Росеньор был обречён на провал в «Челси». Опозорился, но получил огромные деньги за увольнение

1776927781

вчера, 10:03

Тренер не был готов к работе в топ-клубе АПЛ .

Самым показательным моментом последней пресс-конференции Лиама Росеньора в качестве главного тренера «Челси» во вторник стал его ответ на вопрос, есть ли разрыв между ним и футболистами лондонского клуба.

«Я не чувствую, что между мной и игроками есть разрыв. Мы тесно сотрудничаем с ними на тренировках, индивидуальных встречах, командных встречах. Но наша серия неприемлема», — говорил сеньор Росеньор.

Не приняли в стаю

Несмотря на его отрицание, все же кажется, что футболисты его просто не приняли в свою стаю. После очередного унижения (теперь от «Брайтона» — пятого подряд проигранного матча в АПЛ без забитого гола) терпение боссов клуба рухнуло, Росеньора решили уволить.

Это не должно удивлять. Лиам — молодой тренер, у него в резюме была работа в «Дерби Каунти», «Халл Сити» и «Страсбуре». В качестве футболиста не выделялся. Вряд ли про него вообще помнят многие любители не только всего мирового футбола, но даже и АПЛ . Единственный трофей в карьере — Кубок Футбольной лиги 2003 года с «Бристоль Сити». Турнир, в котором нет представителей АПЛ и Чемпионшипа, только молодежные команды из этих лиг.

Ничто в футбольном прошлом Росеньора не могло подготовить его к такой элитной работе. О Лиаме отзываются, как об умном человеке и тренере с современными, прогрессивными тактическими идеями. Он отмахнулся от насмешек и полностью погрузился в работу в «Челси», но если футболисты тебя не принимают, то любой план обречен на провал.

Давайте быть честными: разве условный Энцо будет серьезно воспринимать Росеньора? Нет. Даже относительно неопытный тренер Мареска может похвастаться работой в «Лестере» и в «Ман Сити», где помогал Гвардиоле. Да и как игрок Мареска в десятки раз известнее Росеньора. Если нет опыта тренерского, то можно достать козырь в виде игровой карьеры, как это сделал Лэмпард в 2019 году, а сейчас это делает Каррик в МЮ .

У Росеньора не было ни того, ни другого. Единственным основанием для его назначения в «Челси» было то, что он был нанят боссами BlueCo, которая владеет не только лондонским клубом, но и «Страсбуром». Кстати, появилась информация, что клубы смогут выступить в одном еврокубковом турнире в следующем сезоне, если так получится по итогам чемпионатов Англии и Франции. Для этого боссам BlueCo пришлось вывести спортивных директоров «Челси» Пола Уинстэнли и Лоренса Стюарта из состава совета директоров «Страсбура». Бизнес, ничего личного.

Росеньора называли «мистером BlueCo», болельщики его не приняли. В последней игре посылали в пешее эротическое путешествие. Нет, мы не против Лиама, просто пытаемся донести аргументы, что он был обречен в «Челси». Но и отказаться от работы не мог. Ну кто откажется от такого? Лиам приехал в Лондон, старался показать необходимую харизму, держаться как элитный тренер, несмотря на отсутствие опыта. Но не получилось.

Странный контракт

Но вдумайтесь – кто вообще подписывает контракт с тренером такого калибра на шесть с половиной лет? Теперь сеньор Росеньор получит 24 миллиона фунтов в виде компенсации. Это просто невероятно. Мужчина обеспечил себя до конца жизни, и не только себя, а еще на целые поколения вперед хватит денег. Но важно добавить, что Sky Sports и Фабрицио Романо опровергают эти данные. Мол, боссы подстраховались и вписали в контракт Росеньора пункт, по которому ему в этой ситуации не упадет на счет вся зарплата, которая была бы положена ему по контракту. Но даже если так, то там будут миллионы фунтов, все равно огромные деньги даже для такого уровня.

Уход Марески не входил в планы BlueCo, времени искать нового тренера было мало. Но почему дали контракт на шесть с половиной лет? Об этом мы никогда не узнаем. Но если Росеньор попадет в нужный клуб, то сможет перезапустить карьеру. Как и Аморим, похожая история.

«Стэмфорд Бридж» ждёт ещё одно лето перемен: «Челси» ищет пятого главного тренера за четыре года BlueCo. Если боссы хотят перевернуть ситуацию, то нужно хорошо подумать над следующим кандидатом. Неплохим вариантом будет приход Фелипе Луиса, который сидит без работы. Если верить слухам, то бразилец был уверен, что ему предлагают работу в «Челси», поэтому собирался переезжать в Лондон. О переговорах узнали боссы «Фламенго» и разозлились, Луис построил там отличную команду, выиграли все что можно в Южной Америке, последний матч под руководством Фелипе закончился со счетом 8:0 в их пользу. Но потом оказалось, что Луису представители BlueCo предлагали работу не в «Челси», а в «Страсбуре»! Если это правда, то вполне логично сейчас пригласить Фелипе в Лондон. Он играл за клуб, авторитет есть, среди латиноамериканцев вообще все должно быть четко – в стаю примут. Но есть и более мощный вариант.

Статистика говорит обо всём

Напоследок давайте глянем на некоторые статистические данные «Челси» после матча с «Брайтоном», так выглядит агония. При Росеньоре лондонский клуб набирал в среднем 1,31 очка за тур АПЛ . Меньше было только при Грэме Поттере – 1,27.