«Арсенал» был в миллиметрах от чемпионства. Холанд не испугался и принёс «горожанам» победу

вчера, 20:42

Эмоциональный и сложный футбол.

Действия в финальной трети и билдап

В матчах соперников высокого класса контроль мяча не является гарантией успеха. Принципиальнее быть острее в финальной трети поля, то есть у чужих ворот. Также команда должна правильно выходить из обороны под прессингом. Сегодня «Арсенал» и «Манчестер Сити» выбрали одинаковый подход к построению атак. Соперники переходили на гибридные схемы с тремя центральными защитниками, когда нападали. В прессинге они перестраивались сначала на «4-2-4», проявив уважение к оппоненту, а затем даже на пять защитников.

Большое количество перестроений говорит о готовности и классе. Гвардиола и Артета провели очень мощный первый тайм. А в финальной трети сработала импровизация. Шерки называют футбольным бродягой, ведь Райан чаще, чем коллеги, включает уличный стиль игры. Благодаря наглому дриблингу француз вывел «Манчестер Сити» вперед. В тот момент Гвардиола мог захватить инициативу, но «Арсенал» сразу отыгрался. Двойную ошибку совершили Нуньеш и Доннарумма. Вратарю отдают мяч, когда выполнены два условия.

Первое – голкипер в безопасности и далеко от соперников. Второе – у пасующего нет варианта лучше, чем передача на вратаря. Нуньеш не учел ни одного из двух условий. Португалец вбросил мяч из аута на голкипера, а Доннарумма не имел права взять мяч руками. Итальянец замешкался – его ошибка, но только Нойер в подобной ситуации рискнул бы обыгрывать Хаверца. Джанлуиджи пытался выбить мяч, а блок Кая привел к нелепому голу. Нелепому, но критически важному для «Арсенала». Первый тайм завершился ничьей 1:1.

Стандартные положения и контратаки

До матча лидеров АПЛ у «Арсенала» было 19 голов после стандартов, а у «Манчестер Сити» лишь восемь мячей из этой категории. «Канониры» оторвались от «Манчестер Юнайтед», где Каррик тоже строит голевые атаки при помощи передач плеймейкера Фернандеша. «Арсенал» выручают грамотно разыгранные угловые, и против «Манчестер Сити» у лондонцев были перспективные попытки. После подач Райса мог бы забить головой Тирион Ланнистер. Но штаб Гвардиолы придумал особую схему при угловых в матче против «Арсенала».

Самые высокие – 193-сантиметровый О’Райли и примерно такого же роста Холанд – становились центральными защитниками. Все остальные игроки располагались вокруг импровизированного дуэта на угловых. Зональная оборона работала, игроки «Арсенала» редко тревожили Доннарумму после стандартов. А вот Райя несколько раз нервничал, ведь Бернарду Силва на прощание едва не закрутил мяч в сетку с угла. Также «Арсенал» выручали фолы при стандартах. Когда не получается забить с углового, надо подключать контратаки.

У Гвардиолы больше специалистов навесов и быстрых проходов, чем у «Арсенала» без Сака и Мартинелли в основе. Мадуэке и Эзе не поджигали фланги в атаке, соперники слишком сильно друг друга уважали. После перерыва темп игры немножко упал, оппоненты ждали позиционных ошибок чужой обороны. Артета сохранил гибридную схему с тремя центральными, но оттащил форвардов от высокой линии прессинга. Лидеры АПЛ предсказуемо перешли в режим ожидания прессинга в середине поля и редкой для такой игры контратаки.

Контроль темпа и силовые показатели

До матча известные британские эксперты согласились, что команды в разном моральном состоянии. «Манчестер Сити» играет с настроением. Они перестроились после вылета из Лиги чемпионов и побед в английских кубковых турнирах. «Арсенал» устал из-за перелетов на континент, команде Артеты важно было перезагрузиться. Гвардиола заявил, что домашнее поражение от «канониров» означало бы конец чемпионской гонки. Затем добавил, что если проиграет, то помолится за серию поражений Артеты и победу «Манчестер Сити» в АПЛ .

По ходу игры Гвардиола эмоциональнее реагировал на то, что арбитр отдал сопернику аут, чем на некоторые трофеи в прошлом. Хосеп понимал, насколько хорош «Арсенал». Но у «канониров» не было свежести и легкости, чтобы действовать сильнее «Манчестер Сити». Подборы мяча перед чужой штрафной площадью выделяют фаворитов лиг любого уровня. Средние коллективы не успевают опередить соперника и заблокировать вынос. Показалось, что «Манчестер Сити» чуть чаще выигрывал подборы, но чистых моментов было очень мало.

Зато ключевой момент с прессингом был в пользу Хаверца и «Арсенала». Защитники «канониров» на свежих ногах тоже перехватывали разрезающие пасы «Манчестер Сити», а потом устали. Встречались безумно умные футболисты. И две смелые команды. Гвардиола оставил Родри и Бернарду вдвоем в центре поля, ведь Шерки не фанат черновой работы. Артета ответил высокой позицией Эдегора, хотя капитан Мартин проводит не лучший сезон. Впрочем, у Хаверца сегодня вообще первый гол в чемпионате, у «Арсенала» нет нового Тьерри Анри.

Тренерские изменения по ходу матча

На 60-й минуте матча Доннарумма потащил удар Хаверца после передачи Эдегора. Сработала контратака, о которой говорили выше. «Арсенал» был близок к лидерству, а появление вингера Мартинелли позволило гостям играть шире. Стартовый тактический план важен для победы, но нужно правильно анализировать футбол по ходу матча. На низком уровне именно тренеры «убивают» игры нелогичными заменами. Сегодня Гвардиола и Артета после перерыва сыграли партию в шахматы, в которой только Микеля устраивала итоговая ничья.

У «Манчестер Сити» чертовски опасная команда, но даже им пришлось во втором тайме останавливаться, чтобы сбить спесь с быстрых атак гостей. Ценность матча влияла на его зрелищность – не было размена ударами. Не удивляет, ведь Артета выпустил в основе четверку центральных защитников. Инкапье и Москера умеют бороться. А Эзе умеет хитро пробить по воротам – у «Арсенала» было попадание мячом в штангу. «Арсенал» был в миллиметрах от лидерства, а затем слово взяли хитрые футболисты из мощного состава «Манчестер Сити».

О’Райли организовал гол для Холанда. Эрлинга упустили перед воротами – у Райи не было шансов. Итог матча свелся к банальному: у кого есть мощная «девятка» – тот набрал три очка. Артета отработал прилично, а за Гвардиолу заступились Шерки, О’Райли и Холанд. Микель не увидел самостоятельных решений от игроков «Арсенала», кроме Хаверца перед голом. Не та форма у Райса, Эдегора и Дьёкереша, чтобы стереть чемпионскую улыбку с лица Гвардиолы. «Горожане» резко вернулись в гонку, хотя надо будет обыграть «Кристал Пэлас».