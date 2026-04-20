25 лет одиночества. «Ковентри» возвращается в АПЛ

1776668436

вчера, 10:00

Легендарный клуб снова будет выступать в высшем дивизионе Англии.

Болельщики «Ковентри Сити» после исторического матча плакали, снимали футболки, а некоторые держали плакаты с надписью «Мы вернулись». Особенно интересна следующая история. Джон Малланей получил прозвище «Человек с баннером». В 2001 году, когда «Ковентри» пришлось вылететь из Премьер-Лиги, а это случилось на «Вилла Парк», он развернул баннер с надписью «Мы вернемся».

В сезоне 2011/12 «Ковентри» вылетел из «Чемпионшипа». В сезоне 2016/17 стало еще хуже: «Ковентри» вылетел из Лиги 1 (третьего дивизиона) и вынужден был играть в Лиге 2 (четвертом дивизионе). Но в следующем сезоне (2017/18) надежда вернулась, когда они снова вышли в Лигу 1. Потребовалось еще 2 сезона, чтобы в сезоне 2019/20 они снова вышли в Чемпионшип. И теперь, после 25 лет ожидания 69-летний Джон Малланей увидит команду в АПЛ .

После гола центрального защитника Бобби Томаса, который сравнял счёт на выезде с «Блэкберн Роверс», «Ковентри» наконец-то добыли путевку в высший дивизион, вызвав восторженные овации перед 7 500 болельщиками, которые приехали с командой на выезд.

После повышения Фрэнк Лэмпард сказал Sky Sports:

Это серьёзный футбольный клуб. У нас есть невероятная фан-база. Клуб очень важен для города. Мы пришли 15 месяцев назад в клуб, когда мы занимали 17-е место в лиге. Мы получили путевку в АПЛ не в плей-офф, а досрочно, это дорогого стоит.

34-летнее пребывание «Ковентри» в высшем дивизионе Англии завершилось 5 мая 2001 года — путь обратно для клуба из Западного Мидленда оказался настоящим испытанием.

Под руководством Марка Робинса «Ковентри» начал свое возвращение. Через месяц после его прихода на пост главного тренера они выиграли Кубок EFL 2017-го (соревнование для команд третьего и четвёртого дивизионов) в финале у «Оксфорд Юнайтед». На стадионе «Уэмбли» присутствовало около 43 000 болельщиков «Ковентри», финал вдохновил фанатов, хотя клуб и находился в упадке.

После возвращения в Чемпионшип в сезоне 2019/20, нарушенном из-за COVID-19, команда дважды выходила в плей-офф, но проигрывала другим претендентам. Сначала «Лутон» победил их в финале после серии пенальти в 2023 году, а драматичный гол «Сандерленда» на 122-й минуте разрушил мечты «Ковентри» в прошлом году.

Годом ранее они почти победили «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии, турнире, который выиграли в 1987 году, но VAR отменил гол на 120-й минуте, который был забит из-за минимального офсайда. Это вывело бы «Ковентри» вперед (счет стал бы 4:3) в матче, в котором они уступали 0:3. В итоге команда проиграла в серии пенальти.

И вот после тех тяжёлых времён «Ковентри» наконец вернулся в высший дивизион Англии. В прошлую субботу команда не смогла обыграть дома «Шеффилд Уэнсдей» (0:0), путевка была добыта благодаря ничьей 1:1 с «Блэкберн Роверс».

Приход Лэмпарда

Лэмпард был без работы 18 месяцев и пришёл довольно злым после тяжёлого периода в роли главного тренера «Челси». До прихода в «Ковентри» тренерская карьера легенды состояла из взлетов и падений.

