 16 лет и 182 дня. Никто в таком молодом возрасте в этом соревновании не играл.

Автор гола в Суперкубке Испании

В тот же день Ямаль отметил это событие голом, став таким образом самым молодым бомбардиром автором гола этого соревнования.

Первый дубль в Ла Лиге

Помимо того, что Ямаль стал самым молодым автором гола Ла Лиги, он также стал самым молодым игроком, забившим два гола в одном матче, оформив дубль в ворота «Гранады» в феврале 2024 года в возрасте 16 лет и 213 дней.

Дебютант стадии плей-офф Лиги чемпионов

Ямаль стал самым молодым игроком в истории, принявшим участие в плей-офф Лиги чемпионов, выйдя на поле против «Наполи» в феврале 2024 года. В возрасте 16 лет и 223 дней Ламин был включен в стартовый состав на ответный матч 1/8 финала на выезде.

Самый молодой четвертьфиналист Лиги чемпионов

«Барселона» тогда прошла «Наполи» и вышла в следующий раунд, а Ямаль стал самым молодым игроком, сыгравшим в четвертьфинале Лиги чемпионов, это случилось в матче против ПСЖ .

Самый молодой игрок, сыгравший 10 матчей в Лиге чемпионов

В том сезоне Ямаль стал самым молодым игроком, достигшим двузначного числа матчей в Лиге чемпионов, это случилось в ответном матче против ПСЖ . Он побил рекорд, установленный ранее Юри Тилемансом в составе «Андерлехта» в 2014 году.

Самый молодой игрок, сыгравший 50 матчей за «Барселону»

В мае 2024 года Ямаль достиг отметки в полсотни матчей за «Барселону», сыграв против «Райо Вальекано». И снова Боян стал футболистом, чей предыдущий рекорд был побит. На тот момент Ямалю оставалось еще несколько месяцев до 17-летия.

Самый молодой игрок, достигший отметки в 100 матчей в Ла Лиге

В начале этого месяца Ямаль достиг отметки в сто матчей в Ла Лиге. Он сыграл против «Эспаньола» в возрасте 18 лет и 272 дней. Таким образом, он обогнал легенду мадридского «Реала» Рауля и стал самым молодым игроком Ла Лиги, сыгравшим 100 матчей. Рауль достиг этой отметки в 1997 году в возрасте 19 лет и 284 дней.

Самый молодой игрок, сделавший 20 результативных действий в Лиге чемпионов

Ямалю всего 18 лет, но он уже достиг отметки в 20 результативных действий в Лиге чемпионов. Он достиг этого в возрасте 18 лет и 275 дней, забив гол в ворота «Атлетико» в четвертьфинале.

Самый молодой игрок, сделавший 10 результативных действий в Лиге чемпионов за сезон

После пяти голов и четырех результативных передач в прошлом сезоне в Лиге чемпионов, Ямаль добился еще большего успеха перед вылетом «Барселоны» в четвертьфинале. В сезоне 2025/26 он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Предыдущий рекорд принадлежал Эрлингу Холанду, которому на момент достижения аналогичного результата в сезоне 2019/20 было 19 лет.

Итак, возвращаемся к Лео Месси

Распишем в цифрах:

Ламин Ямаль после 150 матчей за «Барселону»:

Голы: 48

Ассисты: 52

Минуты на гол: 232,79

Матчи Ла Лиги: 100

Голы в Ла Лиге: 29

Ассисты в Ла Лиге: 34

Матчи в Лиге чемпионов: 33

Голы в Лиге чемпионов: 11

Ассисты в Лиге чемпионов: 10

Трофеи: 5 – Ла Лига (2), Кубок Испании, Суперкубок Испании (2)

Лионель Месси после 150 матчей за «Барселону»:

Голы: 72

Ассисты: 53

Минуты на гол: 142,65

Матчи в Ла Лиге: 104

Голы в Ла Лиге: 50

Ассисты в Ла Лиге: 30

Матчи в Лиге чемпионов: 28

Голы в Лиге чемпионов: 14

Ассисты в Лиге чемпионов: 7

Трофеи: 4 – Ла Лига (2), Суперкубок Испании, Лига чемпионов.

Все же Ямалю еще далеко до великого Лео, но это только начало пути Ямаля. Запасаемся попкорном и ждем следующий сезон!