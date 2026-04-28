Эта пара устроит праздник футбола. Энрике хвалит Компани и готовит убийственную связку

1777362188

28 апреля 2026, 10:43

Атака обеих команд – в шикарной форме.

Компани прошёл путь от андердога АПЛ до претендента на ЛЧ за два года

Стремительное развитие карьеры Венсана Компани – случай один на миллион. Нет, начиналось всё стандартно – пара лет в «Андерлехте», затем перспективный проект в топ-чемпионате с перспективой выхода в АПЛ . Из «Бёрнли» бельгиец сколотил крайне симпатичную команду. В АПЛ не закрепился – так хоть запомнился. Дальше аномалия. Тренера клуба, вылетевшего в Чемпионшип приглашают в европейский гранд, переживший турбулентный сезон.

Все помнят, как в штыки принимали то назначение. Клуб переживал бурю – Нагельсманна уволили, привели Тухеля, а летом сменилось руководство и Томас не получил никакой поддержки. Чтобы разобраться с кризисом, ждали топ-тренера, а получили кота в мешке. В таких условиях Компани всё время был под давлением. Даже после чемпионства и четвертьфинала ЛЧ оставались вопросы.

Теперь бельгийский менеджер даёт на них лучший ответ. Прогресс есть по всем направлениям. Титул оформили, в групповом этапе ЛЧ выступили гораздо лучше – стали вторыми. В плей-офф «баварцы» не заметили «Аталанту» и дожали «Реал», который опасен в любом состоянии. Команда в полуфинале, а Компани получает похвалу от опытнейшего Энрике:

Венсан Компани – тренер высшего уровня, он показал это в Англии. Когда он подписал контракт с «Баварией», мы сразу увидели, что это за команда. «Бавария» – одна из команд, за игрой которой мне больше всего нравится наблюдать, потому что они всегда играют в атакующий футбол. В целом мне нравятся все тренеры, но особенно тренеры с атакующим стилем, и он один из них.

Мюнхенцы к тому же могут оформить требл (обыграли «Байер» в полуфинале, финал Кубка Германии – в конце мая). Спидран по карьере тренера в действии.

Атака мюнхенцев шикарна

Это мы только о результатах поговорили. По игре «Бавария» тоже стала мощнее. За пару сезонов мюнхенцы собрали устрашающую линию атаки – летом 2024-го пришёл Олисе, в прошлое межсезонье перехватили у «Ливерпуля» Луиса Диаса. Вместе с Кейном они устраивают вихрь в атаке.

Харри 32 года, но в Бундеслиге никто не может закрыть его. Англичанин выдаёт третий результативный сезон, в этом году идёт на повторение личного рекорда в чемпионате – не хватает лишь трёх мячей до 36 голов. Плюс в ЛЧ он второй бомбардир после Мбаппе. Форвард наверняка продлит контракт. Олисе – диспетчер-монстр. У него лучший показатель по ассистам в чемпионате за всю карьеру – 20. При этом он постоянно выходит на удар и заставляет олдов вспомнить лучшие времена с Арьеном Роббеном.

Диас в эту компанию вписался идеально. Луис понимает перемещения партнёров и может поддержать это безумие. У колумбийца 25 мячей и 20 голевых за 45 игр во всех турнирах. Причём в еврокубке он разогнался именно сейчас. Он забил «Реалу» в обоих матчах (один из голов считает одним из важнейших в карьере), с «Аталантой» отметился голом и двумя ассистами. Сейчас их связке с Кейном и Олисе нет равных.

Статистика обладателя ЗМ не должна смущать

«Бавария» и ПСЖ – две суператакующие команды, и в этом контексте статистика парижан в атаке смущает. Наглядная иллюстрация – Дембеле. Вингер «Золотой мяч» забрал, а сейчас идёт со скромными 10 голами в Лиге 1. На деле же Энрике действует по-другому. В ПСЖ – полная взаимозаменяемость. Линия атаки крайне гибкая, испанец стремится равномерно распределить нагрузку, чтобы к решающему отрезку лидеры вышли на пик.

Допустим, за основу возьмём связку Хвича-Дембеле-Дуэ – эта связка провела три из шести матчей в плей-офф ЛЧ . В ближайшем доступе у Энрике есть Рамуш, Барколя, Кан-Ин Ли и опция в виде левого защитника Нуну Мендеша. Во-первых, Энрике отрицает позиции – вингер Дембеле стал форвардом, на острие вполне может играть и другие края (Барколя и Дуэ).

В условиях полной заменяемости у лидеров, которые выходят на матчи Лиги чемпионов, меньше игрового времени в чемпионате. Хвича не проводил полных матчей в Лиге 1 с февраля, у Усмана вообще одна такая игра за весь сезон. Надо сказать больше – ни тот, ни другой не появлялись в старте в двух последних матчах чемпионата. Против «Лиона» вышли Барколя, Рамуш и Дуэ, с «Анже» последнего сменил Ли.

Зато в плей-офф ЛЧ это разнообразие даёт результат. Дуэ выдал перформанс с «Монако» – дубль в первом матче. Барколя забивал в обеих играх с «Челси», Дембеле забил оба мяча парижан на «Энфилде» в ответной игре с «Ливерпулем», а Хвича просто оверперформит – поймал кураж, в шести играх плей-офф забил пять мячей и отдал две голевые. Разгром «Челси» дома (5:2) – победа имени Хвичи (дубль и ассист).

Клубы из тепличных лиг – лучшие в Европе

Вот парадокс: АПЛ – лига монстров, где «Ньюкасл» идёт на 14-м месте, но в ЛЧ доходит до 1/8 финала и играет вничью с «Барсой» в первом матче. Только два из шести представителей этой лиги добрались до четвертьфинала. «Барса» отсеклась в четвертьфинале, «Реал» не сотворил сказку. Теперь «Атлетико», конкурирующий с «Барсой» и «Реалом», и «Арсенал», лидирующий в той монструозной АПЛ , представляют самую тягучую пару полуфинала.

А праздник футбола ждут от команд, которые не встречают никакого сопротивления в своих чемпионатах. О чём говорить – Энрике может спокойно позволить дать отдых своим лидерам на матч чемпионата и всё равно забрать победу. Мюнхенцы просто катком проходятся по каждому сопернику. Первые оторвались от ближайшего преследователя на шесть очков, последние – на 15.

Эти команды ожидания сто процентов оправдают (даже при условии отсутствия Компани – из-за перебора жёлтых карточек). Тут даже прогнозов строить не надо – просто насладиться игрой.