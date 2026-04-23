Новый виток чемпионской гонки. «Локо» сделал подарок «Краснодару», впереди – самое тяжёлое

1776945784

вчера, 15:03

«Спартак» всегда вынуждает идти в размен атаками.

Игра на два фронта сказывается

В прайме «быки» принесли Станиславу Агкацеву три «сухаря» подряд, выиграв эти матчи с общим счётом 10:0 – и это было совсем недавно. Тем удивительнее видеть, что менее чем через месяц команда в трёх играх подряд не может одержать победу. Да, достались кусачие соперники – в Кубке «Динамо» мотивировано взять первый с незапамятных времён трофей, «Зенит» продолжает погоню за «горожанами» в чемпионате, а «Балтика» всё ещё участвует в гонке за бронзу (и ничья в Краснодаре для них – успех).

Но даже так видно, что южане просели. И понятно, почему. В текущем сезоне, в отличие от предыдущего, «Краснодар» претендует сразу на два трофея. Ни от одного из них Мурад Олегович отказаться не готов – это важный индикатор развития. Годом ранее оформили долгожданное чемпионство, теперь это не «тёмная лошадка» а грозный опытный конкурент. Теперь надо двигаться дальше и укреплять позиции клуба в качестве топ-клуба.

Только вот глубина состава этой цели не соответствует. Итог мы видим в турнирной таблице – «быки» откатились на вторую строчку.

Мусаев вправе требовать усиление

Потому что сейчас в клубе обладает огромным авторитетом и безоговорочным доверием. К его возвращению после отставки Ивича относились с огромным скепсисом – говорилось, что это тренер не под борьбу за чемпионство. Мурад Олегович делом снял все вопросы – удержал команду в гонке на следующий сезон и выиграл её со второй попытки – а потом снова включился в борьбу за титул, показав, что прогресс команды не случаен.

Менеджер больше, чем кто-либо, понимает философию «Краснодара» – он тут вырос как специалист. А теперь Мурад Олегович подкрепил это успешным опытом в условиях ощутимых ограничений (сложная логистика, редкие трансферы, короткая скамейка). Для дальнейшего развития команде нужны трансферы – и кому как не Мураду Олеговичу лоббировать этот вопрос? Мусаев и сам это понимает – после ничьей с «Зенитом» он отмечал:

Короткая скамейка? Не думаю, что в этом есть много плюсов. Конечно, хотелось бы, чтобы было по два футболиста на позиции. Год назад у нас была проблема с травмой Са, который пропустил много матчей. Сейчас более жесткий календарь, играем и в Кубке, и в чемпионате. В середине недели будет игра со «Спартаком». Когда такая небольшая скамейка и есть еще дисквалификации и травмы, нужна ротация. Мы уже играли два раза по три матча в неделю, в принципе, вывезли. Футболисты любят больше играть, чем тренироваться. Отдаём все свои силы. Надеюсь, это нас приведет к тому, что было в прошлом сезоне.

Главный тренер озвучил важную мысль с подходящим посылом – но важна и реакция руководства.

Вопреки хейтерам

Назначение было комичным в контексте «тренеришки» Эмери – Карседо начинал как ассистент Унаи и в том же статусе прежде работал в «Спартаке». Нового наставника приняли с настороженностью. Первые матчи действительно не предвещали ничего хорошего – с трудом обыграли «Сочи», устроили размен голами с «Акроном» (хотя должны были побеждать на классе), а с командами своего ранга проиграли (2:5 от «Динамо» в Кубке, 0:2 от «Зенита» в чемпионате).

Дела стали выправляться позже – во второй половине марта «красно-белые» обыграли «Динамо» в ответном матче, апрель начался с победы над «Локомотивом». Затем тот же «Зенит» выбили из Кубка, а после ничьей с «Ростовом» обыграли «Ахмат» Черчесова – последние весной взяли три очка с ЦСКА и сыграли вничью с «Локо».

Карседо почти спас сезон для «красно-белых»

Понятно, что дебют оставил осадок – но от него удалось избавиться. Опять же, испанец поступательно выправляет не лучший сезон для топ-клуба. Карседо начал с реванша у «Динамо» за поражение в первом кубковом матче, затем обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге – победы над «Локомотивом» и «Ахматом» тоже пошли в копилку.

До финиша сезона месяц – а команда набрала ход и имеет неплохие перспективы. В чемпионате задача-максимум – догнать «Локомотив» и выиграть гонку за бронзу. ЦСКА , судя по их последним результатам, уже отклеился. «Локомотив» сбавил, «Балтика» вот уже в трёх подряд не может победить (да, поделили очки с «быками» – но прежде подарили по баллу Махачкале и «Пари НН»). Так что у «Спартака» неплохие шансы.

Вдобавок команда – в финале Пути регионов и за выход в Суперфинал будет бороться с ЦСКА . Дальше – «Краснодар» или «Динамо». Соперники тяжёлые – но, если всё сложится, Карседо превратит противоречивый сезон в успешный.

Сильный раздражитель для южан

У этой пары самые безбашенные матчи в Премьер-лиге. За один сезон они в двух матчах с разницей в пару месяцев могут обменяться разгромами (речь о сезоне-24/25). Или поочерёдно переламывать ход поединка и определить победителя благодаря автоголу (ноябрьский матч Кубка России-23/24). Или повести в счёте 2:0, упустить преимущество, потом снова его вернуть – а в итоге проиграть. За предыдущие пять лет у команд в официальных матчах накопилось по шесть побед – даже тут нет фаворита.

Прогноз Soccer.ru: «быки», конечно, повзрослели и уже не побегут с открытым забралом, оставив вратаря в одиночестве – но со «Спартаком» у южан скучных матчей не бывает. Учитывая, что москвичи на подъёме, отдадим предпочтение им – «красно-белые» вырвут победу.