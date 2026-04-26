США готовятся к чемпионату мира по футболу. У Почеттино осталось всего полтора месяца

1777186803

вчера, 10:00

Сборная США по футболу хочет выйти в плей-офф ЧМ -2026. Получится?

До чемпионата мира 2026 года осталось 46 дней. После почти восьми лет подготовки и обещаний турнир, который должен повлиять на соккер в США в перспективе десятилетий, уже близок. Но многие в Штатах не уверены, что их сборная сможет достойно выступить на мундиале. В СМИ сейчас идут различные споры на эту тему. Но как только начнутся матчи, все сплотятся вокруг команды, ведь болеть за своих в Штатах любят и умеют. Два поражения в марте вызывают вопросы, некоторые ключевые футболисты не в форме. А на Почеттино претендует гранд мирового футбола.

Как сейчас выглядит сборная США ?

Основной нападающий Фоларин Балогун, возможно, находится на пике. Он забивал в восьми подряд матчах чемпионата Франции за «Монако», серия прервалась на выходных в игре с «Тулузой». Уэстон МакКенни также проводит хороший сезон в «Ювентусе». Многие уверены, что прямо сейчас МакКенни — лучший футболист США .

Диего Луна, активно проявляет себя «Реал Солт-Лейк», а Бренден Ааронсон, потенциально его прямой конкурент, помогает «Лидсу» в Англии. Кто не в форме? Кристиан Пулишич. Он не забил ни одного гола в 2026 году. В марте он заверил прессу, что чувствует себя «очень хорошо и находится в форме.

„Нужен гол. Пусть даже если мяч отскочит от моего колена и залетит в ворота. Потом всё изменится“, — сказал он. Но этого пока так и не произошло.

Есть и другие футболисты, которые в этом календарном году были нестабильны, но ни один не переживает такой кризис, как у Пулишича. И ни один из них не так важен в для сборной США этим летом. Впрочем, у „Милана“ и без Пулишича есть проблемы. Есть ли травмы, о которых стоит беспокоиться? Ни один предполагаемый футболист стартового состава на данный момент не выбыл надолго из-за травмы. Самой серьёзной проблемой прямо сейчас стал разрыв ахиллова сухожилия у Патрика Агьеманга. Агьеманг, физически сильный форвард, все же считается запасным, Рикардо Пепи и Хаджи Райт подменят и без него Балогуна. Несколько запасных игроков — Кэмерон Картер-Викерс, Джеймс Сэндс и Джонатан Клинсманн сейчас лечатся. Тайлер Адамс, пропустивший 12 из 15 матчей „Борнмута“ с середины декабря по март, вернулся. Серхино Дест почти восстановился после травмы подколенного сухожилия, полученной 7 марта.

Почеттино пора определиться с основным вратарем. Придется выбирать между Мэттом Тернером и Мэттом Фризом. Тернер был в воротах, когда США пропустили пять голов от Бельгии в марте, и это, возможно, укрепило позиции Фриза, но до сих пор ведутся споры о том, должен ли он быть основным. Почеттино также предстоит выбирать позицию центрального защитника, Тим Рим стареет, а достойной замены нет.

Предполагаемый состав сборной США на ЧЕМ-2026 (3-4-2-1):

Мэтт Фриз, Марк Маккензи, Крис Ричардс, Тим Рим, Тим Веа, Тайлер Адамс, Таннер Тессманн, Антони Робинсон, Уэстон МакКенни, Кристиан Пулишич, Фоларин Балогун.

Что происходит у соперников

Парагвай

Когда Диего Гомес неловко приземлился на левую ногу во время матча АПЛ против „Тоттенхэма“ на прошлых выходных, болельщики национальной сборной Парагвая затаили дыхание. Когда полузащитник „Брайтона“ страдал от боли, казалось, что он точно пропустит ЧМ . 23-летний Гомес стал новой звездой сборной Парагвая. Он быстро адаптировался к АПЛ после перехода в „Брайтон“ из „Интера Майами“ в январе 2025 года. Парагвай без Гомеса будет слабее.

„Всё не так плохо, как мы ожидали. Это не травма, которая выведет его из строя на месяцы. Проблема с его коленом. Всё не так плохо, как некоторые из нас думали“, — сказал главный тренер „Брайтона“ Фабиан Хюрцелер журналистам через два дня после ничьей 2:2 с „Тоттенхэмом“.

Австралия

Нападающий Мохамед Туре вернулся после травмы паха, полученной в феврале, и начинает вновь набирать форму в составе „Норвича“. Вернулся и стал снова регулярно забивать, этот форвард может стать главной ударной силой австралийцев на мундиале. А „Норвич“ в теории сможет заработать, если Туре ударно проведет ЧМ , ведь после такой рекламы продать его будет проще простого.

Турция

У США есть Пулишич, а у Турции — Арда Гюлер. Да, сезон у „Реала“ не получился, но зато у Гюлера все идет неплохо. Он укрепил свои позиции в мадридском клубе. Теперь нужно понять, кто будет возглавлять „сливочных“ в следующем сезоне, это будет очень важно. Гюлер хочет быть основным футболистом.

Турция с населением более 80 миллионов человек не смогла пройти пять подряд квалификаций на ЧМ (2006-2022). Этим летом вся страна будет у телевизоров. Но и помимо Гюлера, в топ-европейских лигах есть важные для своих клубов футболисты. Недавно защитник Ферди Кадиоглу забил за „Брайтон“ в Премьер-Лиге в матче против „Челси“. На бумаге у Турции лучший состав в этой группе.