Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

вчера, 10:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Холанд Эрлинг
Холанд Эрлинг
Нападающий
Бензема Карим
Бензема Карим
Нападающий
Сафонов Матвей
Сафонов Матвей
Вратарь

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Дэвид Бекхэм явно не в восторге от частых селфи жены.

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

Всех легенд узнали?

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

Андреа Пирло, который сейчас тренирует «Дубай Юнайтед», сводил своих подопечных на картинг.

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

Эрлинг Холанд набирается сил, чтобы привести «Ман Сити» к победе в АПЛ.

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

Беллингем и Куртуа сыграли в теннис с Синнером и Надалем. Это случилось на «Сантьяго Бернабеу».

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

Джуда отправим и в рубрику «Стиляга дня».

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

Лаутаро Мартинес прогулялся с женой.

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

Дочери Рафаэля Варана исполнилось 3 года.

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

А Робби Фаулер — уже дедушка!

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

Алессандро Дель Пьеро сгонял в Нью-Йорк.

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

Карим Бензема повстречал слона.

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

Матвей Сафонов сходил в кафе с женой.

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

Дмитрий Комбаров обвенчался со своей супругой Татьяной.

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

У Пруцевых праздник — сын родился!

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

Денис Глушаков встретился с рэпером Гуфом.

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

Наверное, вот так Тиаго Силва смотрит на результаты «Челси».

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

Немного юмора в ленту, как говорится. Патрис Эвра показал «свое детское фото» в футболке МЮ.

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

В семье Гюндоганов случилось пополнение.

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

На этом наш выпуск завершен, друзья! Время летит очень быстро, Ривалдо уже 54! Старайтесь проводить побольше времени со своими близкими.

Бензема встретил слона, у Гюндогана родился сын. Как футболисты провели эту неделю

Сортировать
Все комментарии
KSY16
KSY16
вчера в 20:42
Смешные внучки 🙃
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:01
Жена намекает Сафонову, что он дырка))))
shur
shur
вчера в 13:48
....Холонду очень навится игра Клуба "Кома".....!
shur
shur
вчера в 13:45, ред.
.....снимок легенд, рэспект "Знак Четверых" Конан Дойль, Джокович лишний!!!
shur
shur
вчера в 13:40, ред.
...Как там у Стинга песня называлась! Итальянец,тьфу ты, Англичанин в Нью Йорке....! Чао,Алессандро!
shur
shur
вчера в 13:37
...а что Сафонова уже окольцевали...!!!
shur
shur
вчера в 13:35
...Силва голову в песок, стыдно! И звонить перестали все сразу....!
shur
shur
вчера в 13:32
....Бэкхем :" ....мне бы буцарики,да на полюшео зелёное!" Виктория:"
Стопе,милый! Стой и улыбайся!!!"
shur
shur
вчера в 13:30
.....Звра родился в фуиболке МЮ, красавец ! Не сколько не изменился! =))
shur
shur
вчера в 13:29
....Слон узнал Карима, ещё бы не узнать бывшего Слона "Реала"!!!
...Искусство техники и лёгкого тарана на благо гола!!!
shur
shur
вчера в 13:27
...Комбар сурьёзный !!!! По своей воли и заставили? (Шучю!)
shur
shur
вчера в 13:25, ред.
...Гюндогана с крохой!!!!!!!!
shur
shur
вчера в 13:25
....Куртуа на больничном!!! Какой теннис или болел за одноклубника?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:57
Или слоны встретили Бензима и от удивления сбились в стадо...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 