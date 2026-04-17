Боссы сомневаются в тренере, который поднял МЮ в топ-3. Хотят специалиста мирового класса

1776432138

вчера, 16:22

Сомнительное желание.

Казалось бы, тренерский вопрос в МЮ вообще не должен вставать, но он неизбежен из-за контекста назначения Каррика и того, что его контракт рассчитан лишь до лета. А учитывая дурную славу боссов «Юнайтед», нельзя исключать, что они погонятся за громким именем, пожертвовав тем, что работает.

Временная кандидатура

Не стоит забывать, что изначально Майкл Каррик приходил в качестве тушителя пожара, экстренная временная замена. До этого специалист самостоятельно работал лишь с «Мидлсбро». За три сезона в Чемпионшипе – сначала четвёртое место, затем падение на восьмое и 10-е. Кто в здравом уме обратит внимание на такого кандидата? Манкунианцы приняли решение в пользу клубной легенды по итогам интервью – на собеседовании руководство было впечатлено лидерскими качествами, готовностью сотрудничать и хорошей осведомлённостью о составе команды. Изначально хотели вернуть Сульшера. При этом абсолютно ожидаемо с менеджером подписали соглашение лишь до окончания сезона.

Всё же «Ман Юнайтед» стал заложником статуса, который и при выборе главного тренера обязывал держать марку. Ван Гал и Моуриньо – специалисты с мировым именем, Ральф Рангник – вдохновитель системы «Ред Булл», Эрик тен Хаг – автор главной сенсации сезона-18/19 и архитектор мощнейшего «Аякса» в современной истории. Тот же Аморим прежде сколотил крайне мощный «Спортинг» и был одним из наиболее перспективных специалистов на рынке. Из всего этого списка только Оле-Гуннар Сульшер, не обладая топ-статусом как тренер, задержался в «Юнайтед».

Так что пока Каррик на первых интервью после назначения говорил о помощи игрокам, о том, что МЮ есть за что бороться в текущем сезоне, манкунианцы тихо прочёсывали рынок.

Топовые специалисты разошлись

С увольнения Аморима и до текущего момента кого только не связывали с «Манчестер Юнайтед». Из наиболее знаковых: Киран МакКенна, Роберто Де Дзерби, Роберто Мартинес, Гарет Саутгейт, Маурисио Почеттино, Юлиан Нагельсманн, Карло Анчелотти, Томас Тухель. Поговаривали даже о Луисе Энрике.

На деле же у манкунианцев попросту не остаётся альтернативы. Саутгейта можно сразу отмести – «красные дьяволы» хотя бы на бумаге продвигают идею атакующего футбола и не захотят видеть унылую игру, которую ставит экс-тренер сборной Англии. МакКена в этом списке тоже один из последних – нет смысла менять тренера из Чемпионшипа на тренера из Чемпионшипа. А вот дальше интереснее. Наверняка наибольший интерес для клуба представляли Нагельсманн, Анчелотти, Тухель и Энрике.

В случае с испанцем мимолётная надежда появилась из-за истекающего летом 2027 года контракта. Был шанс «подрезать» тренера у европейского гранда. Без шансов – Луис и парижане вступили в переговоры по продлению до 2030-го. У Энрике в столице Франции всё хорошо – он снял проклятье с клуба, выиграв ЛЧ , плюс оформил требл, ставит стильный атакующий футбол, так что считается в ПСЖ чуть ли не святым. И сейчас парижане идут за второй ЛЧ кряду.

У Тухеля и Анчелотти идиллия со сборными Англии и Бразилии. «Три льва» с немцем не заметили отбор к ЧМ -2026, папа Карло занят формированием состава под мундиаль. То же самое можно сказать о Нагельсманне – специалист уже продлил контракт со сборной Германии. Таким образом, получается, те, ради кого стоило бы расстаться с Карриком, уже заняты, а к остальным обращаться нет смысла.

Лучшее – враг хорошего

По последним данным, в клубе до сих пор нет единого мнения по кандидатуре главного тренера, а Каррик считается лишь одним из вариантов. И это крайне сомнительная позиция. «Красные дьяволы» ударялись в строительство амбициозного проекта с тен Хагом. Обожглись, не поняли, обожглись снова – пошли на изменения. Выбрали Рубена Аморима для строительства амбициозного проекта. Отмучались в сезоне-24/25, пересобрали ради него линию атаки (потратили под 170 млн евро). Устали от постоянных ничьих, попрощались.

Сейчас есть тренер, который подходит по всем аспектам. Да, не именитый. Но со старта обыграл «Ман Сити» и «Арсенал», за первые семь туров лишь раз потерял очки (хотя сомнения у руководства оставались и после такого), в 10 играх потерпел одно поражение. Затащил команду в тройку и может удержать позиции, скорее всего вернёт манкунианцев в ЛЧ . Кроме того, именно Каррик идеально подходит клубу по духу: игроком он здесь 12 лет провёл. Наконец, за предоставленный шанс ещё долго будет благодарен руководству – это плюс лояльность, что после вечно требующих тен Хага и Аморима боссам только бальзам на душу. И несмотря ни на что, они думают: а не пожертвовать ли всем этим в пользу тренера мирового класса?

Испытание временем

С другой стороны, если Каррик останется (сам он, видимо, уже в это верит), главная проверка будет ещё впереди. На выжженной после ЭТХ и Аморима земле достаточно эмоционального подъёма, чтобы полететь вперёд. Этакая гиперкомпенсация. И пока тяжело определить: взлёт МЮ – это системность подхода Майкла или эмоциональный импульс. На дистанции перед менеджером встанет ещё немало вопросов: травмы лидеров, капризные игроки (как Санчо, Гарначо – в МЮ они есть всегда), игра на два фронта.

Даже если «Юнайтед» останется третьим, продление контракта с Карриком будет отчасти авансом, поскольку он ещё не показал, что способен строить успешную долгоиграющую команду. А тут появится шанс – причём сразу в топ-клубе.