На ЧМ-2026 не сыграют футбольные звёзды. Ямаль надеется набрать форму, а у Экитике и Родриго нет шансов

вчера, 20:11

Не все мечты сбываются.

Желаем хотя бы некоторым футболистам из этой символической сборной вернуться на поле и попасть на ЧМ -2026. Но многим спортсменам врачи озвучили диагнозы. Чем ближе к чемпионату мира – тем выше риск травм на фоне высоких нагрузок клубного сезона. Вчера повредил колено Хави Симонс из «Тоттенхэма». Голландец разозлился и послал фаната соперника после оскорблений с трибун. Также раздосадован бразилец Милитао из «Реала»: ему потребуется операция. У друзей и вингеров сборной Испании – Ямаля и Уильямса – общая проблема с болячкой, которую называют «спортивной грыжей», но они надеются сыграть на ЧМ -2026. Капитан «Барселоны» Рафинья тоже настраивается на возвращение. Но ниже будут также спортсмены, которым суждено пропустить праздник футбола, который проводят один раз в четыре года.

Вратарь

Марк-Андре тер Штеген (Германия)

Он столько лет ждал, чтобы Нойер ушел из сборной Германии. Марк-Андре ещё в 2015 году выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной» Месси и Суареса, а теперь он сам ветеран. В столице Каталонии тер Штеген проиграл бы конкуренцию Гарсии, поэтому отправился в «Жирону». Там опытный голкипер травмировался. С конца января тер Штеген вне игры. Если не наберет форму, то не сыграет на ЧМ -2026. У сборных Мексики и Алжира похожая проблема – травмировались их вратари.

Защитники

Рис Джеймс (Англия)

У Джеймса серьезная конкуренция в сборной Англии на правом фланге обороны, но Тухель работал с капитаном «Челси» в лондонском клубе. Рис играл в квалификационных матчах, надеялся на включение в заявку на ЧМ -2026. Теперь его судьбу определят врачи, ведь у крайнего защитника сборной Англии очередные проблемы со здоровьем. В прошлом у Джеймса было много травм, он пропустил десятки матчей. За этот сезон трижды выбывал из игры, и теперь отсутствует больше месяца.

Кристиан Ромеро (Аргентина)

В январе напарник Ромеро по сборной Фойт пережил разрыв ахиллова сухожилия. Хуан точно не сыграет на чемпионате мира. У защитника «Тоттенхэма» Ромеро остался шанс восстановиться и набрать форму, но есть проблемы. Кристиан травмировал колено, а это всегда риск смещения сроков возвращения на поле. Чемпион мира – крепкий парень, но травма коварная, тренер Скалони очень разочарован, так как Ромеро не просто один из ключевых футболистов, а лидер коллектива.

Эдер Милитао (Бразилия)

У Анчелотти мало наигранных связок в сборной Бразилии, но тренер знает футболистов, с которыми раньше работал на клубном уровне. Милитао мог играть в центре обороны с Маркиньосом из ПСЖ , а теперь Эдер окажется на операционном столе. Как часто бывает в больших клубах, в «Реале» просят защитника пойти к хирургу, а не восстанавливаться консервативными методами. Операция дает больше шансов на сохранение формы в будущем, хотя она означает пропуск ЧМ -2026.

Леви Колуилл (Англия)

У звезды сборной Канады Альфонсо Дэвиса были проблемы с крестообразной связкой колена, он пропустил много месяцев. Латераль вернулся и получил серию не столь серьезных травм. У Дэвиса остался шанс сыграть на ЧМ -2026 на родине, а вот универсал из «Челси» Колуилл, который умеет выступить в центре обороны и на левом фланге защиты, вернется в конце мая. Вряд ли молодой игрок успеет убедить Тухеля включить его в заявку, поскольку пропустил сезон с начала августа 2025 года.

Полузащитники

Ватару Эндо (Япония)

Желаем хавбеку «Ливерпуля» и капитану сборной Японии успеха в пути на ЧМ -2026, но его участие под вопросом. Полузащитник получил травму лодыжки и пропустил три месяца. Теоретически успевает вернуться в расположение сборной Японии, но у Эндо сильная национальная команда. Будет конкуренция со здоровыми хавбеками. А вот коллега Ватару по сборной Минамино точно не сыграет на ЧМ -2026. Игрок «Монако» будет восстанавливаться примерно до 1 августа.

Серж Гнабри (Германия)

Гнабри объявил, что не сыграет на чемпионате мира. Мечты остались мечтами, Серж будет зрителем, ведь получил травму в составе «Баварии». Гнабри непросто было попасть в основу клуба из Мюнхена, но травма Мусиалы подарила немного практики. Нагельсманн рассчитывал на опыт Сержа. Немцы потеряли опытного техничного футболиста, который мог бы удачно выскочить на поле как минимум на замену. Впрочем, в отборе Гнабри играл в основе с Вирцем.

Хави Симонс (Нидерланды)

В худшем случае плеймейкер «оранжевых» пропустит до пяти месяцев. В лучшем Хави восстановится, но пропустит стартовые матчи ЧМ -2026. Команда Кумана была в полуфинале Евро-2024, а теперь Нидерланды мечтают удивить мир на мундиале. Трехкратные финалисты ЧМ ждут новых чудес от сборной. Талантов у голландцев хватает, и Хави Симонс стал одной из надежд. Вот только судьба у него складывается, как у «Тоттенхэма» – хавбек пережил немало разочарований.

Нападающие

Эстевао Виллиан (Бразилия)

Молодой вингер «Челси» не отличался результативностью, но мог стать джокером Анчелотти на ЧМ -2026, особенно после травмы более опытного Родриго. Ветеран Неймар теперь надеется попасть в заявку после повреждений конкурентов, а Эстевао разочарован. В девятнадцать лет он рассчитывал на доверие со стороны нового главного тренера. Теперь у вингера «Зенита» Луиса Энрике выше шансы на попадание в заявку, а у Эстевао проблемы с сухожилием колена.

Уго Экитике (Франция)

Шокирующая травма, Экитике разорвал ахиллово сухожилие. В худшем случае восстановление француза займет почти два года, а оптимистичный сценарий – Уго вернется в начале 2027 года. Из-за аналогичной травмы многие футболисты не смогли полноценно вернуться на высокий уровень. К сожалению, список потерь будет пополняться. Остается лишь надеяться, что ключевым футболистам повезет, здоровье не помешает порадовать публику на полях Северной Америки.

Родриго Силва (Бразилия)