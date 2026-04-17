Скандалист из «Реала», принц Каталонии и бывший футболист «Локомотива». Топ-10 лучших вингеров мира в 2026 году

вчера, 21:00

Предлагаем ознакомиться с самыми лучшими крайними нападающими в мировом футболе прямо сейчас.

Суперзвезды из «Барселоны», ПСЖ и «Баварии» — все они в числе лучших, но есть и относительно новые лица. Хотелось расставить по рейтингу от 1 до 10, но все же это дело вкуса. Кто-то назовет Ямаля лучшим, а кто-то уверенно покажет статистику Олисе в этом сезоне. И как тут выбрать? Прикрепим голосование внизу, чтобы вы могли сами ответить на этот вопрос.

Дезире Дуэ

Возможно, этому юному таланту из ПСЖ не хватает той впечатляющей харизмы, которой обладали предыдущие обладатели премии Golden Boy, такие как Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Ламин Ямаль, но молодой француз точно обладает исключительным талантом. Потрясающее выступление Дуэ в финале Лиги чемпионов прошлого сезона вошло в историю. Он принял непосредственное участие в первых трех голах ПСЖ в матче против «Интера», отдав голевую передачу, а затем оформив дубль – став лишь вторым подростком, забившим гол и отдавшим голевую передачу в финале с 1968 года (Брайан Кидд из «Манчестер Юнайтед»), и первым игроком, принявшим участие в трех голах с 1964 года (Сандро Маццола из «Интера»). Казалось, что после того вечера в сторону Дуэ подует звездный ветер, но пока этого не случилось. Сезон 2025/26 был относительно посредственным и, к сожалению, омраченным травмами, но вполне возможно, что Дезире еще проявит себя в будущем.

Антуан Семеньо

Антуан своей игрой полностью заслужил переход в топ-клуб, демонстрируя прогресс от сезона к сезону. В «Борнмуте» он выжигал фланг почти в каждой игре, что и привело его к трансферу в «Ман Сити». Семеньо великолепно начал сезон в команде Пепа Гвардиолы. В идеале нужен чемпионский титул в этом сезоне, теперь шансы появились. На выходных «Арсенал» сразится с «Ман Сити» на выезде, этот матч может стать ключевым в гонке за золотом.

Ян Диоманде

Пожалуй, самая многообещающая восходящая звезда сезона 2025/2026. Среди клубов, проявляющих интерес к юному ивуарийскому таланту из «Лейпцига», выделяются «Ливерпуль» и «Барселона». Похоже, что его переход в гранд — лишь вопрос времени. В этом сезоне Бундеслиги Диоманде впечатляет своими 11 голами и 6 результативными передачами.

Винисиус Жуниор

После того как Винисиус устроил настоящую истерику, не получив «Золотой мяч» в 2024-м, он почти год выглядел как жалкая пародия на самого себя. Постоянные симуляции, скандалы... Если составлять рейтинг футболистов, которых ненавидят болельщики, то Винисиус там точно оказался бы в топе. Такое ощущение, что бразилец был не сильно рад приходу Мбаппе, ведь теперь находится в его тени. Но Килиан действительно играет лучше. Скоро мундиаль, Винисиус точно туда поедет, если не получит травму, а в сборной Мбаппе нет, прятаться в тени не придется. Даже если Анчелотти возьмет Неймара, то на поле главной звездой селесао будет именно Джуниор. Да и все же привыкает бразилец к Мбаппе, взаимопонимание налаживается. Поэтому при всей своей скандальности Винисиус остается в топе лучших вингеров мира.

Хвича Кварацхелия

Давно из РПЛ не выходил игрок такого уровня. Кто же был последним таким легионером… Видич, может. Результативность Кварацхелии (четыре гола и четыре результативные передачи) в Лиге 1 в этом сезоне уступает показателям некоторых футболистов среднего уровня. Ну и что? Ведь чемпионство ПСЖ все равно возьмет, а вот Кварадона может лично разобраться с защитниками «Челси» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, это важнее. У Хвичи свой стиль, быстрые ноги, шикарная техника. Его действительно стали бояться защитники. Грузина нельзя назвать футболистом одного сезона.

Луис Диас

В сезоне, когда «Ливерпуль» выиграл Премьер-Лигу, колумбиец показал неплохие, но не выдающиеся результаты: 13 голов и 5 результативных передач. Однако лишь немногие из этих голов пришлись на вторую половину сезона. Многие английские эксперты сходились во мнении, что колумбийца можно будет легко заменить после трансфера в «Баварию». Однако это оказалось не так. Прессинга и работоспособности Диаса очень сильно не хватает «красным». Потеря для «Ливерпуля» — находка для «Баварии». Команда Венсана Компани вышла на новый уровень. Связку Диаса и Олисе уже сравнивают с великими Роббеном и Рибери.

Рафинья

Бразильский футболист не смог повторить свой прошлогодний успех, так как в сезоне 2025/26 его преследовали травмы. Но бразилец абсолютно необходим для «Барселоны» Ханси Флика. Как и Диас в «Баварии» и «Ливерпуле», он выполняет много работы на поле, не все так могут.

Усман Дембеле

Еще один футболист ПСЖ . Такое ощущение, что Дембеле просто понимал, что весь сезон ему на максимальном уровне не вытянуть. И он начал жать на газ совсем недавно, а впереди еще и чемпионат мира! Стоит шикарно сыграть в плей-офф ЛЧ весной, и люди быстро забудут, как футболист играл осенью.

Майкл Олисе

Диас и Олисе идут примерно одинаковой дорогой. Переехать из АПЛ в «Баварию» и стать звездами команды. Кстати, ведь и Кейн из АПЛ пришел. Получается, что мюнхенцы очень уж круто умеют проворачивать сделки с англичанами.

Ламин Ямаль

Самый талантливый выпускник Ла Масии со времен Лионеля Месси уже успел выиграть приличное количество титулов. Прошло уже три года с момента его дебюта, Ламин провел более 150 матчей за клуб и сборную. Парню 18 лет, такая статистика аномальна.