ГлавнаяБлогиФутбольный СкаутЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Кто-то из них заменит Каземиро в МЮ. Лучшие варианты для «красных дьяволов»

вчера, 10:02
Андерсон
Тчуамени Орельен
Тчуамени Орельен
Невеш Рубен
Невеш Рубен
Уортон Адам
Уортон Адам
Каземиро осталось провести всего несколько матчей за «Манчестер Юнайтед» — игрок решил летом сменить место работы. В этом сезоне бразилец показал свой высокий уровень, набрав форму. Но как его заменит?

Сейчас не время прощаться. В течение следующих четырех месяцев нас ждет еще много приятных воспоминаний. Нам еще многое предстоит сделать вместе. Я буду полностью сосредоточен на том, чтобы отдать все силы на поле», — заявил Каземиро официальному сайту клуба, объявляя о своем решении в январе.

Вот кто мог бы заменить Каземиро в клубе. Не факт, что угадаем с трансфером, но давайте попробуем.

Рубен Невеш («Аль-Хиляль»)

Стоимость на портале transfermarkt: 25 миллионов евро

Статистика в этом сезоне в национальном чемпионате: 25 матчей, 9 голов и 6 ассистов

Имя этого португальского футболиста часто фигурировало в трансферных слухах во время его игры в АПЛ. Но вместо перехода в клуб «большой шестерки» Невеш в итоге отправился в саудовский «Аль-Хиляль». Но нельзя исключать возвращение в Европу. Невеш остается важным игроком сборной Португалии под руководством Роберто Мартинеса, но Рубен не особенно молод. Впрочем, хавбек он уже доказал свой класс в Премьер-Лиге. В феврале Невеш продлил контракт с «Аль-Хилялем» до 2029 года. Переманить его будет очень сложно. Поэтому даем процентов 10 на возможность такого трансфера.

Алекс Скотт («Борнмут»)

Стоимость на портале transfermarkt: 40 миллионов евро

Статистика в этом сезоне в национальном чемпионате: 33 матча, 3 гола и 1 ассист

Алекс Скотт заслужил вызов в сборную Англии в ноябре, от «Бристоль Сити» до «Борнмута» прошел довольно уверенно, пора сделать следующий шаг. При такой игре переход в топ-клуб кажется неизбежным. Но не только «Манчестер Юнайтед» связывают слухи с хавбеком. Также пишут про интерес со стороны одного из лондонский клубов. В этом сезоне Скотт выполнял роль классического шестого номера в команде Андони Ираолы, его универсальность — одно из его главных достоинств. Но «Борнмут» попробует продать своего футболиста как можно дороже.

Анджело Штиллер («Штуттгарт»)

Стоимость на портале transfermarkt: 45 миллионов евро

Статистика в этом сезоне в национальном чемпионате: 30 матчей, 2 гола и 6 ассистов

Учитывая критику в сторону Мануэля Угарте, есть веские основания полагать, что «Манчестер Юнайтед» этим летом может приобрести сразу двух качественных центральных полузащитников. Штиллер, безусловно, соответствовал бы одному из этих критериев: это довольно сильный исполнитель, играющий в опорной зоне, который мог помочь бы «красным дьяволам». Но ему не помешал бы в паре более физически сильный напарник. Все же это АПЛ.

Карлос Балеба («Брайтон»)

Стоимость на портале transfermarkt: 55 миллионов евро

Статистика в этом сезоне в национальном чемпионате: 27 матчей и ни одного результативного действия

«Думаю, им нужен полузащитник, кажется, они говорят о Карлосе Балебе, парне из „Брайтона“. Я думаю, что этот молодой игрок просто фантастический, действительно хороший. Думаю, он поможет „Манчестер Юнайтед“ в том смысле, что станет тем игроком, который им нужен, как Кайседо, который есть у нас в „Челси“», — сказал Джон Оби Микел изданию The Daily Mail.

