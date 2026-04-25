Скандальный Винисиус хочет ограбить «Реал». Бразилец сделает ставку на ЧМ-2026

вчера, 15:00

Один из лидеров мадридцев может покинуть клуб уже в ближайшее трансферное окно.

Контракт Винисиуса с «Реалом» истекает в конце июня 2027 года — и пока нет признаков, что соглашение продлят.

Переговоры между сторонами впервые прошли в январе прошлого года. С тех пор случилось многое — скоро, вероятно, испанский клуб уволит своего третьего главного тренера за это время, ведь Альваро Арбелоа находится на грани.

«Сливочные» почти наверняка останутся без крупного трофея второй сезон подряд. На прошлой неделе из Лиги чемпионов их выбила «Бавария», от «Барселоны» отстают на 8 очков (по потерянным – на 11). Самое неприятное в этой истории – 10 мая Эль Класико на «Камп Ноу». Это будет позорно для «Реала», именно в тот день каталонцы могут официально оформить титул. Руководство «Реала» известно своими безжалостными решениями на пути к успеху. Этим летом явно что-то грядет.

В этом контексте Винисиус стал центровым футболистом, которого критикуют болельщики. Во вторник после победы 2:1 над «Алавесом» его освистывали — не впервые в этом сезоне. После того как забил второй гол «Реала» блестящим удар издали, он поднял руки в сторону трибун в знак извинения.

Реакция болельщиков на Винисиуса не влияет на планы гранда. Продление контракта с 25-летним бразильцем остаётся одним из главных приоритетов. Стороны хотят договориться, но почему же это занимает так много времени? Винисиус зарабатывает около €17 миллионов чистым за сезон, что аналогично зарплате Килиана Мбаппе, самого высокооплачиваемого игрока команды. Предложение «Реала» составляет около €20 млн чистыми, но агенты Винисиуса в прошлом году в переговорах запросили чуть менее €30 млн. Это включало его базовую зарплату, бонусы за игру и бонус за продление — то, чего «Реал» раньше не предлагал ни одному игроку.

Те, кто представлял Винисиуса на переговорах, рассматривали бонус за продление контракта как ответку за бонусы за подписание, которые получили Мбаппе и Давид Алаба при переходе в клуб в качестве свободных агентов. С прошлого лета существенного прогресса по этому вопросу не было достигнуто. Теперь у Винисиуса осталось 14 месяцев по контракту, но если наступит конфликт, то клубу выгоднее его продать уже этим летом, иначе через год уйдет бесплатно.

Каждый раз, когда топ-футболист вступает в последний год контракта, трансферные слухи всегда усиливаются. Во многих случаях клубы чувствуют давление, поэтому начинают идти на поводу у агентов, чтобы не потерять нужного игрока. В случае с Винисиусом все же трудно представить, что он уйдёт из «Реала» уже сейчас. Во-первых, он хочет остаться в клубе, куда пришёл в 2018 году в возрасте 18 лет из «Фламенго», когда за него заплатили 45 миллионов евро. Даже если бы он захотел уйти, то какой смысл ему уходить этим летом? Лучше уже уйти через год свободным агентом, чтобы получить жирный бонус от нового клуба. Ставим на такой ход мыслей Вини: он планирует успешно сыграть на ЧМ , после чего прийти в офис «Реала» и потребовать очень сочный контракт. Для «Реала» было бы выгодно, если бы Винисиус провалился на ЧМ , тогда бы можно было выгодно поторговаться.

Любопытно, что Флорентино Перес якобы поддержал Винисиуса после его психов, когда Хаби Алонсо его заменил на 72-й минуте в Эль Класико сезона 26 октября, когда «Реал» вел 2:1. Через несколько дней Винисиус приватно извинился перед Пересом за своё поведение. Писали, что во время их встречи зашла тема продления контракта, и футболист объяснил, что пока не собирается продлевать договор, учитывая напряжённые отношения с Алонсо. В конечном итоге у Алонсо не получилось наладить контакт со звездами клуба, его сменил Арбелоа, который постоянно защищает Винисиуса, это радует бразильца.

Очевидная проблема в долгих переговорах — это финансовый аспект. Разница между позицией Мадрида и требованиями Винисиуса очень большая. Ничего личного, это бизнес. Даже Криштиану Роналду и Серхио Рамос проходили через напряжённые переговоры по контрактам. Португалец продлил соглашение на условиях, очень близких к его хотелкам, примерно через год после того, как сообщил прессе, что не празднует голы, потому что ему грустно. Испанец сделал то же самое, после того как стал героем финала ЛЧ 2014 года, плюс помогли СМИ , которые сватали его в «Манчестер Юнайтед». В обоих случаях о переговорах писали все в Испании, да и не только там. Но в итоге игроки остались довольными. Но к концу их карьеры в клубе всё изменилось.

В 2018 году «Реал» не принял финансовые требования Роналду по продлению контракта, он ушёл в «Ювентус». В 2021 году «сливочные» решили отозвать предложение о продлении контракта с Рамосом, так как защитник хотел более длительный контракт, несмотря на негласное правило клуба, согласно которому игроки старше 30 лет должны продлевать контракт ежегодно. Винисиусу сейчас 25, поэтому боссы могут пойти на условия, которые будут близки бразильцу. В этот раз. В последний раз.