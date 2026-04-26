В Италии большой футбольный скандал. Арбитров обвиняют в мошенничестве перед матчами «Интера»

вчера, 14:57

Следствие на старте.

Прокуратура расследует действия босса арбитров Рокки

Ассистент арбитра написал длинную жалобу в судейский комитет Италии после действий бывшего судьи Рокки, который теперь назначает арбитров на матчи высших дивизионов. Футбольные чиновники отклонили ту жалобу, но миланская прокуратура начала криминальное расследование. Обработано около 10 % информации. Джанлука Рокки станет обвиняемым по делу о мошенничестве в спортивной сфере. Прокуроры считают, что он был в сговоре с неназванными пока лицами, когда подбирал арбитров на матчи.

Флорентиец Рокки не входил в список лучших арбитров мира, но его часто видели на поле в матчах Серии А и еврокубков. Дальше Рокки стал чиновником, а где два итальянца – там три крестных отца. Прокурор Маурицио Ашоне считает, что Джанлука помогал «Интеру» при выборе «правильных» арбитров и отстранении от важных матчей «неудобных». Допускают подобную практику перед играми других клубов. Фанаты «Интера» подчеркивают, что их команда не побеждала после помощи Рокки, но это не влияет на дело.

Пока чиновника, который ушел с высокого поста, не обвиняют в подкупе арбитров. Рокки вменяют сознательный выбор рефери, которые чаще принимают решения в пользу «Интера». Закон переступали до начала матча, нарушения серьезные. Дополнительно Рокки обвиняется в том, что вмешался в работу арбитров в игре «Удинезе» и «Пармы» в марте 2025 года, увидев повод для пенальти в ворота гостей. Джанлука стучал руками по стеклу кабинки VAR и требовал у судейской бригады изменить изначальное решение.

Товен из «Удинезе» пробил по воротам, а защитник «Пармы» подставился под мяч. Снаряд ударился в руку футболисту, падающему на газон. Арбитры не увидели в данном эпизоде повод для назначения пенальти: игрок обороны поскользнулся. Рокки приказал подчиненным передумать. На суде адвокат защиты принесет заключения от экспертов, что Джанлука был прав в оценке самого эпизода, хотя нарушил закон как чиновник. Речь скорее о пенальти: было движение рукой к мячу от корпуса футболиста обороны.

Арбитра матча Мареску заставили посмотреть повтор; он указал на «точку». Товен реализовал пенальти, а «Удинезе» обыграл «Парму» 1:0. Прокуроры проверят, не было ли аномального количества ставок на победу хозяев поля накануне игры. Не стоит забывать, что в итальянском футболе есть не только новый скандал с арбитрами. Журналисты-расследователи обещали опубликовать длинный список знаменитых футболистов, которые нарушали закон и ставили на матчи, как Тонали недавно или Буффон в юности.

Журналисты обещали список, а потом им кто-то заткнул рты. Наказание виновных превратили в цирк, ведь боялись, что сборная Италии потеряет игроков накануне чемпионата Европы два года назад. Прощая футболистов, которые многократно нарушали закон, чиновники не сделали лучше сборной Италии. Гаттузо и его бывшие подопечные проиграли Боснии и Герцеговине в плей-офф и не выступят на ЧМ -2026. Президент США пытался протащить Италию на турнир, чем лишь унизил четырехкратных чемпионов мира.

Итальянский футбол никогда не был честным. Ни во времена Муссолини, ни после диктатора. Итальянцы ставили на футбол у «черных букмекеров», подкупали арбитров и организовывали договорные матчи. Но какая-то гордость у них должна оставаться. Как минимум гордость есть у прокурора Ашоне. Он не испугался миллиардеров из Серии А, копается в скандальных делах с участием Рокки. Собирают данные о вмешательстве в судейство в разных матчах. Скорее всего, дело не только в арбитрах поединков «Интера».

Конкуренты не верят, что «Интер» – самый честный клуб Италии

Важно разделять реакцию фанатов и трезвую оценку ситуации. Поклонники «Интера» кричат о заговоре против их клуба. Фанаты других клубов вспоминают скандал «Кальчополи». Накануне победы Италии на ЧМ -2006 оказалось, что гранды Серии А подкупали арбитров. Прокуроры не добились максимального наказания для всех фигурантов дела, ведь планировали отправить «Ювентус» в третий дивизион, а «Милан», «Лацио» и «Фиорентину» – в Серию В. А «козлом отпущения» назначили чемпионских «зебр» из Турина.

Фанаты «Ювентуса» прекрасно понимают, что руководители их клуба участвовали в сговоре. Есть слишком много фактических доказательств, сотни часов прослушки. При этом «бьянконери» недовольны, что их клуб вышвырнули в Серию В – разбежались многие звезды, а скандальный конкурент «Интер» вдруг оказался самым честным. «Нерадзурри» после краха «Ювентуса» четыре раза подряд выиграли Скудетто. Итальянские фанаты не поверили, что президент «Интера» Моратти не работал с грязными судьями.

Сейчас в миланском клубе заправляет бывший директор «Ювентуса» Маротта, который прекрасно знает судью Рокки. Они часто встречались на публичных и закрытых мероприятиях. Фанаты конкурентов «Интера» вспомнят о карме, если Беппе окажется фигурантом криминального дела против миланцев. Но пока обвиняют только Рокки, а многим грандам Серии А не стоит играть в праведников. Речь о грешной лиге. Итальянский футбол всегда был склочным за пределами поля. Удивляет лишь наглость многих чиновников.

После стольких скандалов снова речь о сговоре, связанном с арбитрами. Некоторые профессии портят людей, футбольное судейство дышит скандалами. Не все эпизоды попали в обвинение. Например, в документах пока нет отсылки к скандалу из игры «Интера» и «Вероны», когда судьи закрыли глаза на удар Бастони соперника локтем в голевой атаке фаворита. Разумеется, Рокки заявил о невиновности, но важно, что изначально жалобу подал один из арбитров. Надо сильно достать подчиненных, чтобы была такая реакция.

Почти наверняка бывший арбитр Рокки не сядет в тюрьму. Зато действия прокуратуры повлияют на кадровые решения будущего президента футбольной федерации в Италии. Теперь он сможет убрать некоторых чиновников, отвечающих за судейство. Когда подали жалобу, судьи начали ошибаться в пользу соперников «Интера», что тоже смотрится подозрительно. А один из арбитров, которому якобы приказывал Джанлука, наврал под присягой. За лжесвидетельство дают от двух до шести лет лишения свободы.

Руководство «Интера» пока не обвиняют в сговоре с Рокки и другими руководителями арбитров. У таких дел низкие шансы прийти к суровому вердикту. Большинство футбольных судов завершаются тем, что у прокуратуры заканчивается бюджет на преследование чиновников и клубов, ведь представители защиты затягивают дела на годы, уничтожая улики и затыкая рты свидетелям. Итальянский футбол погряз в скандалах и неудачах. После этапа отставок знаменитостей пришла пора криминальных судов.