Цель «Барселоны» – победа в Лиге чемпионов. Нужны трансферы, чтобы издеваться не только над «Реалом»

вчера, 21:05

Каталонцам мало испанских побед.

Без опытных новичков не стать королями в Европе

Флик разбаловал поклонников «Барселоны» победами в Испании, они хотят большего. Каталонский клуб по-прежнему в долгах, но после лавирования между законами приблизились к так называемой безубыточности. Фанатов радуют испанские чемпионства. Мбаппе лично понял, почему его кумир Криштиану Роналду выиграл Ла Лигу всего дважды за девять лет в Мадриде. «Барселона» вряд ли потеряет лидерство в мае. После осечки «Реала» против «Бетиса» у каталонцев комфортный отрыв в таблице.

Вот только в мире без противостояния Месси и Роналду победы над «сливочными» не приносят столько денег, как нужно «Барселоне». Финансисты клуба соберут около 130 миллионов евро на трансферы без учета доходов от продаж, но окупить вложения можно лишь в Европе. Неудачи против «Атлетико» в ЛЧ отбросили клуб президента Лапорты в финансовом плане. Вылет от команды Симеоне подчеркнул слабые стороны чемпионов Испании. Каталонцам нужны лидеры в центре защиты и атаки.

«Барселона» с 2015 года не побеждала в Лиге чемпионов. Пауза затянется минимум на двенадцать лет, если выиграют турнир через год. Такую цель ставит руководство клуба. Любые испанские рекорды не подарят такой отклик мировой публики, как успех в Европе. Каталонцам важна поддержка юной аудитории, поэтому в клубе до последнего будут драться с каждым, кто придёт с деньгами за Ямалем. Юный вингер «Барселоны» получил травму и выбыл до конца сезона, но планирует сыграть на ЧМ -2026.

Талантливые мальчишки из школы каталонского клуба заиграли под руководством Флика, но их силы не безграничны. Кубарси взял на себя ответственность за вылет от «Атлетико», ведь схватил ключевую красную карточку. Но даже если бы Пау был на поле, опытные форварды «Атлетико» Гризманн, Серлот и Альварес могли найти путь к воротам соперника. У «Барселоны» много молодых ребят, которые устают на финише сезона. Они лишь несколько лет выступают на высоком уровне, как Кубарси и Ямаль.

«Барселона» мечтает о чемпионах мира и Европы

Каталонцы три года на сухом трансферном пайке. Все доходы шли на погашение безумных кредитов клуба, пришлось продавать имущество. Повезло, что в Ла Лиге закрыли глаза на обход некоторых правил, лишь бы спасти «Барселону» для чемпионата Испании. Даже президент «Реала» Перес заинтересован в том, чтобы каталонцы избежали банкротства, ведь без полноценного Эль Класико не будет привычного интереса к испанскому футболу. Одинокий король зарабатывает меньше денег.

Отличным примером служит «Бавария». Вот только немцы могут позволить себе подписывать Кейна, Олисе и Диаса, а «Барселона» три сезона подряд зарабатывала на продажах игроков больше, чем тратила на новичков. Даже приход плеймейкера сборной Испании Ольмо – случайность. Травмировался неудачливый датский защитник Кристенсен, каталонцы вычли его зарплату из лимита Ла Лиги, что помогло зарегистрировать Ольмо. У каталонцев постоянные проблемы с регистрацией новичков.

В клубе перешли к трансферам за 2.5 млн евро, как в случае со шведским вингером Руни Барджи. И вряд ли молодой талант готов сидеть на скамейке. А «Барселона» планирует отказаться от идеи выкупить права на Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед», ведь все деньги мечтают потратить на двух солидных опытных новичков. Первым должен стать центральный защитник, ведь Кубарси нужен умный напарник. Уругваец Араухо подавал надежды, но его ошибки утомили тренеров и поклонников «Барселоны».

Как всегда у спортивных директоров, Деку рассматривает несколько опций. Кандидат мечты – чемпион Европы Бастони. Алессандро пересидел в «Интере» и Серии А, где был чемпионом. Финалы Лиги чемпионов у защитника за плечами, теперь хочется поиграть за «Барселону». Понятное желание, но миланцы не отпустят звезду обороны за несколько миллионов евро. Каталонцы предлагают вдогонку футболистов, в том числе упомянутого выше шведа Барджи. Кроме защиты, Флику нужен форвард.

Рафинья и Ямаль хотят остаться основными вингерами «Барселоны», если травмы обойдут их стороной. Пока у двух крайних форвардов проблемы, ждали подвигов от Торреса и Левандовски. Испанец так и не перерос уровень игрока ротации и нестабильного джокера, а поляк постарел. Руководство «Барселоны» не устраивает оклад ветерана. Флик хочет заполучить нападающего, который отправит его в финал Лиги чемпионов. Кандидатом номер один стал чемпион мира – аргентинец Хулиан Альварес.

Каталонцы болеют за наказание для клуба Гвардиолы

Если Симеоне передумал и останется в «Атлетико» ещё на год, то он постарается сохранить в составе ключевого форварда Альвареса. Вот только Хулиан уклончиво ответил на прямой вопрос о переходе в «Барселону». Сказал, что счастлив, но в футболе не знаешь, что будет завтра. И знаем, что было вчера. Родственники Альвареса ездили на матч «Барселоны» против «Атлетико» в Лиге чемпионов. Журналисты прознали, что братья Хулиана связались с риелторами из Каталонии – подыскивали особняк.

Агент Альвареса опроверг информацию о поисках дома, но при этом не ответил на прямой вопрос о переговорах с «Барселоной». Альвареса тяжело забрать у «Атлетико», ведь речь о ключевом и не старом форварде, который вписывается в модель игры Симеоне, невзирая на непохожесть на Вилью, Торреса или Косту. Зато есть пример универсального Гризманна, который уходит и отдает бразды правления в атаке именно аргентинскому чемпиону мира. Также Антуан может дать Альваресу ценные советы.

Француз откладывал трансфер в «Барселону», упустил идеальный момент и не закрепился в Каталонии. Альварес знает, что им также интересуется «Реал», но трансфер в состав врагов приведет к ещё более эмоциональной реакции фанатов «Атлетико», чем уход в «Барселону». Кроме Хулиана, между двум грандами из Испании сможет выбирать Эрлинг Холанд. В Барселоне обрадуются, если «Манчестер Сити» потеряет 60 очков из-за финансовых махинаций шейхов – звезды «горожан» будут сговорчивее.

Холанду после АПЛ некуда податься, кроме Испании. За «Баварии» он выступать не будет, а чемпионат Франции кучен для любой молодой голевой машины. Эрлинг и Хулиан – кандидаты мечты для Флика, но есть запасные варианты. Говорили о Кейне, то есть о повторении истории Левандовски. Вот только Харри сыграет на ЧМ -2026, где каждый гол подымет и без того высокую стоимость трансфера немолодого англичанина. Также вспоминали о запасном варианте для атаки «Барселоны» из Норвегии.

Напарник Холанда по сборной Серлот не откажет «Барселоне», если у Флика не хватит денег на трансфер Альвареса. В оборону тоже ищут запасные варианты вместо Бастони. В Лиге чемпионов каталонцы проигрывали с высокой линией обороны, пора включить в защиту крутого иностранца. Бастони и Альварес – прекрасные цели, но клубу надо попрощаться не только с Левандовски, чтобы собрать деньги на первые за много лет дорогие трансферы. И теперь нет права на ошибки в стиле Дембеле и Коутиньо.