«Наполи» самоустранился из чемпионской гонки. Помешали эффект Конте и скандал с Лукаку

вчера, 16:02

У провала комплекс причин.

Когда в начале апреля «Наполи» обыграл «Милан» и вышел на второе место, показалось, вот она – кульминация чемпионской гонки. Всё же «нерадзурри» нет-нет, да и допускали осечки (в марте в чемпионате – ноль побед). Подловить на паре таких ошибок и можно даже в лидеры выйти. Тем более Конте – акула таких гонок. Но вот прошла пара недель и только мелькнувшая надежда неаполитанцев рассыпалась окончательно. Ничья с «Пармой», поражение от «Лацио» – и отрыв в 12 очков за пять туров до финиша становится пропастью. Вдобавок «Наполи» провалился в Лиге чемпионов и вылетел из Кубка Италии на стадии четвертьфинала. Вроде это и классика Конте. Осмысляем причины скомканного сезона чемпиона Италии.

Резкий взлёт, еврокубки

Прежде всего, не стоит забывать: последние сезона три для «Наполи» – это сильнейшие эмоциональные качели. Спаллетти планомерно подвёл команду к чемпионству и мог бы продолжить. Но без него началась тряска. Тренерские отставки, мастодонт Маццарри у руля, 10-е место, ссоры с Осимхеном, приход Конте, резкий рывок обратно на первую строчку – это нездоровая динамика для проекта.

Было очевидно, что правда где-то посередине. В прошлом году очень много сложилось в пользу неаполитанцев – и это при том, что неслабо обновился костяк: ушли лидеры атаки Хвича и Осимхен, пришли Лукаку, МакТоминэй, Нерес. Вместе с другими новичками они сходу влетели в основную обойму.

При этом на более длинной дистанции эмоциональный импульс прошёл. В то же время добавился ещё один энергозатратный турнир. Да, под это дело привезли новичков – только Хёйлунд и Де Брюйне чего стоят. Но эффект от этого оказался небольшой. В той же ЛЧ неаполитанцы провалились с ПСВ (2:6), «Бенфикой» (0:2), должны были дожимать «Айнтрахт» (0:0) и «Копенгаген» (1:1). О «Сити» и «Челси» и говорить нечего. В итоге и в чемпионате начали проседать – после игры с «Айнтрахтом» уступили «Болонье», а после «Бенфики» проиграли «Милану». Аккурат между последними матчами группового этапа стоял выезд к «Юве» – обескровленный «Наполи» получил 0:3 в Турине.

Эффект Конте

Вдобавок не стоит забывать об имидже Конте. Специалист даёт быстрый результат, так же было с «Интером», «Челси». У такого эффекта было два недостатка. Первый – о еврокубках можно было забыть. Итальянский менеджер в них настолько же плох, насколько хорош в чемпионате. Второй – никто не способен выдержать характер Антонио дольше пары сезонов. Он выжимает всё из игроков. И сначала они откликаются, поскольку видят результат. Но потом усталость накапливается, отношения обостряются – и не дай Бог в этот момент посыпется игра.

По сути «Наполи» полностью прошёл этот цикл. Конте пришёл в эмоционально уставшую команду после кошмарного сезона, быстро всё взял под свой контроль и заставлял всех выкладываться. Принёс результат, укрепил свою ауру. А теперь эффект сошёл на нет, высокий темп и усталость догнали команду – вот и результат.

Три ключевые потери

Вдобавок ко всему вышеперечисленному появились кадровые проблемы, в частности – в концовке сезона. Лукаку весь сезон мучался от травм. При том, что он восстановился к концу января, полноценно вернуться в строй Ромелу так и не удалось. В марте последовал вызов в сборную, несогласованный отъезд обратно в Бельгию и персональные тренировки, конфликт с клубом (разрешился лишь недавно). С января не играет Давид Нерес – это минус ещё один источник остроты на фланге. И примерно в тот же период из обоймы выпал лидер и капитан неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо.

Это уже три футболиста, которые важны для Антонио Конте – и понятно, что полноценную замену им найти не удалось. Тот же Хёйлунд на острие отметился 10 голами, но пока не так стабилен, что уж говорить об остальных потерях.

Дилемма для Де Лаурентиса

В начале апреля появились слухи, что сборную Италии может возглавить Антонио Конте. Отмечалось, что такое развитие ситуации соответствует желаниям специалиста, а президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис открыт к диалогу по поводу назначения. При этом позднее Конте опроверг слухи:

Я не говорил, что доступен. У меня еще год по контракту с «Наполи», и по окончании сезона я поговорю с президентом. Я настоятельно прошу вас [журналистов] интерпретировать мои слова правильно, иначе, если их будут искажать, я больше вообще ничего не скажу.

Для менеджера всё предельно ясно: он хочет остаться в клубе и отработать контракт до конца, а возможно и договориться о продлении. Но в случае с Де Лаурентисом всё сложнее. С одной стороны, Конте – топ-специалист, марку качества которого мало кто способен удержать. Да, второй сезон не сложился – но это компенсация после аномально успешного предыдущего. На дистанции в несколько сезонов это тот тренер, под которого стоит тратиться на новичков.

С другой стороны, немало примеров, что максимальная польза от Конте – на дистанции пары сезонов, тогда как дальше начинается откат, усложняются отношения. Максимально грамотно в этой ситуации поступил «Интер»: взяли максимум от сотрудничества и расстались, пока всё не полыхнуло. Симоне Индзаги стал отличным сменщиком – так удалось сохранить игровую структуру и избавиться от токсичности в коммуникации. И вот идёт седьмой успешный сезон для проекта – и «нерадзурри» готовятся снова примерить скудетто.

Главный вопрос: готов ли Де Лаурентис рискнуть и довериться Конте в строительстве проекта или лучше перестраховаться, выбрав менее проблемного менеджера.