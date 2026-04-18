«Играть за „Реал“ – привилегия». Перес разнёс игроков в раздевалке, команда провалила сезон

вчера, 15:12

Но выводы не сделали.

«Реал» не ищет спортивного директора

У клуба уникальная коллекция трофеев, особенно в Кубке чемпионов. При этом «Реал» – старомодный, как его президент Флорентино Перес. Например, в первой команде очередной скандал с врачами. Один из самых известных клубов планеты не смог найти доктора, который контролировал бы коллег и следил за пациентами лучше, чем это делал сменщик хорвата Михича. В Мадриде рассказывают байки, что врачи «Реала» пользовались искусственным интеллектом, составляя рационы элитных футболистов.

Слух прокомментировала бывшая диетолог «Реала» Исиар Гонсалес, назвав врачей клуба «беспомощными нарциссами». Доктор употребила слово, которое переводится как «подключенные к розетке». В испанском языке так именуют людей, которые получили работу по блату. Старомодный клуб – старомодный подход к поиску персонала? Арбелоа – воспитанник «Реала», и Перес ему доверился. Испанские журналисты написали, что тренера планируют оставить на работе, невзирая на все поражения.

Критически важно, что «Реал» отстал технологически. В клубе некому нормально снять тренировки основы и матчи разных возрастных групп. Кто помнит видео на телефонах с первыми цветными экранами, может представить продукты работы видеографов клуба. Они не используют современные спортивные камеры, «Реал» технологически на уровне 2014 года. Похоже, «сливочные» настолько привыкли к мощи Роналду и Модрича, Крооса и Бензема, а ещё к удачливости некоторых тренеров, что ничего не меняли.

«Реал» официально опроверг слухи о поисках первого в истории спортивного директора. Недавно Пересу исполнилось 79 лет. Флорентино вряд ли такой продуктивный и хитрый, как двадцать лет назад. И он, как многие старики, может держаться за власть и статус. Испанец начал допускать больше ошибок, чем раньше. Перес может увлечься диктаторскими замашками и угробить дело всей жизни. «Реал» был сказочно успешным, а теперь Флорентино ищет недостающие четвертый и пятый элементы нового успеха.

Три элемента у «Реала» есть, ведь фанаты и деньги в наличии, то есть можно влиять на третью составляющую – гармоничность состава. Не хватает менеджеров и тренера, но Перес бывает упрямым в вопросах назначений. Он любит доверять знакомым. В конфликте футболистов и Алонсо президент выбрал сторону коллег Винисиуса, и это решение может оказаться ошибочным. В прошлом году доверяли Анчелотти, что тоже замедлило развитие. Карло устал и работал по инерции, он хотел на бразильский карнавал.

Не отобрали чемпионство у «Барселоны»

Каталонцы после вылета из Лиги чемпионов сконцентрируются на матчах Ла Лиги. «Сливочные» вряд ли отыграют отрыв в девять пунктов. И это не все поражения. «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:2 в январском финале Суперкубка Испании. Также команда Арбелоа сенсационно вылетела из Кубка Испании. Из Лиги чемпионов мадридцев выбила на этой неделе шальная «Бавария». В раздевалку «Реала» после яркого матча пришел президент, который напомнил звездам, кого они представляют.

Перес попросил Гюлера выйти. Турок ушел с дорожной сумкой дорогого бренда. По мнению Флорентино, Арда стал единственным, кто не заслужил стать жертвой жесткой словесной порки. Президент «Реала» напомнил своим миллионерам, что играть за «сливочных» – привилегия, накладывающая обязательства. Перес полностью прав. «Реал» в числе величайших клубов в истории, а многие из нынешнего состава заслужили критику из-за отношения к работе. Они разочаровали поклонников по всему миру.

Победитель Лиги чемпионов Уэсли Снейдер назвал вторую желтую карточку Камавинга «тупой». Сказано жестко, но ошибки Рюдигера и других футболистов «Реала» против «Баварии» тоже из категории глупеньких. «Реал» активно подставлялся в двух матчах. Они не реализовали моменты в первом поединке и жалуются на судейство во втором. Винисиус и компания не ведут себя, как королевские особы, у которых есть достоинство. Перес прав, не все из заявки заслужили привилегию представлять «Реал».

Фанаты привычно критикуют арбитров, но надо вспомнить о футболистах. Год назад Камавинга схватил вторую желтую карточку в матче с «Арсеналом», когда затянул время. Теперь хавбек, имея предупреждение, снова повел себя неспортивно. На любом уровне футболист следит за собой, увидев желтый свет. В «Реале» перебор с эгоистами, которые не приняли Хаби Алонсо. Увольнение тренера привело к новым поражениям, а не к прогрессу. Перес в ужасе, два сезона подряд «Реал» без больших кубков.

Самостоятельные тренеры откажут Пересу

Слухи о Дешаме в мадридский клуб после ЧМ -2026 предсказуемо привели к шуткам. Поклонники «Реала» пишут, что «диктатор» Мбаппе ещё ничего ценного не выиграл, а уже выбирает тренеров. В Мадриде могут заиграться в Хоумлендера. Создатели сериала «Пацаны» о плохих супергероях переживали, что их сатира слишком толстая, а ходы излишне дикие. А потом сменился президент США , и все сценарные повороты смотрятся как пародия. Пересу и Мбаппе важно не копировать сериал.

Негативное начало было у «сливочных» сразу после основания. Это – клуб «плохих парней», которые прекрасно играют в футбол. «Реал» – скандалисты, которые любят, чтобы арбитры ошибались в их пользу. И второй год подряд они выступают как в начале века, когда на 12 лет остались без новой победы в Лиге чемпионов. Если оставят Арбелоа и не подумают о спортивном директоре, то усугубят ситуацию. За трансферы отвечает бразильский адвокат Калафат, но Перес не разрешает ему управлять клубом.

Флорентино любит бывших игроков «Реала» Солари и Роберто Карлоса и дал им работу, но какие из них стратеги? Сильный директор имеет тренерское чутье. Например, ПСЖ пересобрал португалец Кампуш. Луиш пригласил Луиса Энрике и сделал ставку на молодых ребят, вроде Кварацхелии, Мендеша и Дуэ. «Реал» двигался в похожем направлении, клуб подписывал молодых ребят. Вот только они не нашли парочку мощных испанцев для основы и отложили подписание ударного центрфорварда.

Мадридцы пишут, что Арбелоа потакает звездам, поэтому они приняли тренера. Приняли и не уважают. Удаление Камавинга – символ слабой командной дисциплины, как и поведение Винисиуса в худших случаях. Клопп может отказать «Реалу», и тогда у клуба проблемы. А если Юрген согласится, то рискует столкнуться с нарциссами, о которых сказала бывшая врач клуба. «Реал» структурно устарел, а Перес не хочет признать, что в 79 лет надо передать правление не протеже, а талантливым профессионалам.