В свой первый сезон в качестве тренера в «Дерби Каунти» он вышел в финал плей-офф Чемпионшипа, где проиграл «Астон Вилле». У него было всего 12 месяцев опыта в тренерской карьере, но затем появилась работа мечты — главный тренер «Челси». Клуба, где он стал легендой мирового футбола. Он принял вызов, всё началось хорошо, несмотря на запрет на трансферы, вышли в Лигу чемпионов и в финал Кубка Англии, где проиграли «Арсеналу». Однако во втором сезоне ему было тяжело, Фрэнк был уволен в январе 2021 года после 19 месяцев на своем посту, на тот момент «Челси» занимал девятое место в таблице АПЛ . Год спустя его пригласили в «Эвертон», где он завоевал сердца болельщиков, пытался сохранить прописку в АПЛ . Получилось! Но развить успех не вышло, он был уволен в середине следующего сезона, когда «Эвертон» занимал 19-е место.

«Ковентри» дал Лэмпарду ту стабильность, которой он желал после сложных условий в «Челси» и «Эвертоне». Да и в Чемпионшипе СМИ не такие уж наглые, как в АПЛ . Лэмпард привел своих людей Джо Эдвардса и Криса Джонса, с которыми работал в своих бывших клубах. После своего первого матча на посту главного тренера, ничьей 2:2 дома с «Кардифф Сити», Лэмпард сказал журналистам: «Я здесь как главный тренер, а не как бывший знаменитый футболист».

В том первом сезоне «Ковентри» под руководством Лэмпарда начал набирать обороты, выиграв девять матчей из 10 с середины января по март. После впечатляющего возрождения «Ковентри» завершил сезон Чемпионшипа на пятом месте, прежде чем в полуфинале плей-офф с «Сандерлендом» потерпел поражение. Сезон «Ковентри» начался с предсезонного сбора в Португалии, который Кейн Кеслер-Хейден назвал одним из самых трудных в карьере, но это сблизило команду, как и турнир по гольфу между тренерами и игроками.

Костяк команды

Прошлым летом в составе не было серьёзных изменений, хотя капитан Бен Шиф ушёл в «Рексхем» «Дэдпула» Райна Рэйнольдса за £6,5 миллиона ($9 млн). «Рексхэм», кстати, еще имеет шанс зацепиться за путевку в плей-офф, теоретически команда может выйти в АПЛ в этом сезоне, тогда это будет сказка, про которую стоит снять фильм. «Тед Лассо» будет отдыхать.

Так вот, в команду пришли Кеслер-Хейден и защитник Люк Вулфенден, вратарь Карл Рашворт был взят в аренду из «Брайтона». Некоторые футболисты составили костяк команды с 2023 года, когда их купили после выгодных продаж Виктора Дьекереша и Густаво Хамера. Лэмпард создал команду, они бьются друг за друга. Игроки «Ковентри» высказывались с восторгом о влиянии легендарного Фрэнка на коллектив.

«Он — всё, что мне нужно от наставника. Мы много разговариваем, очень тесно работаем на тренировках и общаемся вне поля. Это видно по тому, как изменилась моя игра», — сказал полузащитник Джек Рудони в марте.

Многие были возмущены из-за увольнения Робинса, но потом сошлись во мнении, что этот тренер команду в АПЛ не вывел бы, пусть его и любили. Кстати, примерно 5 000 болельщиков, купивших пятилетний абонемент в 2023 году, смогут ходить на матчи Премьер-Лиги. Вот это действительно удачное вложение средств! Чтобы выйти в АПЛ , Лэмпард использовал схему 4-2-3-1. Нападающий сборной США Хаджи Райт, который стал рекордным для клуба трансфером за £7,7 млн летом 2023 года, проявил себя блестяще, забив 16 голов в Чемпионшипе, Милан ван Эвик и Тацухиро Сакамото тоже стали движущей силой.

Опорный полузащитник Мэтт Граймс, пришедший в январе 2025 года из «Суонси Сити», сыграл ключевую роль в центральной полузащите, а вратарь Рашворт находится в списке номинантов на звание лучшего игрока сезона Чемпионшипа. «Ковентри» будет стремиться подписать Рашворта на постоянно основе, но это будет не так просто.