вчера, 14:32

Рассмотрим самых забивных футболистов «Челси» с момента приобретения клуба компанией BlueCo.

Эра BlueCo в «Челси» с момента прихода в их клуб в мае 2022 года характеризуется безрассудными тратами, отсутствием стабильности в тренерском штабе и контрактами в стиле НХЛ . Но есть и позитив — победа на клубном чемпионате мира. С тех пор как Тодд Боэли и его команда взяли под контроль «Челси», они агрессивно действуют на трансферном рынке, побив британский трансферный рекорд, подписав Энцо Фернандеса в январе 2023 года за 121 млн евро. Ну и длительные контракты – это ведь огромные деньги. Однако под руководством BlueCo им пока не удавалось финишировать выше четвертого места, а вакансия главного тренера постоянно становится вакантной.

10 лучших бомбардиров «Челси» с момента приобретения клуба компанией BlueCo, с учетом всех соревнований:

1. Коул Палмер – 53

«Челси» подписал Палмера из «Манчестер Сити» в 2023 году, сумма в 40 миллионов фунтов стерлингов, потраченная лондонцами, вызвала некоторое удивление тогда. Ведь Палмер – это сейчас звезда АПЛ и сборной Англии, тогда это был парень, который не прошел в состав «горожан». С тех пор Коул щедро отплатил «Челси» своей игрой, забив 25 голов в своем дебютном сезоне, в двух следующих тоже не стоял в стороне. Атакующий полузащитник достиг отметки в 50 голов за «Челси» к февралю 2026 года.

2. Николас Джексон – 30

Общее мнение таково, что Джексон был недостаточно хорош для «Челси», но данные показывают, что он является самым результативным центральным нападающим команды за всю историю нового правления «синих». После перехода из «Вильярреала» за 32 миллиона фунтов стерлингов в 2023 году Джексон забил 17 голов в своем первом сезоне, 13 во втором. Остается только гадать, сыграет ли он когда-нибудь снова за клуб после аренды в «Баварии», которая не намерена его выкупать. В Бундеслиге он забил на данный момент 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Нельзя говорить, что в Мюнхене разочаровались в футболисте, просто дорого он слишком стоит. А в «Баварии» привыкли считать деньги.

3. Энцо Фернандес – 29

Если брать момент, когда Лэмпард ушел из «Челси» в 2014 году, то Энцо явно входит в топ самых результативных хавбеков за этот период. Результативность он улучшил — это дополнительный плюс для «Челси», который заплатил почти 107 миллионов фунтов стерлингов за трансфер аргентинца из «Бенфики» в январе 2023 года. Но летом может переехать в Испанию.

4. Жоао Педро – 22

Дебютный сезон в составе «Челси» для новичка Жоао Педро, перешедшего из «Брайтона», оказался продуктивным. Он провел свой лучший в карьере сезон в Премьер-Лиге, если судить по количеству забитых мячей. Трансферная сумма в 55 миллионов фунтов стерлингов могла стать серьезным бременем для бразильца, который не является типичным центральным нападающим, но он может с оптимизмом смотреть на свои первые 12 месяцев в футболке «Челси», пусть сезон и практически провален. Практически – потому что есть еще финал Кубка Англии с «Ман Сити».

5. Нони Мадуэке – 20

«Челси» дал Мадуэке шанс в Премьер-Лиге после его игры в ПСВ , подписав с вингером контракт за 35 млн евро в январе 2023 года. К моменту продажи в «Арсенал» прошлым летом у него оставалось бы еще пять лет по контракту, после того как он забил 20 голов в 92 матчах за клуб. Любопытно, что продали его «канонирам» за 56 млн евро. Выгодно. Может, некоторый смысл есть в таких долгосрочных контрактах – потенциальный покупатель не сможет указывать на то, что условно через год сможет забрать игрока бесплатно.

6-7. Рахим Стерлинг – 19

Стерлинг стал первым крупным приобретением «Челси» после смены владельцев, его трансфер из «Манчестер Сити» обошелся клубу в 47,5 млн фунтов стерлингов. Этот вингер так и не достиг тех же высот, что и в «Манчестер Сити», хотя в двух сезонах ему удалось забить 19 голов (9+10), прежде чем его отправили в «Арсенал», а затем он перешел в «Фейеноорд».

6-7. Педру Нету – 19

К моменту подписания контракта с «Челси» в 2024 году Нету имел пятилетний опыт выступлений в Премьер-Лиге за «Вулверхэмптон», но за свой бывший клуб он никогда не забивал больше пяти голов за сезон. Португальский вингер забил девять голов в своем дебютном сезоне (три из которых пришлись на клубный чемпионат мира) и впервые в своей карьере достиг двузначного показателя по количеству забитых мячей на такой дистанции.

8. Кристофер Нкунку – 18

«Челси» потратил 52 миллиона фунтов стерлингов на приобретение Нкунку из «Лейпцига» в 2023 году, но был вынужден подождать, чтобы увидеть его в действии после травмы, полученной во время предсезонки. Затем он забил 18 голов – семь голов наколотил в победном сезоне 2024/25 в Лиге конференции. Однако желание играть в основном на позиции чистого нападающего побудило его перейти в «Милан».

9. Жоау Феликс – 11

Феликс дважды выступал за «Челси» в эпоху BlueCo: сначала на правах аренды из «Атлетико» во второй половине сезона 2022/23, а затем стал полноценным футболистом клуба перед сезоном 2024/25. Во время аренды он забил четыре гола, а затем семь после трансфера, но португальский нападающий покинул клуб после половины сезона. Ушел в «Милан», а потом в итоге оказался в «Аль-Насре», где играет сейчас с Роналду. Загадочная карьера у Феликса. За него каким-то волшебным образом клубы платят огромные деньги, но по статистике это форвард среднего уровня, не более.

10-11. Конор Галлахер – 10

В 2024 году Галлахер поменялся местами с Фелишем, закончив свою долгую карьеру в системе «Челси». Ну, может, приостановил, а не закончил. Все же еще вернуться может в будущем. После выпуска из академии и нескольких успешных аренд Галлахер забил 10 голов за два сезона в основной команде «Челси».

10-11. Михаил Мудрик – 10

Мудрик стал одним из главных провалов эпохи BlueCo. По слухам, его трансфер из донецкого «Шахтера» в январе 2023 года обошелся в 62 миллиона фунтов стерлингов, но свой первый гол за «Челси» он забил лишь в 24-м матче. В своем первом полноценном сезоне в «Челси» вингер забил семь голов, а три гола, забитые им во втором сезоне пришлись на Лигу конференции. Да, конечно, тема допинга всегда вызывает горячие споры. Но Михаила жаль. Это действительно талантливый парень, скорость сумасшедшая. В теории мог стать топ-звездой мирового футбола, если бы… Если бы… Мудрику всего 25 лет, в следующем сезоне сможет вернуться на поле. Логичным шагом была бы аренда, но посмотрим, что придумает руководство «Челси».