«Рубин» и «Оренбург» – открытие весны, «Сочи» – топ-перформанс. Кто-то из них продолжит феерию

вчера, 10:18

Напряжённая чемпионская гонка и борьба за выживание – в 27-м туре РПЛ .

«Ростов» — «Оренбург»

— Результаты не радуют, но на самом деле «Ростов» стоит хвалить. При том, что у клуба серьёзные финансовые проблемы, а в лазарете оказались сразу два вратаря, южане ещё умудряются набирать очки. Они всё ещё критически близко к зоне стыков – при этом в последних турах обыграли «Пари НН», а со «Спартаком» и ЦСКА сыграли вничью. Для команды Альбы наступает ключевой этап: в трёх ближайших турах они сыграют с прямыми конкурентами за сохранение прописки в РПЛ : «Оренбургом», Махачкалой и «Акроном».

— Ахметзянов проделывает шикарную работу с «Оренбургом». Команда, которая летом должна была вылететь в Лигу Pari, вполне успешно борется за выживание в элите. Этой весной южноуральцы уже отняли очки у конкурентов (2:0 с «Акроном», 2:1 с «Пари НН»), у клуба посильнее (0:0 с «Рубином»), а два главных перформанса – 3:3 с «Динамо» и победа над «Зенитом» (2:1). Оренбуржцы поднялись из зоны вылета и теперь идут в стыках.

«Крылья Советов» — «Локомотив»

— С такой игрой самарцы рискуют завалиться в зону прямого вылета. Весной они уже уступили соседям по таблице (0:3 от «Пари НН»), а теперь – даже болтающемуся на дне «Сочи» (1:2). Гонка в подвале очень плотная, раз даже южане выдали три победы кряду. И «Крылья» потихоньку становятся главным аутсайдером.

— Сейчас у «Локо» ожесточённая борьба за бронзу. Удалось поделить очки с «Зенитом», так ещё и «Краснодар» с «Ахматом» сделали подарок. Первые обыграли «Спартак», вторые поделили очки с «Балтикой». Никто из конкурентов не приблизился к «красно-зелёным».

«Рубин» — ЦСКА

— Казанцы – четвёртые в РПЛ по набранным весной очкам (15 баллов). Выше только «Зенит» с «Краснодаром» (у них по 17) и «Спартак» (16 очков). За пять туров до финиша команда опережает «Динамо» с «Ахматом» и приблизилась к коллективам выше. Как раз сейчас важная проверка: ЦСКА идёт на шестом месте («Рубин» – седьмой) и опережает казанцев на шесть баллов. «Ман Сити» уже показал, что это несущественно, главное – выиграть в очной встрече.

— Тем более москвичи смотрятся куда хуже своего оппонента и для них нет большой разницы – финишировать шестыми или седьмыми. С участием в чемпионской гонке произошёл провал, зато остаётся шанс на Кубок России, где в финале Пути регионов сойдутся со «Спартаком». Приоритеты «армейцев» понятны.

«Пари НН» — «Спартак»

— Нижегородцы ходили по грани. Команда обыгрывала других андердогов («Сочи» и «Крылья»), пару раз зацепила очки с соперниками выше классом («Балтикой» и «Динамо») – с ожившим «Оренбургом» под боком этого с трудом, но хватало. При условии, что в очном матче «Пари НН» одержит победу. Но сильнее оказались оренбуржцы – и теперь команда Шпилевского в зоне прямого вылета, а впереди ждут «Спартак» и «Ахмат».

— Карседо наладил игру «Спартака», на секунду даже поверилось, что они могут обыграть действующего чемпиона. И на 38-й минуте москвичи повели. Но потом у «быков» включился чемпионский инстинкт – Сперцян и Жубал вытащили для южан победу. Для «красно-белых» борьба за бронзу продолжается, плюс надо готовиться к дерби в Кубке.

«Динамо» — «Сочи»

— Эйфория прошла – и теперь ясно, что Гусев у руля «Динамо» вряд ли останется. При нём в последних пяти матчах добыли только одну победу. Причём теряли очки с «Пари НН», «Оренбургом», а «Рубину» так вообще проиграли. Тут и Кубок не спасёт.

— Не знаем, что происходит, но пусть сочинцы не останавливаются. Были неоспоримым кандидатом на вылет – и вдруг выдали три победы подряд. Причём не только над «Крыльями» и «Ростовом», а даже над ЦСКА . Понятно, что на этом перформанс может закончиться – но если нет, это может стать самым мощным спасением в истории РПЛ . Как минимум, до зоны стыков пять очков. Это ещё пара таких побед.

«Краснодар» — «Динамо Махачкала»

— Правильно говорил Мусаев после ничьей с «Балтикой» – ничего необратимого не произошло. И южане снова показали чемпионский дух, добыв волевую победу над «Спартаком» в Москве. А вот «Зенит» очки с «Локо» потерял – и «горожане» снова в лидерах.

— Соперник не из приятных – организованный и проблемный. «Локомотив» и «Балтика» не дадут соврать. Тем более махачкалинцы продолжают борьбу за выживание и «Оренбург» с «Крыльями» опережают всего на один балл.

«Зенит» — «Ахмат»

— На один тур петербуржцы впервые в сезоне возглавили таблицу РПЛ , но уже в середине недели откатились обратно на вторую строчку. И теперь настаёт время очередной проверки. С «Ахматом» «сине-бело-голубым» всегда тяжело – из года в год те дают достойный отпор. И в первом круге победа досталась как раз грозненцам.

— Сейчас «Ахмат» чередует ничьи с поражениями, но де факто у команды не осталось мотивации. В стыки они точно не упадут, разницы между восьмой строчкой и девятой нет никакой.

«Балтика» — «Акрон»

— Держать такой темп весь сезон – тем более команде, которая только вышла в РПЛ , – просто невозможно. «Балтийцы» просели, у них четыре матча без побед. Но Андрей Талалаев в любом случае ставит цель забраться в тройку, к тому же и «Локомотив» не на пике формы, а отставание всего три очка.

— 37-летний Артём Дзюба весной ещё не пропустил ни одной игры – и в каждой играет все 90 минут. В предыдущих шести турах он забил три мяча, отдал голевую – принёс ничью с «Ахматом» и «Рубином». И даже так у тольяттинцев большие проблемы. Команда идёт без побед весной, отрыв от зоны стыков – всего один балл, а конкуренция дикая. Никто не удивится, если в итоге именно «Акрону» придётся играть стыковые матчи.