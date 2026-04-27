Угадайте финалистов Лиги чемпионов 2025/26. Два претендента никогда не выигрывали кубок

1777313545

вчера, 21:12

Делитесь прогнозами.

За успех «Пари Сен-Жермен»

ПСЖ – действующий победитель Лиги чемпионов, первый аргумент в их пользу. Ещё они вышли в финал Клубного ЧМ , хотя тот турнир при Луисе Энрике лучше не вспоминать. Испанца пытаются заманить в «Челси», но ему и в Париже прекрасно живется. Посмотрим, куда судьба забросит тренера в будущем, а пока он доволен во Франции. ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов год назад, а теперь в шаге от ещё одного финала. За год французы не стали слабее, хотя есть перемены в форме португальских хавбеков и французских форвардов.

Зато по-прежнему хорош грузинский вингер Кварацхелия. А в воротах после Доннаруммы заиграл Сафонов. Матвей выступит в полуфинале Лиги чемпионов – невероятно высокий уровень для бывшего игрока РПЛ . За выход ПСЖ в финал говорит атакующий стиль команды. У «Баварии» были проблемы по ходу матчей против «Реала». Компани может сыграть против ПСЖ и Энрике аккуратнее, но встречаются рисковые линии обороны. А вот результаты ПСЖ и «Баварии» в их лигах при оценке не важны, дома фавориты намного сильнее соседей.

В Лиге чемпионов играть сложнее, но у ПСЖ появился европейский победный опыт. Он меняет психологию коллектива, даже Дембеле повзрослел. Две игры «Баварии» и ПСЖ – условные таймы заочного финала Лиги чемпионов. Любая персональная ошибка может лишить путевки в Будапешт. Сафонову надо отбить удары Кейна, Олисе и Диаса, а Витинье не уступить хавбекам «Баварии». Дембеле и Кварацхелия должны внимательно встречать передачи у ворот Нойера. Героем или изгоем может стать любой игрок ПСЖ , немцы очень опасны.

За успех «Баварии»

Они обыграли ПСЖ в финале Лиги чемпионов шесть лет назад. Кто помнит тот матч, знает имена героев решающей битвы. Автор победного гола Коман перебрался в Саудовскую Аравию, а сорокалетний голкипер Нойер до сих пор выручает «Баварию». Многие думают, что в матчах против парижан будет много голов, но это банальный прогноз. Возможно, будет много атак и моментов, у немцев и французов прекрасный выход в атаку. Олисе, Кейн и Диас побили рекорд всех времен в Бундеслиге по количеству голов за один сезон.

Компани и его команда досрочно выиграли «салатницу». Немецкий футбольный трофей стал шире, ювелиры добавили ещё одно кольцо, чтобы вместить имена чемпионов. Немцы шутят, что могли ничего не менять, дописывая годы рядом с надписью «Бавария», ведь в Бундеслиге чаще всего один и тот же чемпион. Стабильность – признак их мастерства. Тренер Компани выиграл главный немецкий трофей второй год подряд, а Кейн больше не притягивает неудачи. «Тоттенхэм» тонет в АПЛ без легенды, а Харри изучает оборону ПСЖ .

«Бавария» прошла «Реал». Ошибок в двух матчах хватало, но живой футбол Компани подкупает публику. ПСЖ не встретит команду на спаде, как был «Ливерпуль». У немцев, кроме расхваленных всеми форвардов, есть также прекрасный хавбек Киммих. А в обороне может надежно сыграть его коллега по сборной – Джонатан Та. Молодые воспитанники «Баварии» тоже в полном порядке. У некоторых талантов есть проблемы со здоровьем, но Компани хватает людей для успешных атак на ворота Сафонова. «Бавария» в хорошей форме.

За успех «Атлетико»

Команду Симеоне нельзя оценивать через линзы, которыми рассматривают особенности игры ПСЖ и «Баварии». «Атлетико» не фаворит в Ла Лиге, что огорчает фанатов, но дает преимущество для прокачки кубкового характера. Поражение в финале Кубка Испании от «Реала Сосьедад» разозлило Симеоне и разочаровало футболистов мадридцев. В прошлом Диего часто упускал шанс на победу в Лиге чемпионов. В среду нельзя сдаваться, увидев рядом на бровке неудачливого тренера Артету, который сам часто без трофеев.

Преимуществом «Атлетико» может стать психологическая стойкость многих футболистов. Они высокомерно пробили пенальти в серии с «Реалом Сосьедад». Баски забрали трофей, посвятив успех памяти фаната, которого в далеком прошлом убили фанаты «матрасников». В футбол играют ради людей на трибунах, команда Симеоне это знает. «Атлетико» задолжал поклонникам футбол с предельной концентрацией. Даже против «Барселоны» бывали моменты, когда мадридцы забывали о своем умении играть в защите.

Оборона голкипера Муссо не такая надежная, как была защита вратаря Облака на пике развития команды. Зато у «Атлетико» в заявке есть чемпионы Европы и мира. Речь о команде, которая давно не была в полуфинале Лиги чемпионов. Зато «Атлетико» Симеоне, в отличие от «Арсенала» Артеты, играл в европейских финалах. В Лиге Европы они побеждали, а в Лиге чемпионов точно не встретят «Реал», которому отдали два финала. «Атлетико» изменился, у команды появились новые атакующие настройки, их игра раскрылась.

За успех «Арсенала»

Четвертый в нашем списке хочет стать первым в Лиге чемпионов. Второе место Артету тоже не устроит. «Арсенал» устал дарить соперникам трофеи, которые они по сумме выступлений последних лет точно заслужили. Год назад в АПЛ проснулся «Ливерпуль». Теперь Артете мешает жить весеннее настроение футболистов «Манчестер Сити». Нагрузки и давление в АПЛ влияют на «канониров». Даже в матчах против «Спортинга» они не показали футбол уровня победы в Лиге чемпионов. Зато с календарем англичанам часто везло.

«Арсенал» не играл в ЛЧ с коллективами, с которыми мог нарваться на стандартную развязку матчей Арсена Венгера против «Баварии». Легендарный француз 12 раз встречался с немцами в Лиге чемпионов, и три последних поединка завершились с одинаковым счетом 5:1. «Атлетико» вряд ли готов так разбить «Арсенал». Скорее настраиваются на сложные матчи, где близость развязки повлияет на выбор тактики. «Арсенал» начинает сражение в гостях, и даже этот момент может оказаться важным на футбольной вершине.

Слабые места «канониров» знакомы публике. Лидеры устали. В атаке нет идеальных снайперов. На «Арсенал» работают их привычные козыри – стандарты, но в защите бывали ошибки. Голкипер Райя подстраховал коллег. «Канониры» точно не слабее «Атлетико», но им важно не повторить промахи звезд «Барселоны». На стадионе в Мадриде можно «скушать» два мяча, которые потом не отыграешь дома. Райсу и другим заводилам «канониров» нельзя раскисать. Им важно сыграть, как против «Реала» год назад.