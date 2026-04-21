Засиделись на одной работе. Топ-10 тренеров, которые дольше всего трудятся в одном клубе

Первое место занимает не самый известный из списка.

Наставники «Арсенала», «Атлетико» и «Манчестер Сити» находятся уже долго на своих постах, но кто еще оказался в топе? Давайте посмотрим на список 10 тренеров с самым долгим стажем работы в текущем клубе из топ-5 лиг Европы.

10. Кристоф Пелиссье – 3 года и 5 месяцев

«Осер» у многих болельщиков вызывает ностальгию. Ведь сразу вспоминаются времена, когда клуб играл в ЛЧ . Эх, молодость… Но большую часть последних 15 лет они провели во втором дивизионе французского футбола, последний раз вылетев туда в 2023 году. Пелиссье удалось с первой попытки вернуть «Осер» в Лигу 1, сейчас он пытается удержать команду в высшем дивизионе.

9. Эрнесто Вальверде – 3 года и 9 месяцев

Вальверде покинет «Атлетик» по окончании сезона 2025/26 после третьего сезона работы в баскской столице. В 2024 году Вальверде принес «Атлетику» первый трофей за 40 лет, выиграв Кубка Испании. В следующем году команда заняла четвертое место в Ла Лиге и дошла до полуфинала Лиги Европы. Заменить 62-летнего специалиста в Бильбао будет непросто.

8. Эдди Хау – 4 года и 5 месяцев

В «Ньюкасле» на Хау оказывается все большее давление, ведь шейхи хотят отдачи, не просто так они кучу денег вложили в клуб. Этот сезон довольно сложный, чего тут скрывать. Хау пришёл в клуб в ноябре 2021 года, когда «Ньюкасл» находился в глубокой зоне вылета. Англичанин вскоре поднял команду в середину турнирной таблицы, а затем дважды обеспечил ей место в Лиге чемпионов. Есть еще и мегадостижение — победа в Кубке лиги в 2025 году, первый крупный трофей «Ньюкасла» с 1969 года! Но, вероятно, стороны разорвут контракт по соглашению сторон летом.

7. Мичел – 4 года и 9 месяцев

Мичел поднял «Жирону» из Сегунды в Лигу чемпионов, пусть многие и считают третье место в Ла Лиге в 2024 году случайностью Тем не менее, «Жирона» по-прежнему довольно хорошо выступает в Ла Лиге, в распоряжении Мичела есть довольно интересный состав. Отдельно отметим ставку на украинцев – сейчас есть Крапивцов, Ванат и Цыганков, а недавно продали выгодно Довбика. Ну и про Марка-Андре тер Штегена и Акселя Витселя забывать не стоит.

6. Марку Силва – 4 года и 9 месяцев

Когда Силва пришел в клуб в 2021 году, «Фулхэм» выступал в Чемпионшипе. После триумфального выхода в Премьер-Лигу и четырех сезонов в АПЛ , трудно представить кого-либо другого на посту главного тренера «дачников». Ну а что? Тут главное – не вылететь, с этой задачей Силва справляется.

5. Мануэль Пеллегрини – 5 лет и 8 месяцев

Бывшему тренеру «Манчестер Сити» уже за 70, но он по-прежнему полон сил в «Бетисе» и успешно работает там последние пять лет. Учитывая, что сейчас он выжимает максимум из провалившегося в «Манчестер Юнайтед» Антони, очевидно, что Мануэль все еще способен творить волшебство. В последние сезоны «Бетис» регулярно участвовал в еврокубках и выиграл Кубок Испании. Но недавно случился обидный вылет из Лиги Европы.

4. Микель Артета – 6 лет и 8 месяцев

Испанец возглавляет «Арсенал» уже почти семь лет, он создал действительно мощную команду, выигрывал Кубок Англии и Суперкубок Англии. Но это было на старте, теперь все ждут чемпионства или победу в ЛЧ в этом сезоне. Все шло четко, но недавно в планы вмешался «Манчестер Сити». Несмотря на проблемы, «Арсенал» превратился в постоянных претендентов на титул. Представьте, если они выиграют АПЛ и ЛЧ в этом сезоне, Артете тогда памятник можно будет ставить.

3. Пеп Гвардиола – 9 лет и 9 месяцев

Про Пепа уже многое было сказано, он будет еще долгое время считаться лучшим тренером «Манчестер Сити» в истории. При нашей жизни, возможно, точно. Несмотря на медленную адаптацию в первом сезоне, он затем триумфально вступил в игру, завоевав пять чемпионских титулов за шесть лет, а также выиграв Лигу чемпионов в сезоне, когда команда завоевала требл. Его нынешний контракт действует до 2027 года, Гвардиола хочет взять все внутренние титулы в этом сезоне. Шансы есть.

2. Диего Симеоне – 14 лет и 3 месяца

Несмотря на то, что Симеоне находится на посту уже более десяти лет, у него почти столько же энергии, сколько было в начале его карьеры, и он по-прежнему остается одним из лучших в мире. Болельщики «Атлетико» обожают своего тренера, он часто ругается с судьями, эмоционально катается по газону. За это и любят. Но и за титулы. Не получилось выиграть Кубок Испании, Ла Лигу тоже не взять, но есть ведь ЛЧ , впереди лишь «Арсенал» и возможный финал. Эти 3 матча для банды Симеоне могут стать историческими. У них вполне могли бы быть два титула победителей Лиги чемпионов, если бы финалы 2014 и 2016 годов сложились немного иначе.

1. Франк Шмидт – 18 лет и 6 месяцев

И вот наш победитель, если можно так выразиться. Путь Шмидта в «Хайденхайме» был очень красивым. Он родился в этом городе и является настоящей легендой, ведь смог вернуть их в высший дивизион и вывести в еврокубки. Имея за плечами более 600 матчей в качестве главного тренера, 52-летний специалист заявил, что ни разу не хотел переходить в другой клуб. Он также неоднократно подчеркивал, что сохранение места в Бундеслиге является успехом, учитывая масштабы и статус клуба. Зато честно.