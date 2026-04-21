«Зенит» в шаге от титула, но столкнётся с самым неудобным соперником. Обыграли их один раз за три года

1776791490

вчера, 20:11

Скверная статистика для лидера чемпионата.

Борьба за топ-3

Если к зимней паузе «Локо» подходил в статусе участника чемпионской гонки, то по весне терял очки чаще конкурентов – и справедливо из этой гонки устранился. При этом борьба за бронзу только набирает обороты. По итогам первой части сезона в ней помимо «красно-зелёных» участвовали ЦСКА и «Балтика», теперь расстановка сил меняется.

ЦСКА откровенно проваливает весенний отрезок: поражения в трёх турах кряду, в двух предыдущих матчах ничья с «Крыльями» и проигрыш последней команде чемпионата (0:1 от «Сочи»). «Балтийцы», в отличие от москвичей, не сбавляют. Тяжелейшая игра была в выходные – на выезде встретились с лидером Премьер-лиги. И даже в таком матче забрали ничью! Теперь калининградцы только и ждут ошибки «железнодорожников».

Вдобавок место «армейцев» занял набравший ход «Спартак». Хуан Карседо потихоньку завоёвывает расположение болельщиков – команда набирает очки в РПЛ , а в Кубке остановила «Зенит» в Санкт-Петербурге. В шести матчах у команды ни одного поражения, но теперь – игра с «Краснодаром». С такими конкурентами «Локо» крайне тяжело удержать третью строчку, но это необходимо для развития проекта Галактионова.

Батраков – в погоне за Кордобой

Алексей стал открытием сезона-24/25, но куда интереснее за ним следить в текущей кампании. Тогда полузащитник с двух ног залетел в РПЛ , но, чтобы закрепиться среди звёзд, он должен был показать стабильность на более длительной дистанции. Тем более опасения были уже весной 2025-го: если в первой части сезона он набил 10 голов и шесть ассистов, то после рестарта – лишь три мяча и две голевые.

Сейчас происходит нечто подобное. Весной Батраков за семь матчей в чемпионате забил лишь «Акрону» и «Оренбургу» (зато с последними – победный), с теми же тольяттинцами и «Спартаком» отдал по голевой. И даже так полузащитник показывает неплохой уровень, по системе гол+пас он уже повторил прошлогодние показатели. И участвует в бомбардирской гонке, преследуя Джона Кордобу. Форвард «Краснодара» забил всего на один мяч больше, так что у хавбека есть все шансы.

Развитие чемпионской гонки

С 13-го тура действующий чемпион удерживал лидерство. С сентября у «быков» только одно поражение и вроде всё, как в прошлый раз – только теперь южанам тяжелее. Команда включилась в гонку и за Кубок России. Мусаев хочет поскорее пополнить трофейную комнату Галицкого. При этом ни о какой глубине состава не идёт и речи.

Неделю назад в очной встрече с «Зенитом» могли заработать себе право на ошибку, а в итоге ограничились ничьей. Без ошибок пройти сложный календарь с «Ахматом», «Зенитом», «Балтикой», «Спартаком», «Махачкалой» невозможно – и с калининградцами «быки» снова потеряли очки (2:2).

Петербуржцы в этом же туре с трудом переиграли махачкалинцев – и эта победа позволила команде Сергея Семака впервые в сезоне выйти на первое место. Для драматургии так даже лучше. Уже завтра «Зениту» предстоит бороться за сохранение лидерства, с «Локо» будет тяжелейшая игра. И сразу после этого – «Ахмат» и запредельно злой ЦСКА , который может выдать матч жизни. «Сочи», как показала практика, списывать со счетов тоже не надо, да и «Ростов» с «сине-бело-голубыми» всегда упирается. У «быков» же – проверка «Спартаком», выезд в Махачкалу, а после «Акрона» предстоят поединки с «Динамо» и «Оренбургом».

Не показывают чемпионский футбол

Тут можно возразить: «быки» тоже нет-нет, да и проигрывают «Рубину». Но «сине-бело-голубые» именно системно – из раза в раз – испытывают огромные проблемы с организованными командами, которые не дают им разгуляться. Махачкалу обыграли со скрипом, «Краснодару» предложили лишь 45 минут активного футбола, в кубковой игре со «Спартаком» уступили. До этого – минимальная победа над той же Махачкалой в Кубке, поражение от «Оренбурга», спорная победа над «Балтикой».

Можно сказать – когда в стольких пограничных ситуациях качели качнулись в твою сторону, это чемпионский футбол. Но едва ли это касается ситуаций, когда проблемы ты создаёшь себе сам. А у «Зенита» как раз второй случай.

Галактионов переигрывает Семака

На дистанции в очных встречах преимущество у «Зенита», вдобавок петербуржцы пару разгромов оформили, «Локо» этим похвастаться не может. Зато в последние два сезона Михаил Галактионов систематически ставит Сергея Семака в тупик. В сезоне-22/23 москвичи в чемпионате неожиданно оба раза переиграли «Зенит» – в обоих матчах Глушенков отметился голом, а Наир Тикнизян забивал решающий мяч (на первой добавленной минуте в Петербурге и на 88-й – в Москве). Для «железнодорожников» это был первый такой случай за пять лет. На следующий сезон – две ничьих. Текущий розыгрыш пока в актив не заносим: в Петербурге «Локо» уступил, но даже так едва ли найдётся тренер, который настолько же часто останавливал недавнего гегемона.

Прогноз от Soccer.ru: «Локо» понимает, что в спину дышат «Спартак» и «Балтика», плюс на «Зенит» – тем более перед своими болельщиками – никакого дополнительного пинка не надо. Алексей Батраков посматривает в список бомбардиров и хочет обогнать Кордобу, Дмитрий Воробьёв свои 10 за сезон забил и наверняка хочет побить свой рекорд результативности в «Локо». А Галактионову надо доказать, что проекту ещё далеко до потолка возможностей – в таком матче он это сделает. Поставим на ничью.