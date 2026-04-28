Испания. Примера 2025/2026

«Реал» готов рискнуть. Нашли тренера с мировым именем, которого списали со счетов

28 апреля 2026, 18:06
Моуриньо

Больше не поверят молодым.

Арбелоа ничего не светит

В игре команды был проблеск – но небольшой. Альваро Арбелоа вовремя смекнул, что в любой непонятной ситуации надо хвалить Винисиуса. С ним в первую очередь наставник наладил отношения. И бразилец отреагировал хорошо – стал активнее, начал забивать (после дубля «Вильярреалу» в октябре не мог забить в чемпионате 13 матчей подряд).

Восемь из 13 мячей в Ла лиге вингер забил под руководством Арбелоа. В этот же период его прорвало и на голы в ЛЧ (пять мячей после смены тренера). В чемпионате выиграли пять игр подряд и обошли «Барсу», в плей-офф ЛЧ отомстили «Бенфике» за поражение на финише группы, затем неожиданно остановили «Ман Сити».

Эффект оказался скоротечным – и вскоре «сливочные» откатились к базовым настройкам. Даже хуже – апрель начался с поражения от «Мальорки» (участник гонки за выживание), сразу после уступили «Баварии» – ответный матч тоже завершился поражением. В этот же отрезок уместились ничьи с «Жироной» и «Бетисом».

Арбелоа потерял управление над командой, отпустил «Барсу» далеко вперёд – к тому же начались проблемы в раздевалке. Отношения с испанскими футболистами испортились давно – игроки считают, что тренер несправедливо относится к ним. Так, капитан команды Дани Карвахаль под руководством Арбелоа в ЛЧ отыграл меньше 30 минут и четырежды появился в старте в чемпионате – напряжённость между ними усилилась после того, как старожил «сливочных» не остался на скамейке с «Алавесом», а с «Бетисом» даже не вышел на замену. Похожая участь – у Дани Себальоса. На фоне таких результатов нет никаких шансов, что Арбелоа останется у руля «Реала».

Хотят тренера с именем

Тут логика проста. Был Зизу – были титулы, три ЛЧ подряд, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Пришёл Лопетеги – провал. Вернулся Карло Анчелотти – взяли два титула в Ла Лиге, Кубок, два Суперкубка Испании, две ЛЧ, два Суперкубка УЕФА, КЧМ. Хаби Алонсо можно было бы назвать исключением – он был знаковым футболистом, поигравшим за топ-клубы, но как тренер не справился. При этом общая тенденция очевидна – управляться с командой эгоистичных звёзд можно лишь специалистам с огромным авторитетом, которые не будут ломать лидеров под тактические схемы, а сконцентрируются на атмосфере в коллективе. Кстати, из-за последнего случай с Хаби попадает под эту логику.

И поэтому боссы «Реала» сосредоточены на поиске топ-тренера подтверждённого уровня. В кулуарах обсуждаются кандидатуры Юргена Клоппа, Дидье Дешама, Лионеля Скалони, Жозе Моуриньо, Маурисио Почеттино. При этом после того, как «сливочные» обожглись с Алонсо, к молодым обращаться они не собираются – поэтому Юлиана Нагельсманна не берут в расчёт.

Бегут за призраком

Сам Моуриньо, по слухам, позитивно смотрит на возможность снова возглавить «Реал». Да, он сосредоточен на работе в «Бенфике», но в случае поступления официального предложения выбор будет очевиден. При этом в контракте Жозе с португальским грандом прописана опция ухода до конца мая без компенсации.

Но нужно ли это «сливочным»? Да, слепо доверять молодым и перспективным глупо (Компани – исключение). Но то, что из себя представляет вариант с Моуриньо – другая крайность. Мадридцы слепо верят в магию имени и регалии специалиста – в 2000-х и начале 2010-х менеджер был сверхуспешен: брал титул за титулом, тренировал сильнейшие клубы планеты.

При этом после этого карьера шла на спад. Сначала после «Челси» выбрал противоречивый МЮ и смог выжать из команды последние соки – Кубок лиги, Суперкубок Англии, ЛЕ. А вот после – тотальный спад. Не оправдавший себя выбор «Тоттенхэма», «Рома» – на тот момент клуб без перспектив, – «Фенербахче» и «Бенфика». Да, и в Турции, и в Португалии Моуриньо держал команды на втором месте. Только «Бенфика», и «Фенербахче» – команды такого ранга, которые и не могут себе позволить оказаться ниже. А если избирать язык фактов, у Жозе – лишь один трофей за последние девять сезонов.

Пик Моуриньо давно прошёл – иначе бы он не покидал клубы из топ-5 чемпионатов Европы. И «Реал», если выберет такой путь, пойдёт на неоправданный риск. Кто-то в руководстве это понимает – поэтому и единогласного решения нет. Вызов, которого у Жозе давно не было

С другой стороны, для Жозе это шанс на последний аккорд. Карьера катится к закату слишком вяло для лучшего тренера своего поколения. Он уже вернулся в родной чемпионат, неплохо работает с «Бенфикой» – не проваливается, но и никаких сверхъестественных результатов не показывает. Слишком спокойно – как на пенсии. Последним по-настоящему ярким периодом для португальца можно считать «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» три сезона к ряду болтались без шанса на титул – и в первый сезон при Моуриньо стали шестыми в чемпионате, зато взяли ЛЕ. На следующий год рванули аж на второе место. Гонки с «Сити» не получилось – но это был очевидный прогресс.

