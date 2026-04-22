Кто-то из них заменит Каземиро в МЮ. Лучшие варианты для «красных дьяволов»

вчера, 10:02

Каземиро осталось провести всего несколько матчей за «Манчестер Юнайтед» — игрок решил летом сменить место работы. В этом сезоне бразилец показал свой высокий уровень, набрав форму. Но как его заменит?

Сейчас не время прощаться. В течение следующих четырех месяцев нас ждет еще много приятных воспоминаний. Нам еще многое предстоит сделать вместе. Я буду полностью сосредоточен на том, чтобы отдать все силы на поле», — заявил Каземиро официальному сайту клуба, объявляя о своем решении в январе.

Вот кто мог бы заменить Каземиро в клубе. Не факт, что угадаем с трансфером, но давайте попробуем.

Рубен Невеш («Аль-Хиляль»)

Стоимость на портале transfermarkt: 25 миллионов евро

Статистика в этом сезоне в национальном чемпионате: 25 матчей, 9 голов и 6 ассистов

Имя этого португальского футболиста часто фигурировало в трансферных слухах во время его игры в АПЛ . Но вместо перехода в клуб «большой шестерки» Невеш в итоге отправился в саудовский «Аль-Хиляль». Но нельзя исключать возвращение в Европу. Невеш остается важным игроком сборной Португалии под руководством Роберто Мартинеса, но Рубен не особенно молод. Впрочем, хавбек он уже доказал свой класс в Премьер-Лиге. В феврале Невеш продлил контракт с «Аль-Хилялем» до 2029 года. Переманить его будет очень сложно. Поэтому даем процентов 10 на возможность такого трансфера.

Алекс Скотт («Борнмут»)

Стоимость на портале transfermarkt: 40 миллионов евро

Статистика в этом сезоне в национальном чемпионате: 33 матча, 3 гола и 1 ассист

Алекс Скотт заслужил вызов в сборную Англии в ноябре, от «Бристоль Сити» до «Борнмута» прошел довольно уверенно, пора сделать следующий шаг. При такой игре переход в топ-клуб кажется неизбежным. Но не только «Манчестер Юнайтед» связывают слухи с хавбеком. Также пишут про интерес со стороны одного из лондонский клубов. В этом сезоне Скотт выполнял роль классического шестого номера в команде Андони Ираолы, его универсальность — одно из его главных достоинств. Но «Борнмут» попробует продать своего футболиста как можно дороже.

Анджело Штиллер («Штуттгарт»)

Стоимость на портале transfermarkt: 45 миллионов евро

Статистика в этом сезоне в национальном чемпионате: 30 матчей, 2 гола и 6 ассистов

Учитывая критику в сторону Мануэля Угарте, есть веские основания полагать, что «Манчестер Юнайтед» этим летом может приобрести сразу двух качественных центральных полузащитников. Штиллер, безусловно, соответствовал бы одному из этих критериев: это довольно сильный исполнитель, играющий в опорной зоне, который мог помочь бы «красным дьяволам». Но ему не помешал бы в паре более физически сильный напарник. Все же это АПЛ .

Карлос Балеба («Брайтон»)

Стоимость на портале transfermarkt: 55 миллионов евро

Статистика в этом сезоне в национальном чемпионате: 27 матчей и ни одного результативного действия

«Думаю, им нужен полузащитник, кажется, они говорят о Карлосе Балебе, парне из „Брайтона“. Я думаю, что этот молодой игрок просто фантастический, действительно хороший. Думаю, он поможет „Манчестер Юнайтед“ в том смысле, что станет тем игроком, который им нужен, как Кайседо, который есть у нас в „Челси“», — сказал Джон Оби Микел изданию The Daily Mail.

Имя Балебы у всех на устах. Про интерес «Манчестер Юнайтед» к этому игроку давно пишут, прошлым летом якобы «Брайтон» отклонил их предложение по камерунцу. Карлос, несомненно, перспективный игрок высокого уровня и идеально подходит под требования МЮ , но 100 миллионов фунтов стерлингов — это большая сумма. Действительно ли Балеба в этом сезоне показал, что он стоит таких денег?

Адам Уортон («Кристал Пэлас»)

Стоимость на портале transfermarkt: 60 миллионов евро

Статистика в этом сезоне в национальном чемпионате: 28 матчей и 5 ассистов

Да, рассматривать Уортона как прямую замену Каземиро, наверное, сложно. Но посмотрите на «Арсенал». У них нет традиционного опорного полузащитника, способного разрушать оборону соперника. В лице Мартина Субименди они обладают классическим испанским полузащитником, способным диктовать темп игры. Деклан Райс, превратившийся в динамичного и мощного игрока, настоящую «восьмерку», служит дополнением. Но на Уортона претендует еще один гранд АПЛ .

Орельен Тчуамени («Реал»)

Стоимость на портале transfermarkt: 75 миллионов евро

Статистика в этом сезоне в национальном чемпионате: 29 матчей и 1 гол

«Реалу» было очень сложно подобрать преемников для Тони Крооса и Луку Модрича, но Тчуамени доказал, что может заменить Каземиро. Так почему бы не сделать это еще раз, но уже в МЮ ? 26-летний француз может стать звездой в Англии. Его не хватало «Реалу» в ответном матче с «Баварией» недавно, Камавинга потерялся без своего соотечественника. Впрочем, «Реалу» продавать Тчуамени нет никакого смысла.

Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»)

Стоимость на портале transfermarkt: 60 миллионов евро

Статистика в этом сезоне в национальном чемпионате: 33 матча, 2 гола и 2 ассиста