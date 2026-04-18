В АПЛ переломный матч сезона. Гвардиола готов забрать лидерство у «Арсенала»

вчера, 10:17

Игра без однозначного фаворита.

«Канониры» устали, а «горожане» набирают ход

Фанат «Арсенала» и Локи из киновселенной «Marvel» Том Хиддлстон напомнил перед матчем, что в футболе, как в театре – нервы присутствуют всегда. Причем организм химически реагирует на волнение перед важным событием примерно так, как и на восторженность. Том хочет, чтобы футболистов его команды не сломала ответственность момента, а они воодушевились. «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов и лидирует в АПЛ . Это круто! Главный преследователь – успешный Хосеп Гвардиола и его банда футбольных бродяг и аристократов.

В воскресенье лидеры АПЛ проведут важнейший поединок. В прошлом туре Артета сделал подарок своему учителю Гвардиоле. «Канониры» дома проиграли «Борнмуту». Теперь по потерянным очкам «Манчестер Сити» отстает всего на один пункт вместо четырех, как было раньше. Такой отрыв Гвардиола может отыграть до конца чемпионата. У «Манчестер Сити» остался перенесенный поединок против «Кристал Пэлас». «Орлы» увлечены еврокубками, они вышли в полуфинал Лиги конференций, где сыграют против «Шахтёра», АПЛ их меньше волнует.

«Арсенал» тоже в полуфинале, только самого престижного турнира – Лиги чемпионов. «Канониры» устали сильнее, чем их соперник из Манчестера. Кроме «Арсенала» и «Астон Виллы», Гвардиола не встретит невероятно сложных оппонентов в АПЛ до конца сезона. Впрочем, и эти команды его подопечные много раз обыгрывали. «Манчестер Сити» после вылета из Лиги чемпионов от «Реала» поочередно победил «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси». Известные команды не забили «горожанам» ни одного мяча, а вот Холанд и его соратники настреляли девять голов.

В двух случаях речь идёт о кубковых поединках, где особая специфика. В АПЛ у «Манчестер Сити» случались опасные для трофейной гонки ничьи, но Гвардиола не проигрывал в лиге несколько месяцев со дня дерби Манчестера. Соперник Артеты набирает ход, причем смена темпа на весну – обычное для «горожан» явление. Приятный бонус для фанатов, вернулся знакомый волнообразный аритмичный футбол. «Манчестер Сити» снова сминает соперников за счет командных ускорений, ведь Гвардиола планировал выход на пик формы ради Лиги чемпионов.

«Арсеналу» опасно ставить на гостевую ничью

«Канониры» могут довольствоваться мировой в гостях, поскольку так сохранят перевес на одно очко в случае, если Гвардиола позже победит в перенесенном матче. Но календарь работает против Артеты. Впереди у Микеля матчи с «Атлетико». Команда Симеоне умеет пахать на поле. У мадридцев есть профессиональные охотники за футбольными головами. После двух матчей полуфинальной серии Лиги чемпионов «Арсенал» рискует потерять очки в АПЛ . При этом у «канониров» после встречи с «Манчестер Сити» в соперниках останутся в основном середняки.

На первый план выходит психология, так как лидер АПЛ проигрывал «Борнмуту» и «Саутгемптону», а не только двум клубам из Манчестера. У «Арсенала» приличный голкипер и надежная оборона, но конкурент тоже не промах. По воротам «канониров» наносят 7.8 ударов за игру в АПЛ , а «Манчестер Сити» на второй строчке – 9.8 ударов. Также воскресные соперники равны по среднему качеству моментов на один удар. Проще говоря, команда Гвардиолы слишком близка к подопечным Артеты по футбольным параметрам. «Канониры» открылись для атаки.

В АПЛ первого апреля «Арсенал» опережал соперника на шесть пунктов без учета перенесенной игры «Манчестер Сити». Теперь Гвардиоле нужна победа дома, чтобы при равном количестве туров обойти Артету в таблице. «Арсенал» играет с огнем. Роковым результатом может оказаться не только поражение «Борнмуту», но и ничья с «Вулверхэмптоном». Побитые «волки» замыкают таблицу, но они умудрились забрать очки у «Арсенала». «Манчестер Сити» дважды уверенно обыграл этого аутсайдера, снова сказывается чемпионский опыт Гвардиолы.

Команды должны показать свой лучший футбол

Кадровых потерь немного. Защитники «Манчестер Сити» Гвардиол и Диаш не сыграют из-за травм. Хавбеку «Арсенала» Мерино провели операцию на ноге. Микеля ждут на поле не раньше конца мая, клубный сезон для испанца окончен. У некоторых футболистов лидеров АПЛ есть мелкие повреждения, но вряд ли О’Райли пропустит матч против «канониров». «Манчестер Сити» и «Арсенал» могут использовать практически оптимальные составы, и это важно для нейтральных зрителей, не только для фанатов двух сильных клубов.

Матч посмотрят во всем мире. У «Арсенала» бывали домашние победы над «Манчестер Сити», но даже разгром 5:1 год назад не помог выиграть трофей. На поле в Манчестере результаты намного хуже. «Арсенал» выдал серию из 12 матчей без побед в гостях у «горожан». «Канониры» в последний раз побеждали в январе 2015 года, когда героем матча стал Санти Касорла. На счету испанца гол и ассист, выиграли 0:2. Где сейчас найти такого героя? «Арсенал» тогда тренировал Венгер, а «Манчестер Сити» возглавлял Пеллегрини.

Гвардиола никогда не проигрывал «Арсеналу» в домашнем матче АПЛ . Теперь Хосепу нужна победа. Команда испанца в хорошем настроении, и тренер назвал причину. Говорит о солнце. Весенняя английская погода не такая, как испанская, но легионеры из теплых краев «оживают», когда в Англии светит солнышко и зеленеют деревья. Гвардиола прав, гормональный фон человека зависит от солнца. Даже северному Холанду приятнее жить в Манчестере под ясным небом. «Манчестер Сити» в лучшем настроении, https://www.soccer.ru/news/1425612/gvardiola-pep чем «Арсенал».

Хаверц выручил их в Лиге чемпионов, именно Кай забил «Спортингу» в гостях. Напомним, что гол немца в финале за «Челси» отобрал у «Манчестер Сити» победу в Лиге чемпионов. Такого джокера пора найти Артете, ведь форма некоторых игроков привычной основы не впечатляет. Были претензии к Сака, Райсу и Эдегору. Нестабильно выступает Дьёкереш, а Мартинелли не контролирует свою форму, хотя многое умеет. «Канониры» в шаге от кубков, но раньше не выдерживали давления. Верите в счастливую звезду Артеты?