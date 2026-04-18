В «Челси» не поверили в Олисе, Райса и Мусиалу. Клуб упустил претендентов на «Золотой мяч»

1776532187

вчера, 20:09

Крутая символическая сборная.

Вратарь

Тибо Куртуа, «Реал»

Выбираем в основу человека, которого упустили в первой команде. Сначала «танкист» Петр Чех закрыл потребность в крутом вратаре, а после этого из «Челси» слишком рано отдали Куртуа. Нойер и Компани включили Тибо в список величайших вратарей в истории. С щедрой оценкой можно поспорить, но Куртуа точно стал легендой «Реала». Он спасал в Лиге чемпионов. А в «Челси» над Тибо посмеивались после ошибок, лондонцы не нашли подход к голкиперу.

Защитники

Тино Ливраменто, «Ньюкасл»

В школе «Челси» воспитали троих правых защитников из АПЛ : Джеймса, Ливраменто и Айна. Джеймс стал капитаном, хотя Рис – невезучий, у него много травм. Ливраменто ушел в «Саутгемптон» за приличные для юниора деньги, а теперь представляет «Ньюкасл». «Сороки» заплатили за трансфер Тино 37.2 млн евро. И публика знает латераля «Ноттингем Форест» и сборной Нигерии Айна. Ола родился в Лондоне, а теперь готовится к полуфиналам Лиги Европы против «Астон Виллы».

Марк Гуэхи, «Манчестер Сити»

Ливраменто сыграл пять матчей за сборную Англии, а его коллега по школе «Челси» Гуэхи провел 27 поединков. Марк готовится играть в основе на ЧМ -2026. Зимой центральный защитник перешел из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити». Шейхи заплатили 23 млн евро, «Челси» получил похожие деньги от «Кристал Пэлас», но лондонцы потеряли перспективного футболиста. В составе «орлов» Марк выигрывал трофеи, о которых фанаты «орлов» могли только мечтать.

Натан Аке, «Манчестер Сити»



Ещё один защитник из школы «Челси» в заявке Гвардиолы. Кто мы такие, чтобы не доверять оценке Хосепа? Аке не является воспитанником «Челси» с пеленок, его готовили на родине в Нидерландах. Но защитник попал в лондонский клуб, где на нем поставили крест после серии аренд. Девять лет назад Натана отдали «Борнмуту», а через три года стоимость его трансфера выросла в два раза. «Вишенки» заработали, как умеют, а «Челси» в очередной раз не сумел поддержать талантливого игрока.

Льюис Холл, «Ньюкасл»

«Сороки» заполучили левого защитника, которого много лет кормили обещаниями в «Челси». Воспитанник академии разуверился в перспективах в родном клубе. В результате у «Ньюкасла» появился футболист с перспективами заиграть в будущем в основе сборной Англии. «Ньюкасл» забрал Холла за приличные деньги, но если 21-летний игрок через несколько лет перейдет на элитный уровень с очень высокого, то в «Челси» добавят в список проколов ещё одну звезду АПЛ .

Полузащитники

Деклан Райс, «Арсенал»

Райс готовится к решающему матчу сезона в АПЛ . Хавбек сборной Англии ассоциируется у публики с «Вест Хэмом», но «молотобойцам» он достался как свободный агент. Райса отчислили из школы «Челси», а спустя годы «Вест Хэм» получил за его трансфер в «Арсенал» безумные 117 млн евро. Теперь рыночная стоимость футболиста – 120 млн евро, полуфиналист Лиги чемпионов находится в первой десятке главных звезд всего европейского сезона.

Кевин Де Брюйне, «Наполи»

Классический промах «Челси», они упустили будущую легенду. В Лондоне нетерпеливые руководители. Они не увидели потенциал, который раскрыли в «Вольфсбурге» и «Манчестер Сити». Кевина нельзя назвать покладистым человеком, но Де Брюйне оказался великим мастером. Ставка на молодых игроков не была стратегией «Челси» во времена, когда Кевин учился брать игру на себя. А когда в Де Брюйне поверили, он много раз огорчал лондонцев с «Манчестер Сити».

Джамал Мусиала, «Бавария»

Что с Мусиалой и Олисе сделали в школе «Челси»? Джамал выбрал сборную Германии, а Майкл отказал англичанам и выступает за сборную Франции. А ведь оба были у скаутов «Челси» под носом. Олисе родился в Лондоне, а Мусиала переехал в Англию с родителями в раннем детстве. Их знали специалисты, игроки выделялись техникой и умением управлять на поле. Обоих упустили, и это проколы стоимостью в сотни миллионов евро. Мусиале всего 23 года, а он уже очень хорош.

Нападающие

Мохамед Салах, «Ливерпуль»

Речь о легенде АПЛ и «Ливерпуля», двукратном чемпионе. А в «Челси» Салах не заиграл. Можно списать на отсутствие опыта и обвинить футболиста, но правильнее критиковать отношение лондонцев. Они не поддерживают игроков, хотя порой дают второй шанс. Салах не вернулся в Лондон, как сделал Ромелу Лукаку. Мохамед правильно выбрал «Ливерпуль», где стал новым Королем. Победа в Лиге чемпионов навсегда в резюме египтянина, он побил много рекордов АПЛ .

Доминик Соланке, «Тоттенхэм»

В «Челси» не приживались легендарные центральные форварды, так что Соланке не виноват, что не стал наследником Дрогба в основе. Доминику не поверили, как не поверили Лукаку. Но скандального бельгийца Грановская вернула в лондонский клуб за большие деньги, а прибыль от трансферов Соланке ушла «Ливерпулю» и «Борнмуту». «Челси» отпустил Доминика свободным агентом, а в «Тоттенхэм» тот перешел за 64 млн евро. Соланке мог принести эти деньги «пенсионерам».

Майкл Олисе, «Бавария»

Кейн отдал передачу на Олисе на последних минутах матча против «Реала» и крикнул Майклу, чтобы тот бежал к угловому флагу тянуть время. Вместо этого вингер «Баварии» набрал скорость, срезал угол и неотразимо отправил мяч под штангу. Гол подчеркивает уверенность Олисе в себе. Майкл на своей волне, как и Палмер, но такие футболисты делают разницу на табло. Французский вингер стал любимцем публики в Мюнхене, а в «Челси» его посчитали бесперспективным и выгнали.

Все из этого состава играли в еврокубках. В клубах топ-5 сейчас 25 воспитанников школы лондонцев. Когда фанаты «Челси» видят увольнение тренера или падения цены на новичка, которому Боэли выдал контракт на восемь лет, то они имеют право критиковать руководство за непоследовательность. В «Челси» часто подставляли молодых людей из академии. Не все из этого состава походят для чемпионской основы, но они могли принести клубу больше денег. После рекордных убытков «Челси». Финансы – тоже важный фактор. Зная истории Салаха и Де Брюйне, Мусиалы и Олисе, родители школьников могут чаще отказывать лондонцам.