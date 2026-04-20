Разочарования весны в РПЛ. Аутсайдер «Сочи» гонится за нестабильным ЦСКА

вчера, 15:05

Подвели два московских клуба.

ЦСКА потерял 14 очков с начала года

«Сочи» набрал весной 6 очков, а у «армейцев» лишь на один пункт больше. На кону было 21 очко в семи турах, а команда швейцарского тренера Челестини собрала лишь треть. Ужасный результат для клуба, который зимой готовился к борьбе за первую тройку. В Кубке России «армейцы» в финале Пути регионов сыграют против «Спартака», но соседи весной выступают намного успешнее. С новым тренером «красно-белые» выбили из Кубка страны «Зенит», а ЦСКА чуть раньше пережил разгром от «Краснодара». Дальше москвичи забили пять мячей в гостях в ворота «Крыльев Советов» в кубковой игре, но в РПЛ против знакомого соперника потеряли очки.

ЦСКА плохо играет против команд из нижней части таблицы РПЛ . «Сочи» набрал три очка в прошлом туре как раз в игре против «армейцев». У безнадежного аутсайдера появился лучик надежды на чудесный камбэк и борьбу за спасение. А тренер ЦСКА Челестини коллекционирует неудачи. «Крылья Советов», хотя они точно не герои сезона, были опаснее москвичей. По качеству моментов хозяева опередили гостей, у ЦСКА не было ударов в створ ворот. Как они умудрились сыграть 1:1? Ответ простой – помог автогол. У ЦСКА не получилось продлить новую победную серию, которую начали после поражений от «Динамо», «Балтики» и «Краснодара».

Есть кадровые проблемы в защите без Акинфеева и после ухода Дивеева в «Зенит». В сердце обороны вынужденно сыграл новичок Баринов. В «Локомотиве» Дмитрий был одним из лидеров, а в ЦСКА тонет вместе с новыми напарниками. В атаке у команды Челестини появился Гонду. Хет-трик аргентинца в ворота «Крыльев Советов» в кубковом матче не привел к голам тому же сопернику в РПЛ . У ЦСКА хватит мастерства, чтобы после осечек с аутсайдерами вылить злость на оборону «Ростова», но дальше в календаре выезд в Казань, где многие проигрывали, и матч против «Зенита». Тренер ЦСКА рискует потерять работу до конца сезона.

«Локомотив» выпал из главной гонки

Как и ЦСКА , их соседи ушли на зимний перерыв в группе лидеров. «Спартак» находился на шестой строчке, отпустив «Краснодар» на 11 очков. «Армейцы» и «Локомотив» были в шаге от лидера РПЛ . Теперь команда Галактионова не претендует на чемпионство, подарив «Краснодару» и «Зениту» возможность оторваться. У «железнодорожников» нет серий поражений, как у ЦСКА , но они прошли похожий путь разочарований. Бывший клуб Баринова вылетел от «Крыльев Советов» из Кубка России, а в чемпионате уступал в гостях «Рубину» и «Спартаку». Также была ничья против «Динамо» из Махачкалы. Можно смело говорить об упущенных возможностях.

Хотя в команде есть форвард Воробьев, который заинтересовал клубы РПЛ после успешного голевого сезона, а также главный талант чемпионата Батраков, результаты «Локомотива» не радуют. Минимальная победа над «Оренбургом» улучшила настроение Галактионова, но тренер помнит о цене былых ошибок. «Локомотив» мог драться за два трофея, пусть будучи аутсайдером в этих гонках. Вместо этого они досрочно завершили сезон в середине апреля. Приятно будет опередить московских соседей в РПЛ , но третья строчка не отправит в еврокубки и не принесет большие деньги. «Локомотив» не наладил игру в обороне, а успешной атаки им мало.

Впрочем, у «Локомотива» есть плюсы. Команда среди лидеров сезона по забитым мячам, но голкипер Митрюшкин чаще вступает в игру, чем его коллеги из «Зенита» и «Краснодара». Разочарование Батракова и его коллег не равно унынию в ЦСКА , где проиграли больше матчей и потеряли много очков. Но в сухом остатке два клуба из Москвы выпали из чемпионской гонки, и это негативный сценарий. Причем если ЦСКА может заманить к себе людей из «Локомотива», то «железнодорожникам» куда сложнее удерживать лидеров, не говоря о перехвате чужих звезд. Батраков оценивает европейские варианты, ему незачем задерживаться в РПЛ .

«Ростов» разучился драться без Карпина

Самыми успешными командами весеннего отрезка в РПЛ являются «Зенит» и «Спартак». После семи матчей извечные соперники набрали по шестнадцать очков. А среди худших клубов по результатам – «Акрон» и «Ростов». Для аутсайдера «Сочи» две победы подряд – большой успех, невзирая на поражения до этого. А бывший клуб Карпина не привык замыкать таблицу на отрезке в четверть сезона. Ростовчане предсказуемо заиграли хуже без тренера сборной. Карпин не задержался в «Динамо», но москвичей удачно подхватил тренер Гусев. А вот «Ростов» одержал одну победу в семи последних турах, минимально обыграв в гостях «Пари НН».

Бывшая команда Карпина играет скучно. В их матчах мало голов и нет куража. Предсказуемый исход, ведь «Ростов» держался на харизме Карпина. Валерий Георгиевич не построил второй «Рубин» Бердыева, у южан не было казанских ресурсов. Но приличные футболисты доверяли Карпину. Теперь игроки сомневаются в перспективах «Ростова». Остаются переживания из-за финансовой нестабильности клубов за пределами крупных городов. «Ростов» не вылетит из РПЛ , ведь «Оренбург» и «Сочи» сильно отстали. Но больше нет сильной команды, которая была грозой фаворитов и умела сыграть качественнее именитого соперника. «Ростов» на спаде.

Голы Дзюбы не всегда спасают «Акрон»

ЦСКА набрал 7 очков из 21, и это слабый результат для московского клуба, учитывая расходы и амбиции. Но «Акрон» выступает ещё хуже: команда набрала 2 очка из 21 возможных. Ужасная серия для команды, которая в прошлом сезоне побеждала «Зенит» в Санкт-Петербурге. В первой части сезона «Акрон» отобрал очки у «Спартака» в домашнем матче, а сейчас у команды Дзюбы серия из девяти туров без побед в РПЛ . Артём забыл вкус футбольной радости, ведь последнюю победу «Акрон» одержал в ноябре, обыграв аутсайдеров из «Сочи». Теперь южная команда вернулась к победам, а у клуба из Тольятти невероятно слабые результаты.