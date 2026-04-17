Первая игра ЦСКА после провала, испытание чемпиона. Следим за сюжетами 25-го тура РПЛ

вчера, 10:15

Есть на что обратить внимание.

«Ростов» — «Сочи»

— Слухи вокруг казны «Ростова» поутихли, но это не значит, что проблемы решены. Вплоть до конца сезона клубу придётся выживать. Причём как в экономическом, так и в спортивном плане. В активе южан одна победа после возобновления сезона, да и та – над полуживым «Пари НН». Команда уже в четырёх очках от зоны стыков. И судя по динамике, будет конкурировать с «Крыльями» и нижегородцами к финишу сезона.

— Южане хорошенько встряхнули инфополе, обыграв ЦСКА на выезде. От вылета это не спасёт – так хоть будет что вспомнить. Отметиться отставкой тренера соперников тоже не удалось, Челестини остаётся у руля. В любом случае, сочинцы хотя бы ожили.

«Оренбург» — «Локомотив»

— Едва ли можно ругать Ахметзянова за такие редкие победы и поражение от «Махачкалы». Экс-наставник КАМАЗа принял клуб в раздрае и быстро активизировал все ресурсы на борьбу за выживание. Даже с более статусными «Динамо» и «Рубином» южноуральцы поделили очки. Они уже смотрятся увереннее конкурентов выше. Дома с «Локо» можно претендовать на ничью – а вот дальше принципиальный матч с соседями по турнирной таблице.

— «Локо» наоборот очередной тур без победы не с руки. Понятно, что в чемпионской гонке они аутсайдеры – но третью строчку хочется сохранить. А конкуренция за неё серьёзная: «Балтика» отстаёт лишь на балл, в трёх очках расположились «Спартак» и ЦСКА .

«Крылья Советов» — ЦСКА

— Вроде с «Рубином» и «Ахматом» удалось поделить очки – с другой стороны, с ожившим «Оренбургом» под боком этого маловато. Самарцы гуляют по лезвию. Поражения конкурентов и своей победы достаточно, чтобы подняться из зоны стыков. Но и до зоны вылета всего два балла.

— Может Челестини и правда бросил все силы на Кубок России (остался шаг до Суперфинала) – иначе логически не объяснить поражение от «Сочи». Всё ещё не верится, что «красно-синие» развалятся настолько, что подпустят «Рубин» вплотную (отрыв составляет восемь баллов). Но вот пятую строчку удержат вряд ли.

«Рубин» — «Акрон»

— В прошлом туре было много ничьих. «Рубин» на багаже Рахимова отлично сыграл с топ-клубами, а вот с «Крыльями», «Сочи» и теперь с «Оренбургом» испытал сложности. Один мяч за три тура – то, от чего бежали казанцы. И то, с чем столкнулись. Сейчас, пожалуй, единственная задача – удержать седьмую строчку перед «Ахматом» и «Динамо».

— Вот и упал «Акрон» вплотную к стыкам. Понятно, что «Динамо» переиграть довольно тяжело, но тольяттинцы дали достойный бой, отыгравшись с 0:2, едва не сведя матч к ничьей. И всё же в последний момент Тюкавин оставил «Акрон» без очков. Сейчас подопечные Заура Тедеева идут наравне с «Крыльями», находящимися в стыках.

«Пари НН» — «Динамо»

— Среди клубов подвала таблицы «Пари НН» ближе к «Оренбургу», чем к «Махачкале» или «Ростову». Понятно, что и у тех, и у других дела идут не очень. При этом «Оренбург» очки нет-нет, да и цепляет, побеждает даже в играх с грандами. А вот нижегородцы наиболее приближены к зоне вылета – плюс отлетают от большинства команд из первой десятки. Одно исключение за девять предыдущих туров – «Балтика» (2:2).

— До первой пятёрки «Динамо» ещё бежать и бежать – восемь очков за шесть туров до финиша. Понятно, что и ЦСКА не в форме, и «Спартак» периодически очки теряет – в любом случае Ролан Гусев делает акцент на Кубке, который ему будет гораздо полезнее.

«Динамо Махачкала» — «Зенит»

— Евсеев, как и Талалаев, притягивает к себе внимание медиа, но более грубо и не так регулярно. Да и Махачкала выступает скромнее калининградцев. Начала вторую часть сезона с побед над «Рубином» в чемпионате и «Ростовом» в Кубке, позднее обыграла «Оренбург». В двух предыдущих турах поделила очки как раз с «Балтикой» и «Локо». У «Зенита» отобрать очки будет сложнее.

— С другой стороны, «Зенит» уже традиционно испытывает проблемы с массированной обороной соперника. Прошлый матч был для петербуржцев игрой сезона – в предыдущий раз шансом догнать «Краснодар» воспользовались, на этот раз уже не удалось. Постепенно «сине-бело-голубые» стагнируют. Уже и в игре с Махачкалой возникают сомнения.

«Спартак» — «Ахмат»

— Два выезда кряду измотали «красно-белых». Сначала эмоционально тяжёлый кубковый матч с «Зенитом», затем игра с «Ростовом», для которых сейчас домашние матчи – главный способ зарабатывать очки. Вроде дома москвичам должно быть проще – а с другой стороны, играть предстоит с «Ахматом» и «Краснодаром».

— ЦСКА и «Локомотив» уже пострадали от кусачего середняка, победа над «Спартаком» для Черчесова – дело принципа. Тем более «Ахмат» в хорошей форме и весной уступил лишь «Краснодару». Для грозненцев единственная актуальная задача – опередить «Рубин» с «Динамо» в борьбе за седьмую строчку.

«Краснодар» — «Балтика»

— «Быки» решили задачу-минимум – не уступили в Петербурге. Для чемпионской гонки это хорошо. При этом апрельский календарь сохраняет в напряжении. «Балтика» и «Спартак» – наиболее очевидные тяжёлые соперники, но и Махачкалу не стоит забывать. Евсеев держит марку, «Динамо» продолжает борьбу за выживание и вгрызётся что в «Зенит» в эти выходные, что в «Краснодар» спустя неделю.