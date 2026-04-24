Короли дриблинга этого сезона. Ямаль обогнал Мбаппе и Винисиуса

вчера, 21:05

Лучшие из лучших среди технарей.

Среди лучших дриблеров в европейском футболе текущего сезона есть не только настоящие звезды, но и исполнители, которые скоро должны перейти в топ-клубы. Давайте посмотрим на 10 игроков, которые совершили на данный момент наибольшее количество успешных обводок в топ-5 лигах Европы в этом сезоне. Если у кого-то одинаковое количество данных статистических показателей, то выше будет тот, у кого лучше процент успешных обводок.

10. Антонио Нуса – 63

20-летний норвежец может одним из самых громких открытий чемпионата мира этим летом. На его счету семь голов в 22 матчах за сборную своей страны, и Антонио подходит к турниру после довольно неплохого сезона в Бундеслиге в составе «Лейпцига».

9. Марко Палестра – 64

Воспитанник академии «Аталанты» Палестра отлично проявил себя, выступая на правах аренды за «Кальяри». Он недавно дебютировал за сборную Италии, его мастерство вполне может помочь в будущем «Адзурри» выйти на ЧМ . Будущее Палестры выглядит многообещающим. Настоящий итальянский правый защитник. Может перебраться в гранд Ла Лиги, кстати.

8. Жереми Доку – 69

В последние несколько лет Мохаммед Кудус входил в рейтинги топ-дриблеров АПЛ , но проблемы с травмами в дебютном сезоне за «Тоттенхэм» не позволяют ему часто появляться на поле. Таким образом, Доку является главным фаворитом по этому показателю в чемпионате Англии. Бельгиец на данный момент совершил на девять обводок больше в АПЛ , чем Янкуба Минте из «Брайтона», занимающий второе место.

7. Виктор Муньос – 70

Можно предположить, что Нико Уильямс из «Атлетика» мог бы побить этот показатель, если бы играл бы в клубе, который больше доминирует на поле, чем коллектив из Бильбао. К сожалению, продолжающиеся проблемы с травмами у вингера доставляют немало хлопот главному тренеру сборной Испании Луису де ла Фуэнте в преддверии предстоящего чемпионата мира. Уильямс сыграл одну из ключевых ролей в триумфе «Ла Рохи» на Евро-2024, но его шансы попасть в стартовый состав сборной на этот раз будут под вопросом. Одним из конкурентов Уильямса является Виктор Муньос, который привлек к себе внимание игрой за «Осасуну» в этом сезоне. Он получил свой дебютный вызов в сборную совсем недавно, но ярко проявил себя, забив гол. 22-летний футболист далек от эффективности: 120 неудачных обводок против 70 успешных. Но он, безусловно, целеустремлен, ведь пытается пойти в обводку каждые 13 минут в Ла Лиге в этом сезоне.

6. Янн Гбохо – 70

Согласно последним слухам, Гбохо решил выступать за страну, в которой родился, за Кот-д'Ивуар. Но это еще не факт. Может, рискнет еще посоревноваться с подопечными Дешама. Полузащитника «Тулузы» не так много любителей футбола знает, но он действительно проводит отличный сезон в Лиге 1.

5. Кенан Йилдыз – 71

20-летний игрок сборной Турции стал глотком свежего воздуха для «Ювентуса» в этом сезоне, и кажется, что с каждым месяцем он выводит свою игру на новый, более высокий уровень. Статус Йилдыза как лучшего дриблера Серии А полностью подтверждается визуальной оценкой. Мало кто поспорит, что в итальянском футболе сейчас есть более зрелищный футболист. Им мог бы стать Рафа Леау, но он идет по стопам Роналдиньо, но только в тот период карьеры бразильца, когда он уже ушел из «Барселоны». Расслабился португалец.

4. Килиан Мбаппе – 73

Неудивительно, что Мбаппе попал в этот список. Сокрушительная скорость суперзвезды «Реала» делает его кошмаром для защитников, даже если он не играет на позиции вингера, который может обыграть соперника на ограниченном участке поля.

3. Винисиус Жуниор – 81

Винисиус, кажется, что уже вышел на пик. Большие сомнения, что он сможет выступать еще лучше. Явно бразильца задел «пролет» мимо «Золотого мяча». Впрочем, у него могут быть взлеты и падения в плане результативности, но он никогда не упустит возможности бросить вызов сопернику один в один. Бразилец часто терпит неудачу – 119 неудачных попыток против 81 успешной – но это не останавливает его. Именно эта решимость делает его тем игроком, которого опасаются защитники.

2. Ян Диоманде – 102

Вероятно, самая многообещающая восходящая звезда европейского футбола сезона 2025/26. Есть большой шанс, что 19-летний ивуарийский вингер завершит сезон в топ-2 лучших дриблеров, второе место он может и не отдать уже. Среди клубов, которые проявляют интерес к его кандидатуре, — «Ливерпуль» и «Барселона». «Лейпцигу» будет непросто удержать свою звезду после лета, но и поторговаться немцы захотят, могут заработать кучу денег.

1. Ламин Ямаль – 133

Прошло уже немало времени с тех пор, как Лионель Месси и Неймар блистали в европейском футболе, тогда они были лучшими дриблерами, но в их отсутствие появилась новая суперзвезда, которая заявила о себе как о бесспорном короле дриблинга. Ямалю исполнилось 18 лет только прошлым летом, но в прошлом сезоне он уже возглавлял этот список, продолжил в том же духе. Его процент успешных обводок уже сейчас можно назвать поистине элитным. Ни один игрок в Европе не совершил и близко столько же попыток обвести соперника (262), но он также лидирует и по количеству неудачных обводок. 51% успешных обводок – довольно мощный показатель, у Винисиуса, например 40%.