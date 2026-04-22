Шокирующие осечки в трофейных гонках АПЛ. От падения Джеррарда до ярости Фергюсона

вчера, 15:42

Оступался не только Артета.

Гвардиола говорит, что «Арсенал» – чемпион, ведь пока он выше в таблице АПЛ . А правила говорят, что судьбу титула может определить разница мячей. Впереди несколько туров, «Арсенал» или «Манчестер Сити» точно переживут шокирующую потерю титула. Команды устроили прекрасную гонку. Вспомним другие знаменитые забеги с неожиданным поворотом на финише.

«Арсенал» в сезоне 2022/23. Гвардиола обошел Артету

«Канониры» могут в четвертый раз подряд прийти вторыми в АПЛ . Три года назад Артета опережал Гвардиолу на семь очков, затем держался отрыв в пять пунктов. Дальше «Арсенал» потерял шесть очков за три тура, получив ничьи с «Ливерпулем», «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном». Артету добило поражение от «Манчестер Сити» в гостях со счетом 4:1:

Нас обыграла лучшая команда. Они провели исключительно сильный матч, тяжело бороться против соперника такого уровня. Мы даже не были рядом по качеству игры. Нас наказали, нам могли забить ещё больше мячей.

Микель обещал побороться, но в итоге «Арсенал», который лидировал в АПЛ после 30 туров из 38, оказался вторым, отпустив «Манчестер Сити» на пять очков. «Канониры» проиграли в конце сезона «Брайтону» и «Ноттингем Форест». Артета боится, что после нового поражения от Гвардиолы сюжет повторится, словно надоевший кошмар.

«Манчестер Юнайтед» в сезоне 1997/98. Ярость Фергюсона

Шотландец Фергюсон выиграл четыре из первых пяти титулов после основания АПЛ . Когда Марк Овермарс подарил фанатам «Арсенала» на день влюбленных победный гол на «Олд Траффорд», наставник МЮ не верил, что отдаст чемпионство какому-то Венгеру:

У них есть матчи в запасе, но они точно потеряют очки, в этом нет сомнений. Сегодня «Арсенал» сыграл хорошо, но у них нет такой сильной футбольной команды, как у нас.

Фергюсон ошибся в оценке. «Арсенал» собрал 10 побед подряд в АПЛ на финише сезона. Невероятный рывок позволил Венгеру впервые стать чемпионом Англии, а его соперник был в ярости. В феврале МЮ оторвался от «Арсенала» на 11 очков, а одна из букмекерских контор выплатила выигрыши тем, кто поставил на «красных дьяволов». Гол Овермарса изменил историю, а в АПЛ появилась вторая сила.

«Арсенал» в сезоне 2002/03. Фатальный финиш «канониров»

Венгер опережал Фергюсона на восемь очков, хотя у соперника был матч в запасе. В сложной гонке пять пунктов перевеса – пропасть, но в неё угодила опытная команда из Лондона. «Арсенал» был действующим чемпионом Англии, за команду играл Анри – лучший снайпер прошлого золотого сезона. Но «Манчестер Юнайтед» вовремя нашел снайпера в лице голландца ван Нистелроя. «Арсенал» утопили середняки и аутсайдеры. «Болтон» отобрал у «канониров» очки, а «Лидс» одержал над фаворитом победу. МЮ спокойно набирал очки, а «канониров» не спасли даже разгромные победы в последних турах. Фергюсон вернул Венгеру должок за шокирующий финиш сезона 1997/98.

«Манчестер Юнайтед» в сезоне 2011/12. Агуэро достал соседей

Фергюсон назвал пародией на футбол ничью 4:4 против «Эвертона». Фанаты МЮ с ним согласны: четыре ошибки дома в защите – перебор для большой команды. Весной 2012 года сэр Алекс недооценил «Манчестер Сити», ведь разбогатевшие соседи не были чемпионами Англии с 1968 года, на тот момент никогда не выигрывали АПЛ . Но в футболе никто не вечен, даже «Ферги-тайм». В том сезоне дополнительное время сработало в пользу Агуэро. Его знаменитый гол в ворота КПР сделал «горожан» чемпионами. У многих фанатов «Манчестер Сити» появились татуировки 93:30 – это временная отметка, когда аргентинский форвард переписал историю АПЛ .

«Арсенал» в сезоне 2007/08. У защитника Галласа сдали нервы

«Канониры» открыли сезон в АПЛ серией из 15 матчей без поражений. После разовой осечки снова побеждали и опережали конкурентов на пять пунктов. Но весной тот «Арсенал» сдулся. Сначала проиграли в дерби «Челси», а затем отправились в гости к прямому конкуренту из МЮ , и снова ждала неудача. А роковая серия ничьих началась против «Бирмингема», когда нападающий «Арсенала» Эдуардо получил жуткий перелом ноги. В тот день у защитника Галласа сдали нервы – после ничьей Вильям остался сидеть на газоне. Напарники обвинили француза в показухе, из-за чего в раздевалке возникла потасовка между Галласом и Жилберто Силвой. «Арсенал» развалился изнутри, подарив титул «Манчестер Юнайтед».

«Ньюкасл» в сезоне 1995/96. Киган растерял 12 очков отрыва

«Сороки» – главные неудачники в чемпионских гонках на заре АПЛ . «Ньюкасл» дважды подряд занимал вторые места. Команда Кигана опережала конкурентов на 12 очков, но у Фергюсона был Кантона. «Манчестер Юнайтед» сократил отставание и обыграл «Ньюкасл» в очных матчах. Фанаты «сорок» пережили шок. Уверенное лидерство могло принести первый чемпионский титул с 1927 года. Учитывая чемпионство «Блэкберн Роверс» за год до этого, Киган надеялся дать бой Фергюсону, но МЮ оказался сильнее «Ньюкасла» дважды подряд. «Сороки» были как «Арсенал» Артеты, в следующем сезоне они снова уступили именно «дьяволам».

«Ливерпуль» в сезоне 2013/14. Знаменитое падение Джеррарда