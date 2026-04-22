Последний состав «Арсенала», который выиграл в гостях у «Манчестер Сити». Где они сейчас

вчера, 20:48

Стадион «Этихад» на протяжении многих лет был для «Арсенала» непреступной крепостью, поскольку команда не может там выиграть уже 11 лет. Победа «канониров» со счетом 2:0 в январе 2015 года остается последней на данный момент. Недавно лондонцы вновь не смогли увезти три очка из Манчестера. Это поражение может стать ключевым в чемпионской гонке. Отличный повод вспомнить тот состав «Арсенала», который выигрывал в последний на данный момент раз в гостях у «Манчестер Сити».

Давид Оспина

После ряда ошибок Войцеха Щенсного Оспина занял место основного вратаря «Арсенала» во второй половине сезона 2014/15. Колумбийский голкипер оправдал выбор тренерского штаба, сохранив ворота в неприкосновенности в восьми из 18 матчей. Однако его пребывание на посту первого номера было недолгим, так как следующим летом его место занял Петр Чех. Проведя еще пару лет на скамейке запасных на «Эмирейтс», Оспина перешел в «Наполи». В настоящее время 37-летний футболист играет в Колумбии, выступая за «Атлетико Насьональ», и, как ожидается, сыграет за свою страну на чемпионате мира этим летом.

Эктор Бельерин

Стильный испанец провел более 200 матчей за «канониров» и выиграл шесть трофеев за время своего пребывания в клубе. Уходил в «Бетис» на правах аренды, потом был недолгое время в «Барселоне» и лиссабонском «Спортинге», теперь снова выступает за «Бетис», но уже числится полноценным игроком клуба.

Пер Мертезакер

Высокорослый немецкий защитник до сих пор пользуется популярностью в Северном Лондоне. После завершения игровой карьеры в 2018 году он трудится в академии «Арсенала», но покинет этот пост по окончании текущего сезона.

Лоран Косьельни

То, как он покинул «Арсенал», оставило неприятный осадок у многих болельщиков, но нельзя отрицать, насколько хорош был Косьельни в лучшие свои годы. Он сжег все мосты с клубом после скандального видеообращения при переходе в «Бордо» в 2019 году. Косьельни в итоге в «Бордо» и завершил свою карьеру в 2023 году. В настоящее время он является спортивным директором «Лорьяна».

Начо Монреаль

Испанец полностью оправдал 8,5 миллионов фунтов стерлингов, потраченных на него «Арсеналом» в 2013 году. После семи лет в Англии испанский защитник вернулся домой и провел свои последние годы игровой карьеры в «Реале Сосьедад».

Франсис Коклен

В тот период «Арсенал», похоже, не спешил тратить деньги на топового опорного полузащитника, поэтому ответственность за игру в центре поля часто возлагалась на молодого Коклена. Справедливости ради следует отметить, что французский полузащитник старался изо всех сил. Спустя пару лет он перезапустил свою карьеру в Ла Лиге, выступая за «Валенсию» и «Вильярреал». 34-летний Коклен на данный момент играет за «Нант».

Алекс Окслейд-Чемберлен (Томаш Росицки, '66)

В 2015 году Окслейд-Чемберлен, который сейчас выступает в Шотландии, был одним из самых перспективных игроков «Арсенала», поскольку уже являлся футболистом сборной Англии. При Венгере ему регулярно приходилось играть на позиции крайнего защитника, в итоге покинул клуб в 2017 году за 35 миллионов фунтов стерлингов.

«Я просто не верил, что смогу играть там, где хотел, и на этом все закончилось», — сказал Окслэйд-Чемберлен в интервью talkSPORT.

Травмы мешали полузащитнику продолжить полностью раскрыть свой потенциал. То же самое, пожалуй, можно сказать и о Росицки. Но Алекс зато выиграл Лигу чемпионов и АПЛ в составе «Ливерпуля», поэтому вряд ли жалеет об уходе. А техничный Росицки завершил карьеру в 2017 году в «Спарте» и вскоре после ухода из футбола стал спортивным директором клуба.

Аарон Рэмзи (Матье Фламини, 84′)

Валлийский полузащитник забивал множество важных голов за «Арсенал» на протяжении многих лет, команда определенно понесла потери, когда он покинул клуб в 2019 году. В «Ювентусе» он, по сообщениям, зарабатывал 400 000 фунтов стерлингов в неделю после перехода на правах свободного агента. Он провел в итальянском клубе всего два полных сезона, после чего ненадолго отправился в аренду в «Рейнджерс». Сезон в Лиге 1 с «Ниццей» предшествовал второму возвращению в «Кардифф» и довольно неожиданному периоду карьеры в Мексике. Рэмзи повесил бутсы на гвоздь в апреле 2026 года. Фламини завершил свою футбольную карьеру в 2019 году после непродолжительного пребывания в «Хетафе». После этого он довольно успешно посвятил проявил себя в бизнесе.

Санти Касорла

Этот невысокий испанский хавбек пользуется уважением среди болельщиков. Последние годы его карьеры в Северном Лондоне были омрачены травмами, но в «Вильярреале» ему удалось провести два относительно спокойных сезона без серьезных повреждений, сыграв 86 матчей за два сезона. В настоящее время он выступает за родной «Овьедо», который вывел в Ла Лигу, но летом, вероятно, снова клуб окажется в Сегунде.

Алексис Санчес (Киран Гиббс, 84′)

До перехода в МЮ чилийца обожали в Северном Лондоне. Санчес часто в одиночку тянул «Арсенал» за собой в матчах, всегда был готов перевернуть ход матча. Нельзя сказать, что его карьера провалилась после ухода из «Арсенала», ведь играл за «Марсель», «Интер», а теперь выступает за «Севилью». Но все же кажется, что Санчес, которому родила ребенка недавно российская модель, свой потенциал полностью не раскрыл. После четырех лет, проведенных в «Вест Бромвиче», Гиббс в 2021 году уехал в Соединенные Штаты, чтобы присоединиться к «Интеру Майами». В феврале 2024 года он по взаимному согласию расторг контракт с клубом и стал комментатором.

Оливье Жиру

Жиру закрепил за собой репутацию одного из величайших нападающих Франции всех времен. Болельщики тогда привыкли к голам, достойным премии Пушкаша, которые он забивал почти каждый сезон. Французский нападающий добавил к своей коллекции трофеев титул чемпиона Серии А в составе «Милана» и сыграл ключевую роль в выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов. Сейчас 39-летний Жиру играет за «Лилль».