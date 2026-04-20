«Спартак» может вручить «Зениту» чемпионство. Москвичи сыграют дома против конкурентов Семака

вчера, 20:14

Тур РПЛ посреди недели.

«Спартак» – «Краснодар»

После зимней паузы самыми успешными клубами чемпионата являются «Зенит» и «Спартак». Команды Семака и Карседо набрали по 16 очков. Тренеры сыграли между собой в Кубке страны, «красно-белые» выбили «Зенит» в серии пенальти. Столичная команда с хорошим настроением примет дома «Краснодар», который на выходных потерял лидерство в таблице. После ничьей против «Зенита» Мусаев потерял очки с «Балтикой». Теперь для защиты титула нужны осечки Семака и собственные победы. В матче «Спартака» и «Краснодара» нет фаворита, но есть команда, которой морально проще. Москвичи набрали форму, а глубина состава позволяет проводить успешную ротацию. «Краснодару» будет сложнее, в Москве «горожане» чередуют победы и поражения от «Спартака». Ничья тоже не подходит Мусаеву.

«Локомотив» – «Зенит»

Два клуба из Москвы могут переписать развязку сезона в РПЛ . Если «Спартак» дома проиграет «Краснодару», а «Локомотив» отберет очки у «Зенита» в родных стенах – снова произойдет смена лидера. В гостях против «железнодорожников» у Семака хватало осечек. Год назад сыграли 1:1, до этого проигрывали на выезде. «Локомотив» – неудобный соперник для «Зенита», даже в Санкт-Петербурге случались ничьи и поражения фаворита. Команда Галактионова в плохой форме – две победы в шести турах, но «Зенит» не так давно проиграл в гостях аутсайдеру «Оренбургу». Москвичам не стоит бояться лидера РПЛ . Хотя сам «Локомотив» разочаровал публику и не прицепился к двум лидерам, отсутствие турнирной мотивации никогда не мешало клубам из Москвы против команды Семака. Будет настоящая драка.

ЦСКА – «Ростов»

Оба клуба разочаровали поклонников весной. «Ростов» набрал всего пять очков в семи турах, а у «армейцев» лишь семь набранных баллов. Обе команды внизу весенней таблицы РПЛ . ЦСКА проигрывал не только московскому «Динамо» и «Балтике», но и аутсайдеру «Сочи». «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком», чтобы затем уступить сочинским соседям, с которыми также не справились «армейцы». Футболисты ЦСКА в матче против «Крыльев Советов» не нанесли ни одного удара по чужим воротам, сыграв вничью благодаря автоголу. Дома с «Ростовом» команде Челестини надо реабилитироваться в глазах публики. Кого ещё обыгрывать, если не одну из худших команд весны в РПЛ ? С другой стороны, «Ростову» удобнее настраиваться на матчи против клубов из Москвы, чем на поединки с аутсайдерами лиги.

«Сочи» – «Крылья Советов»

У «Сочи» две победы подряд, и это лучший результат во всей лиге. У всех были осечки в последних двух турах, кроме аутсайдера. «Крылья Советов» без побед в пяти матчах РПЛ подряд, так что выезд в Сочи станет большим испытанием для команды. «Сочи» важно не останавливаться, ведь каждая победа приближает турнирное чудо. Пока речь о безнадежном аутсайдере, у них минимальные шансы на спасение. Но достаточно обыграть «Крылья Советов», дождавшись осечек конкурентов – можно замахнуться на сенсацию в борьбе за выживание. Вот только «Крылья Советов» неплохо сыграли против ЦСКА в чемпионате. Остановили чужие атаки, создали и не реализовали моменты. А в будущей битве аутсайдеров иные правила – ждёт больше борьбы, но только гостей устроит ничья.

«Оренбург» – «Пари НН»

Ещё один поединок клубов, которые рискуют покинуть РПЛ по итогам сезона. Нижегородцы знают: если проиграют – отправятся в зону прямого вылета, уступив «Оренбургу» четырнадцатое место в таблице. Классический поединок аутсайдеров, где три очка дарят путевку в жизнь, а поражение приближает к плачевному исходу. «Оренбург» без побед в пяти турах РПЛ , а «Пари НН» не выигрывал в четырех поединках чемпионата. Встречаются команды, которые заслужили низкие позиции в таблице, но это не мешает надеяться на успех против брата по несчастью.

«Динамо» – «Рубин»

Представительный поединок, но картину портит турнирное положение команд. «Динамо» и «Рубин» слишком сильно отстали от лидеров, чтобы надеяться на третью строчку. Также они далеко от зоны вылета, им ничего не угрожает. В таких условиях можно тестировать тактические новшества и постараться порадовать публику, но нет смысла играть со всех сил. Плохо для зрителей, ведь «Динамо» и «Рубин» понимают, что их поединок принципиален лишь из-за богатой истории противостояния команд. «Динамо» Гусева выиграло один раз в последних четырех турах, как и «Рубин» Артиги. Пожалуй, лишь неудачи подстегивают футболистов показать себя. Но скорее начнут беречь себя, никому не нужны травмы в конце апреля.

«Акрон» – «Динамо» Махачкала

Тур, где лидеры ведут борьбу за чемпионство, а команды со дна таблицы дерутся между собой. «Акрон» – худшая команда весны в РПЛ , у коллектива с Дзюбой в атаке лишь два набранных очка. Ничья против «Рубина» улучшила их настроение, но достаточно проиграть клубу из Махачкалы, чтобы оказаться на грани вылета. Заговорили об уходе Дзюбы, а пока именно Артём принес один пункт в таблицу в игре с казанцами своим ударом. «Акрон» из сильного середняка превратился в аутсайдера, а «Динамо» из Махачкалы после дерзкого дебюта в РПЛ откатилось к зоне вылета. Предсказуемый исход для команд, у которых мало денег и кадровых ресурсов.

«Ахмат» – «Балтика»