Очередной трансферный провал «Челси». Опять обожглись на скандалисте из МЮ и ищут, куда пристроить

вчера, 10:03

Ошиблись даже грубее, чем с Санчо.

Был рад вырваться из МЮ , теперь говорит по-другому

Прощание напрашивалось. Аморим терпел аргентинца лишь на первых порах, пока он хоть что-то делал на поле. Но после того, как открылось летнее трансферное окно, португальскому менеджеру пересобрали линию атаки – а всех ненужных раздали другим клубам. Не было в этом проекте будущего и у Алехандро Гарначо. С переходом вингера была напряжённая эпопея. Клубы находились в стадии переговоров месяц, хотя с игроком договорились быстро. Алехандро хотел только в «Челси» и, по слухам, отказал даже «Баварии». Между тем «синие» были готовы заплатить 30 миллионов фунтов, тогда как «Юнайтед» требовал все 50. Алехандро даже был готов остаться вне состава, если сделка не состоится – но в последний момент лондонцы пошли на поводу и подняли предложение до 40 млн фунтов. Манкунианцы и Гарначо были в выигрыше. Первые оформили одну из самых дорогих продаж за свою историю (дороже отдавали только Ди Марию, Лукаку и Криша), второй рассыпался в комплиментах новому клубу – прямо-таки вырвался из клетки:

Невероятный момент для моей семьи и для меня лично – присоединиться к этому великому клубу. Я смотрел клубный чемпионат мира, и присоединиться к команде чемпионов мира – это особенное чувство: мы лучшая команда мира!

И только «Челси» эта сделка не принесла ничего хорошего. В итоге Гарначо получает игрового времени ещё меньше, чем в МЮ , – и о ситуации с бывшей командой высказывается уже по-другому:

Я начал сидеть на скамейке запасных, это не так уж плохо, мне было всего 20 лет, но мне казалось, что я должен играть в каждом матче. По-моему, возможно, в этом есть и моя вина, я начал совершать плохие поступки. Я не могу сказать ничего плохого ни о «Юнайтед», ни о партнерах по команде, ни о ком другом. Было ли мне больно из-за ухода? Да, возможно, потому что я любил этот клуб, понимаете? Они с самого начала вселили в меня уверенность, когда привезли из Испании в академию, а затем привели в первую команду. Прошло четыре года или пять лет, и я ощущал невероятную любовь ото всех, от болельщиков и стадиона, все было действительно хорошо.

Ожидаемый провал

Нет, на определённом отрезке Гарначо в МЮ был топом. В сезонах-23/24 и 24/25 только Онана, Бруну и Далот провели больше времени на поле. Эмоциональность и нацеленность аргентинца на игру с мячом были приступом ностальгии для МЮ по Роналду. Он постоянно шёл в обводку и искал момент для удара, очень часто бил по воротам. Учитывая, что он был крайне молод, была вера, что количество постепенно перерастёт в качество.

И всё же провал напрашивался. Прежде всего потому, что для МЮ он был не чужим. Воспитанник, дошедший до основной команды и способный делать разницу – манкунианцы сохраняли веру в игрока, а сам футболист на мотивации от исполнения мечты выдавал максимум. В «Челси» же другой подход – игроков на три состава, каждый – такой же талантливый и дорогостоящий. Показываешь результат – остаёшься в составе, нет – заменяют другим. Так вдобавок достался «Челси» не окрылённый Гарначо, а токсичный. Футболист уже пресытился любовью фанатов, и решил, что он уже лидер клуба, с чьим мнением должны считаться и который должен играть постоянно. Чего ещё было ожидать от вингера в такой ситуации?

Понижение в классе

Такой контекст позволил увидеть объективный уровень футболиста. Он неплох, но это не звезда. За 22 матча в АПЛ вингер отметился одним голом и четырьмя голевыми, в ЛЧ – один забитый мяч за девять игр. Его максимум – дубль «Арсеналу» в полуфинале Кубка лиги («Челси» всё равно вылетел).

Теперь уже сами «аристократы» задумались о продаже футболиста. В клубе осознали, что приобретение не оправдало себя – и теперь надо искать способ отбить потраченные 40 млн фунтов. Очевидно, что столько другие клубы за Алехандро уже не выложат. «Челси» придётся идти на уступки, Гарначо придётся ужиматься в финансовых условиях – сейчас лучшим вариантом будет трансфер в условную «Боруссию» или «Марсель», где специализируются на реанимации карьер заблудших.

«Аристократы» отказываются учиться на своих ошибках

Ещё возникает вопрос, почему «Челси» очередной сезон топчется на месте? Клуб раз за разом наступает на те же грабли, покупая всех, кто сверкнул. Мудрика взяли за астрономические 70+30 млн евро – с самого начала оказался простым бегунком, а после вообще оказался отстранён. Куда точнее пример Санчо. Решили перехитрить всех и дать новую жизнь захандрившему футболисту – арендовали у МЮ с обязательством выкупа. Джейдон хоть и показал себя ранее как талантливый исполнитель, так и не вырос. В Лондоне не закрепился – «синим» пришлось даже выплачивать штраф, лишь бы избежать выкупа.

Проходит меньше полугода – и что делает «Челси»? Решает вложиться в Гарначо, у которого точно такие же проблемы с дисциплиной, признанием авторитетов и трудолюбием. Зато талант есть. Исход этой авантюры точно такой же. Только если Санчо ещё можно было вернуть – оформляли аренду, – то по Гарначо оформили полноценный трансфер.

В «Челси» анархия – с момента прихода Боэли сменились Тухель, Поттер, Лэмпард, Почеттино, Мареска, теперь под угрозой увольнения Росеньор. У команды так и не сформировалась игровая философия, сильная кадровая текучка – ещё и постоянные авантюры с неоднозначными футболистами. Такой «Челси» абсолютно заслуживает и Гарначо в составе, и шестого места в таблице.