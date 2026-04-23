Эпоха Карвахаля в «Реале» подходит к концу. Арбелоа не хочет выпускать Дани на поле

вчера, 21:00

Дани Карвахаль — один из самых титулованных и опытных игроков «Реала» и сборной Испании, но скоро его дни в клубе завершатся.

34-летний правый защитник в этом сезоне то появлялся, то покидал стартовый состав. Но боссы «Реала» уже смотрят в будущее — подписали Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля» прошлым летом.

Высказывания главного тренера Альваро Арбелоа на этой неделе подожгли разговоры о будущем Карвахаля, тренеру даже пришлось объясняться. Сначала сказал, что в заявке всего 23 футболиста, куда там постоянно Карвахаля ставить. Потом одумался. Сказал, что дело не в Дани, форма якобы позволяет ветерану сыграть на ЧМ , но в конце все равно добавил, что не может постоянно выпускать Карвахаля на поле. А контракт капитана клуба истекает этим летом.

Дани присоединился к академии «Реала» в возрасте 10 лет в 2002 году. За исключением одного сезона в «Байере» (2012/13), он проводит всю свою карьеру в этом клубе. Почему Карвахаль — такая горячая тема в Испании? Потому что Дани был ключевым футболистом сборной Испании, которая выиграла чемпионат Европы 2024 года. Но он не попал в состав тренера Луиса де ла Фуэнте в марте.

«Карвахаль и другие, такие как Мората, знают, что должны продолжать работать, а затем показывать свой класс на поле», — сказал де ла Фуэнте на пресс-конференции тогда.

Карвахаль сыграл все 90 минут всего дважды после возвращения после травмы. Поскольку «Реал» выбыл из всех турниров, осталась Ла Лига, и отстает от «Барселоны» на 9 очков, то Арбелоа спросили, даст ли он в этой ситуации Карвахалю драгоценное игровое время, чтобы снова войти в планы де ла Фуэнте. Всё это вызвало серьёзные дебаты в испанской прессе, многие местные эксперты утверждали, что Арбелоа проявляет неуважение к Карвахалю — легенде Мадрида, который прошёл через их академию и провёл 447 матчей за 13 сезонов. Существует знаменитая фотография Карвахаля, которому 12 лет, на ней он закладывает церемониальный камень в основание тренировочной базы клуба в сопровождении легендарного Альфредо ди Стефано.

Ничего не напоминает? Арбелоа выступал под руководством Жозе Моуриньо. Жозе поссорился с тогдашним капитаном и иконой сборной Испании Икером Касильясом. Тогда Касильяса обвиняли в чрезмерной близости к прессе, и то же самое говорят и о Карвахале сейчас. Но у Икера жена журналистом была, можно понять хотя бы.

«Он жизненно важен для нас как на поле, так и вне его. Он должен быть не менее важен для национальной сборной, а ещё больше — на турнире вроде чемпионата мира. Он не только легенда „Реала“, но и самый важный выпускник академии в истории клуба, заложивший первый камень тренировочной базы. У меня всегда были отличные отношения с ним, несмотря на то, что говорят люди», — сказал Арбелоа.

Уже пришлось отрицать слухи о ссоре с Дани. Есть ли между ними конфликт? Возможно. 4 января Карвахаль получил разрешение вернуться на поле после операции на колене в октябре 2025 года, а до этого был разрыв передней крестообразной связки в октябре 2024 года. Карвахаль провёл пять подряд матчей Ла Лиги на скамейке запасных с января по начало февраля — первый из них еще под руководством Хаби Алонсо. 5 февраля он отправился в Лондон вместе с новым руководителем медицинской службы Нико Михичем и товарищем по команде Антонио Рюдигером для специализированного осмотра колена, который показал хорошие результаты. Однако Карвахаль снова не сыграл, когда победили «Валенсию» четыре дня спустя, выпускник академии Давид Хименес вышел на правом фланге, а затем его заменил Александер-Арнольд.

На неделе перед следующим матчем мадридцев против «Реала Сосьедад» испанское издание Marca сообщило, что Карвахаль и Арбелоа провели переговоры, чтобы прояснить ситуацию.

«Когда кто-то недоволен... Они садятся на серый диван в моем кабинете. Иногда они приходят ко мне сами, иногда я их зову. Вот что для меня действительно важно, а не все эти слухи», — сказал Арбелоа на следующей пресс-конференции, пытаясь снять напряжение.

На следующий день на обложке Marca красовался текст, который сообщал, что Карвахаль начнёт матч против «Реала Сосьедад». Заголовок: «С серого дивана в стартовый состав». Однако этого не произошло, Карвахаль сыграл только последние 30 минут, заменив Александер-Арнольда. Ещё одна любопытная деталь: Арбелоа и Карвахаль были одноклубниками в Мадриде. Карвахаль присоединился к основному составу возвращения из Леверкузена перед сезоном 2013/14 и в итоге занял место Арбелоа. В конце сезона 2015/16 Арбелоа ушёл в «Вест Хэм». Арбелоа считает, что Александер-Арнольд просто лучше Карвахаля, поэтому он и должен играть, это решение ради блага своей команды, а не ради конкретного игрока или национальной сборной.

Александер-Арнольд тоже хочет попасть попасть на чемпионат мира, в марте не вошел в состав Томаса Тухеля. 27-летний игрок также испытывал трудности с формой в этом сезоне, сыграв 25 матчей во всех турнирах.

Разочарование Карвахаля понять можно. В Испании ходили слухи, что Карваля на тренировках разрывают Мбаппе и Винисиус. Мол, не тот уже Дани. Он ведь уверен, что готов играть постоянно в основе. Впрочем, тут многое зависит от того, кто будет тренировать «Реал» в следующем сезоне. Ожидается, что 43-летний Арбелоа не продержится дольше конца этого сезона после вылета из Лиги чемпионов на прошлой неделе. Карвахаль, конечно, хотел бы остаться. Ждет решения клуба. Предложат ли ему контракт или нет. Но клуб не может сейчас ответить, ведь надо с главным тренером определиться сначала.

Проблема, что настоящего лидера в команде может не просто не быть в следующем сезоне. На эту роль подходят Карвахаль, Алаба и Рюдигер, но все они могут уйти. Раздевалка просто развалится, если это случится. Думаем, что немца оставят, а вот по Дани и Алабе большие вопросы.