Словом, период был противоречивым – и даже так Жозе показал высокий уровень для кризисного МЮ. То, что было после с «Тоттенхэмом», «Ромой», «Фенербахче» и теперь с «Бенфикой», не идёт ни в какое сравнение. И тут появляется такой шанс! Европейский гранд, которому надо вернуть величие и объединить раздевалку. Мбаппе, Беллингем, Винисиус безоговорочно поверят в его авторитет, потому что он неоспорим. И это будет отличным финальным аккордом. Тем более лично Флорентино Перес хочет видеть португальского наставника у руля «Реала». Отмечается, что в этот раз финальное решение по тренеру будет именно за президентом клуба. Если для клуба это неоправданный риск, то для Моуриньо – шанс один на миллион.

Вася барселонский
Вася барселонский
сегодня в 00:28
Будут опять потасовки с барсуками в эльклассико) Но весело же было,согласитесь?
RUPRICHT
RUPRICHT
вчера в 14:57
САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ ТРЕНЕР ДЛЯ РЕАЛА ЭТО ЮРГЕН КЛОПП!!!! Я ДУМАЮ ЧТО ОН ХОРОШО ОТДОХНУЛ И МОЖЕТ СМЕЛО ЗАНЯТСЯ ИСПАНСКИМ КЛУБОМ!!!
DXTK
DXTK
вчера в 10:29
А что когда то списанного Анчелотти вернули в Реал....после того как он уже тренировал Эвертон.........итогом стало 2 ЛЧ. Моуриньо тоже может вернутся и перезапустить мадрид на новые победы как было у него в Челси........
goalaktika
goalaktika
28 апреля в 21:14, ред.
Маур, это последний кого я хотел бы увидеть в Реале. После него остаются только руины
всё продинамил
всё продинамил ответ Vahidlapsha (раскрыть)
28 апреля в 20:55, ред.
Да я особо и не спорю. У Карпина неплохо с Ростовом получалось. Правда вот с Динамо не очень... Во всяком случае, было бы очень интересно посмотреть на него в роли главного тренера Реал Мадрид. Но вряд ли это удастся...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
28 апреля в 20:30
1 титул из 9 попыток.!!! Маловато будет. А если по нашему, то тренер-летун. В последние годы нигде не задерживается
Фил Кио
Фил Кио
28 апреля в 20:01
Первая попытка не пытка. Да, и Флорентино Перес хочет красиво уйти на пенсию, в следующем году уже 80 лет, сколько ещё протянет на должности(?); за эти 4...5 лет с Жозе Моуриньо у них два пути: либо со щитом, либо на щите. Главный вопрос в том, дадут ли Моуриньо время на раскачку.
Lobo77
Lobo77
28 апреля в 19:56
Конкретно на что он реально годится - тренер помощник по стандартным положениям.
Но он сам на это не пойдет.
UncleZack
UncleZack
28 апреля в 19:55
Маур по сути собрал тот великий Реал который при Анчелотти и Зидане брал ЛЧ пачками.
Если Перес позволит ему самому комплектовать состав уверен он создаст не менее великий Реал.
Lobo77
Lobo77
28 апреля в 19:55
Моур - это контрольный выстрел в труп клуба.
shlomo
shlomo
28 апреля в 19:48
Уважаю Моуриньо, но мне кажется его лучшие годы далеко позади.. хотя все равно интересно посмотреть как он будет управляться с этими зазвездившимися угольками вряд ли они от него пончиков дождутся.... Ну а так что, если Перес даст ему карт-бланш на управление, то вполне из этого может что-то выгореть. Ведь тот состав в начале 2010-х был переполнен звёзд не хуже, чем сейчас. И ведь справился тогда. Ла Лигу и кубок брал, в ЛЧ все три сезона подряд доходил до полуфинала - чуток не везло. Всё везение потом досталось Анчелотти и Зидану....
Так что сейчас, когда в плане кадровых решений хуже уже некуда, назначить Моура - вполне адекватное решение. А правильное оно или нет - тут только время покажет.
Vahidlapsha
Vahidlapsha ответ всё продинамил (раскрыть)
28 апреля в 19:31
Карпин хороший парень но в топ клубах в него не сильно верят, но у меня вся квартира в его фотках, если зайдете ко мне то Вас сразу у порога встретит 70 снимков Валерия Георгиевича.

Реал Сосиедад мог б дать ему шанс.
shur
shur ответ Agamaga005 (раскрыть)
28 апреля в 19:17
...не до веселья,Бро! Вот сегодня будет праздник, но уже без сливочных!!!
shur
shur
28 апреля в 19:15
...Маур - это безусловно Тренер, но уже без огонька с поникшим взглядом ! Прежние заслуги далеко, а головняк вот он, в Мадриде!!!
всё продинамил
всё продинамил ответ Vahidlapsha (раскрыть)
28 апреля в 19:13
"Моуринью или Карпин..." И тут Перес задумался...
Agamaga005
Agamaga005
28 апреля в 19:11
Я за приход Маура. Будет весело!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
28 апреля в 18:40
Моуриньо.
легендарная манита-2.
конфликты.
требования новых топ-трансферов.
португальская диаспора.
токсичная раздевалка.
скандалы.
увольнение.
неустойка.
Vahidlapsha
Vahidlapsha
28 апреля в 18:20
Моуринью или Карпин лучшее решение для нынешнего Реала, оба знают испанский язык и хорошо владеют футбольным искусством и умеют защищать своих футболистов от прессы.
