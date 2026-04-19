Кейн вошел в элитный список бомбардиров. Только 5 футболистов до него забивали за клубы 50+ голов за сезон в XXI веке

вчера, 15:00

Харри вколотил свое имя в историю мирового футбола.

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн присоединился к числу легендарных футболистов, включая Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые забили 50+ голов за клуб в одном сезоне. Это редкое достижение, хотя нескольким легендарным бомбардирам удавалось делать это несколько раз за карьеру. Предлагаем вспомнить всех футболистов, которые сумели забить более 50 голов за сезон (во всех соревнованиях). Берем в расчет только клубы из топ-5 лиг Европы.

Харри Кейн – «Бавария Мюнхен» (сезон 2025/26)

Капитан сборной Англии забил свой 50-й гол в сезоне 2025/26 за «Баварию» в матче против «Реала». Встреча завершилась победой мюнхенской «Баварии» со счетом 4:3. Форвард отличился в обоих поединках четвертьфинала и, несомненно, стал главным оружием мюнхенцев в погоне за треблом. Кейн достиг этой отметки всего в 42-м матче сезона. Только Лионель Месси (40 матчей за «Барселону» в сезоне 2012/13) достиг этого рубежа за меньшее количество игр. Примечательно, что Месси завершил тот сезон с 73 голами. Представьте, если Кейн забьет еще 23 гола после этого! Но это все же нереально, всего 5 матчей осталось в Бундеслиге, полуфинал в Кубке и полуфинал в ЛЧ . Если «Бавария» пройдет «Байер» и « ПСЖ », то Кейн максимум сможет сыграть еще в 10 матчах этого сезона. Слишком мало, чтобы достичь такого сумасшедшего результата Лео. Но получит престижную награду по итогам сезона.

Эрлинг Холанд – «Манчестер Сити» (сезон 2022/23)

Единственный нынешний представитель АПЛ в этом списке. В своем дебютном сезоне за «Манчестер Сити» Холанд забил 52 гола, приведя команду к треблу: 36 в чемпионате (рекорд) и еще 16 в остальных турнирах. С тех пор он ни разу не приблизился к этому результату. Пожалуй, лучший сезон в истории английского футбола для центрального нападающего. Этого, безусловно, хватило бы ему, чтобы завоевать «Золотой мяч», если бы не игра Месси на чемпионате мира в Катаре.

Луис Суарес – «Барселона» – (сезон 2015/16)

Суарес показал невероятную игру, когда «Ливерпуль» едва не завоевал золото Премьер-Лиги в сезоне 2013/14, забил 31 гол в чемпионате. В том сезоне «красные» выбыли из обоих Кубков на ранней стадии, а также не участвовали в еврокубках. Не хватило уругвайцу матчей, чтобы пробить отметку в 50 голов. Но кусачий Луис вывел свою игру на новый уровень после перехода в «Барселону», достигнув пика в сезоне 2015/16, забив 59 голов во всех соревнованиях. Он завоевал «Золотую бутсу» и прервал доминирование Месси и Роналду в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата Испании, забив 40 голов в Ла Лиге.

Роберт Левандовски – «Бавария» – (сезоны 2019/20 и 2021/22)

Левандовски выиграл огромное количество титулов и забил сотни голов еще до 30-летия. А потом продолжил доминирование. В этом плане он чем-то похож на Криштиану Роналду, который после 30-летия не сбавил обороты. Редкий случай в футболе, особенно среди форвардов. Поляк был ударной силой «Баварии», когда команда завоевала свой второй требл в сезоне 2019/20, в котором он забил рекордные для своей карьеры 55 голов во всех соревнованиях. В следующем сезоне он побил давний рекорд Герда Мюллера по количеству голов за один сезон, забив 41 мяч в Бундеслиге, но, как ни удивительно, ему не удалось забить 50 голов во всех соревнованиях в той кампании. Но зато он сделал это в своем последнем сезоне в «Баварии», на прощание выиграв восьмой подряд чемпионский титул, забив 50 голов во всех соревнованиях. 153 гола за три сезона — это впечатляющий результат. Теперь поляк может переехать в Италию.

Криштиану Роналду – «Реал» – (сезоны 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Став самым дорогим трансфером «Реала» за всю историю клуба летом 2009 года, Роналду забил 33 гола во всех соревнованиях в первом сезоне. Трофеев не взял. Никого не напоминает? А потом Криш начал забивать 50 и более голов в шести сезонах подряд, достигнув пика в сезоне 2014/15 (61 гол). В последние два сезона в испанской столице его показатели опускались до сорока мячей, но там и игрового времени меньше стало. Помешала стратегия Зинедина Зидана, который давал отдых футболистам и применял ротацию состава. И план сработал идеально: Роналду был в своей лучшей форме в решающих матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Лионель Месси – «Барселона» – сезоны (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2018/19)

«Я нисколько не сомневаюсь, что Месси делает меня лучше как футболиста, и это взаимно», — сказал Роналду еще в 2019 году.

В этом, вероятно, есть доля правды, если посмотреть на их пиковые показатели. Ну был бы в Ла Лиге один Месси, то разве он бы не «наелся»? Или если бы Лео не существовало, а был бы один Роналду? Месси забил более 50 голов в шести сезонах. 73 гола в кампании 2011/12 — это цифра, которая до сих пор поражает воображение. Сможет ли кто-то когда-то побить этот рекорд? Если бы в Бундеслиге было бы не 34 тура, а 38… Если бы в Бундеслиге был бы еще Кубок Лиги… Вот тогда, кажется, Кейн в этом сезоне мог бы уж точно приблизиться к достижению великого Лео. Впрочем, не будем забывать о Мбаппе и Холанде. А как вы думаете, кто следующий пробьет 50+ голов за сезон?