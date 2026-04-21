Засиделись на одной работе. Топ-10 тренеров, которые дольше всего трудятся в одном клубе

Первое место занимает не самый известный из списка.
Наставники «Арсенала», «Атлетико» и «Манчестер Сити» находятся уже долго на своих постах, но кто еще оказался в топе? Давайте посмотрим на список 10 тренеров с самым долгим стажем работы в текущем клубе из топ-5 лиг Европы.
10. Кристоф Пелиссье – 3 года и 5 месяцев
«Осер» у многих болельщиков вызывает ностальгию. Ведь сразу вспоминаются времена, когда клуб играл в ЛЧ. Эх, молодость… Но большую часть последних 15 лет они провели во втором дивизионе французского футбола, последний раз вылетев туда в 2023 году. Пелиссье удалось с первой попытки вернуть «Осер» в Лигу 1, сейчас он пытается удержать команду в высшем дивизионе.
9. Эрнесто Вальверде – 3 года и 9 месяцев
Вальверде покинет «Атлетик» по окончании сезона 2025/26 после третьего сезона работы в баскской столице. В 2024 году Вальверде принес «Атлетику» первый трофей за 40 лет, выиграв Кубка Испании. В следующем году команда заняла четвертое место в Ла Лиге и дошла до полуфинала Лиги Европы. Заменить 62-летнего специалиста в Бильбао будет непросто.
8. Эдди Хау – 4 года и 5 месяцев
В «Ньюкасле» на Хау оказывается все большее давление, ведь шейхи хотят отдачи, не просто так они кучу денег вложили в клуб. Этот сезон довольно сложный, чего тут скрывать. Хау пришёл в клуб в ноябре 2021 года, когда «Ньюкасл» находился в глубокой зоне вылета. Англичанин вскоре поднял команду в середину турнирной таблицы, а затем дважды обеспечил ей место в Лиге чемпионов. Есть еще и мегадостижение — победа в Кубке лиги в 2025 году, первый крупный трофей «Ньюкасла» с 1969 года! Но, вероятно, стороны разорвут контракт по соглашению сторон летом.
7. Мичел – 4 года и 9 месяцев
Мичел поднял «Жирону» из Сегунды в Лигу чемпионов, пусть многие и считают третье место в Ла Лиге в 2024 году случайностью Тем не менее, «Жирона» по-прежнему довольно хорошо выступает в Ла Лиге, в распоряжении Мичела есть довольно интересный состав. Отдельно отметим ставку на украинцев – сейчас есть Крапивцов, Ванат и Цыганков, а недавно продали выгодно Довбика. Ну и про Марка-Андре тер Штегена и Акселя Витселя забывать не стоит.
6. Марку Силва – 4 года и 9 месяцев
Когда Силва пришел в клуб в 2021 году, «Фулхэм» выступал в Чемпионшипе. После триумфального выхода в Премьер-Лигу и четырех сезонов в АПЛ, трудно представить кого-либо другого на посту главного тренера «дачников». Ну а что? Тут главное – не вылететь, с этой задачей Силва справляется.
5. Мануэль Пеллегрини – 5 лет и 8 месяцев
Бывшему тренеру «Манчестер Сити» уже за 70, но он по-прежнему полон сил в «Бетисе» и успешно работает там последние пять лет. Учитывая, что сейчас он выжимает максимум из провалившегося в «Манчестер Юнайтед» Антони, очевидно, что Мануэль все еще способен творить волшебство. В последние сезоны «Бетис» регулярно участвовал в еврокубках и выиграл Кубок Испании. Но недавно случился обидный вылет из Лиги Европы.
4. Микель Артета – 6 лет и 8 месяцев
Испанец возглавляет «Арсенал» уже почти семь лет, он создал действительно мощную команду, выигрывал Кубок Англии и Суперкубок Англии. Но это было на старте, теперь все ждут чемпионства или победу в ЛЧ в этом сезоне. Все шло четко, но недавно в планы вмешался «Манчестер Сити». Несмотря на проблемы, «Арсенал» превратился в постоянных претендентов на титул. Представьте, если они выиграют АПЛ и ЛЧ в этом сезоне, Артете тогда памятник можно будет ставить.
3. Пеп Гвардиола – 9 лет и 9 месяцев
Про Пепа уже многое было сказано, он будет еще долгое время считаться лучшим тренером «Манчестер Сити» в истории. При нашей жизни, возможно, точно. Несмотря на медленную адаптацию в первом сезоне, он затем триумфально вступил в игру, завоевав пять чемпионских титулов за шесть лет, а также выиграв Лигу чемпионов в сезоне, когда команда завоевала требл. Его нынешний контракт действует до 2027 года, Гвардиола хочет взять все внутренние титулы в этом сезоне. Шансы есть.
2. Диего Симеоне – 14 лет и 3 месяца
Несмотря на то, что Симеоне находится на посту уже более десяти лет, у него почти столько же энергии, сколько было в начале его карьеры, и он по-прежнему остается одним из лучших в мире. Болельщики «Атлетико» обожают своего тренера, он часто ругается с судьями, эмоционально катается по газону. За это и любят. Но и за титулы. Не получилось выиграть Кубок Испании, Ла Лигу тоже не взять, но есть ведь ЛЧ, впереди лишь «Арсенал» и возможный финал. Эти 3 матча для банды Симеоне могут стать историческими. У них вполне могли бы быть два титула победителей Лиги чемпионов, если бы финалы 2014 и 2016 годов сложились немного иначе.
1. Франк Шмидт – 18 лет и 6 месяцев
И вот наш победитель, если можно так выразиться. Путь Шмидта в «Хайденхайме» был очень красивым. Он родился в этом городе и является настоящей легендой, ведь смог вернуть их в высший дивизион и вывести в еврокубки. Имея за плечами более 600 матчей в качестве главного тренера, 52-летний специалист заявил, что ни разу не хотел переходить в другой клуб. Он также неоднократно подчеркивал, что сохранение места в Бундеслиге является успехом, учитывая масштабы и статус клуба. Зато честно.
Чисто хронологический? Критерий полезности для команды? О "засиживании" можно говорить только тогда, когда от пребывания тренера в команде нет толку, когда команда если не деградирует под его руководством, то уж точно стагнирует. Исходя из этого критерия приведённого перечня можно спокойно исключить тех тренеров, которые подняли свои команды на новый уровень и пытаются его удерживать, несмотря на конкуренцию в лигах. А вот можно было сказать о сэре Алексе Фергюссоне, что он "засиделся" в МЮ в своё время? Ни в коем случае. Команда постоянно развивалась, были и спады, и бестрофейные периоды, но они успешно преодолевались.
Если даже брать исключительно высшие лиги чемпионатов топ-5 - там около сотни команд. И для них даже 3,5 года стабильности оказываются крайне редким явлением, 90% клубов меняют тренеров чаще.