Имя Балебы у всех на устах. Про интерес «Манчестер Юнайтед» к этому игроку давно пишут, прошлым летом якобы «Брайтон» отклонил их предложение по камерунцу. Карлос, несомненно, перспективный игрок высокого уровня и идеально подходит под требования МЮ, но 100 миллионов фунтов стерлингов — это большая сумма. Действительно ли Балеба в этом сезоне показал, что он стоит таких денег?

Адам Уортон («Кристал Пэлас»)

Стоимость на портале transfermarkt: 60 миллионов евро

Статистика в этом сезоне в национальном чемпионате: 28 матчей и 5 ассистов

Да, рассматривать Уортона как прямую замену Каземиро, наверное, сложно. Но посмотрите на «Арсенал». У них нет традиционного опорного полузащитника, способного разрушать оборону соперника. В лице Мартина Субименди они обладают классическим испанским полузащитником, способным диктовать темп игры. Деклан Райс, превратившийся в динамичного и мощного игрока, настоящую «восьмерку», служит дополнением. Но на Уортона претендует еще один гранд АПЛ.

Орельен Тчуамени («Реал»)

Стоимость на портале transfermarkt: 75 миллионов евро

Статистика в этом сезоне в национальном чемпионате: 29 матчей и 1 гол

«Реалу» было очень сложно подобрать преемников для Тони Крооса и Луку Модрича, но Тчуамени доказал, что может заменить Каземиро. Так почему бы не сделать это еще раз, но уже в МЮ? 26-летний француз может стать звездой в Англии. Его не хватало «Реалу» в ответном матче с «Баварией» недавно, Камавинга потерялся без своего соотечественника. Впрочем, «Реалу» продавать Тчуамени нет никакого смысла.

Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»)

Стоимость на портале transfermarkt: 60 миллионов евро

Статистика в этом сезоне в национальном чемпионате: 33 матча, 2 гола и 2 ассиста

Андерсон отыграл почти каждую минуту в этом сезоне АПЛ за «Ноттингем Форест». Его способность отбирать мяч очень впечатляет. Андерсон, похоже, займет место в стартовом составе рядом с Райсом в сборной Англии на ЧМ. Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» инвестировал около 200 миллионов фунтов стерлингов в новых нападающих. Следующим этапом масштабной перестройки станет усиление полузащиты. Может, есть смысл потратить деньги на Андерсона и Уортона? Это, возможно, были бы лучшие варианты из всех, но очень дорогие. Боссам МЮ стоит поболеть за вылет «Ноттингема» из АПЛ, чтобы «лесники» снизили цену на Андресона.

kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 17:30
Еще один из кандидатов - Тонали: Ньюкаслу нужны будут продажи, так как они не выходят в еврокубки, и МЮ он неплохо бы подошел.

Приоритетная цель - это, конечно, Андерсон. По остальным есть вопросы.

Уортон и Скотт - слишком похожи по типажу на Майну, и сможет ли Кэррик вписать их всех в тактику?

Балеба - сейчас даже не основной в Брайтоне, и все равно Чайки накручивают на него ценник. Стоят ли того риски?

Невеш и Тчуамени - а захотят ли их вообще продавать?


И от себя добавил бы Хакни из Миддлсбро: 20 лет, англичанин, и Кэррик с ним знаком. Конечно, это не первый вариант, так как понадобится время на адаптацию к АПЛ, но как игрок на перспективу - будет очень даже хорошо
DXTK
DXTK
вчера в 15:26
Каррик возможно и сделает ставку на соотечественников........но платить деньги за своих как то дороговато...... и так всяких Санчо им хватило...... можно конечно из Фореста Андерсона взять, все же когда то оттуда забрали Роя Кина......но верить в то что лесники вылетят уже не стоит.......на вылет явно идет Тоттенхэм или Вест Хэм.........лучше тут понаблюдать как Форест пройдет или нет Астон Виллу..... 60 лямов это не много.....МЮ тратил больше на всякий мусор...........
