«Реал» готов рискнуть. Нашли тренера с мировым именем, которого списали со счетов

1777388763

28 апреля 2026, 18:06

Больше не поверят молодым.

Арбелоа ничего не светит

В игре команды был проблеск – но небольшой. Альваро Арбелоа вовремя смекнул, что в любой непонятной ситуации надо хвалить Винисиуса. С ним в первую очередь наставник наладил отношения. И бразилец отреагировал хорошо – стал активнее, начал забивать (после дубля «Вильярреалу» в октябре не мог забить в чемпионате 13 матчей подряд).

Восемь из 13 мячей в Ла лиге вингер забил под руководством Арбелоа. В этот же период его прорвало и на голы в ЛЧ (пять мячей после смены тренера). В чемпионате выиграли пять игр подряд и обошли «Барсу», в плей-офф ЛЧ отомстили «Бенфике» за поражение на финише группы, затем неожиданно остановили «Ман Сити».

Эффект оказался скоротечным – и вскоре «сливочные» откатились к базовым настройкам. Даже хуже – апрель начался с поражения от «Мальорки» (участник гонки за выживание), сразу после уступили «Баварии» – ответный матч тоже завершился поражением. В этот же отрезок уместились ничьи с «Жироной» и «Бетисом».

Арбелоа потерял управление над командой, отпустил «Барсу» далеко вперёд – к тому же начались проблемы в раздевалке. Отношения с испанскими футболистами испортились давно – игроки считают, что тренер несправедливо относится к ним. Так, капитан команды Дани Карвахаль под руководством Арбелоа в ЛЧ отыграл меньше 30 минут и четырежды появился в старте в чемпионате – напряжённость между ними усилилась после того, как старожил «сливочных» не остался на скамейке с «Алавесом», а с «Бетисом» даже не вышел на замену. Похожая участь – у Дани Себальоса. На фоне таких результатов нет никаких шансов, что Арбелоа останется у руля «Реала».

Хотят тренера с именем

Тут логика проста. Был Зизу – были титулы, три ЛЧ подряд, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА . Пришёл Лопетеги – провал. Вернулся Карло Анчелотти – взяли два титула в Ла Лиге, Кубок, два Суперкубка Испании, две ЛЧ , два Суперкубка УЕФА , КЧМ . Хаби Алонсо можно было бы назвать исключением – он был знаковым футболистом, поигравшим за топ-клубы, но как тренер не справился. При этом общая тенденция очевидна – управляться с командой эгоистичных звёзд можно лишь специалистам с огромным авторитетом, которые не будут ломать лидеров под тактические схемы, а сконцентрируются на атмосфере в коллективе. Кстати, из-за последнего случай с Хаби попадает под эту логику.

И поэтому боссы «Реала» сосредоточены на поиске топ-тренера подтверждённого уровня. В кулуарах обсуждаются кандидатуры Юргена Клоппа, Дидье Дешама, Лионеля Скалони, Жозе Моуриньо, Маурисио Почеттино. При этом после того, как «сливочные» обожглись с Алонсо, к молодым обращаться они не собираются – поэтому Юлиана Нагельсманна не берут в расчёт.

Бегут за призраком

Сам Моуриньо, по слухам, позитивно смотрит на возможность снова возглавить «Реал». Да, он сосредоточен на работе в «Бенфике», но в случае поступления официального предложения выбор будет очевиден. При этом в контракте Жозе с португальским грандом прописана опция ухода до конца мая без компенсации.

Но нужно ли это «сливочным»? Да, слепо доверять молодым и перспективным глупо (Компани – исключение). Но то, что из себя представляет вариант с Моуриньо – другая крайность. Мадридцы слепо верят в магию имени и регалии специалиста – в 2000-х и начале 2010-х менеджер был сверхуспешен: брал титул за титулом, тренировал сильнейшие клубы планеты.

При этом после этого карьера шла на спад. Сначала после «Челси» выбрал противоречивый МЮ и смог выжать из команды последние соки – Кубок лиги, Суперкубок Англии, ЛЕ . А вот после – тотальный спад. Не оправдавший себя выбор «Тоттенхэма», «Рома» – на тот момент клуб без перспектив, – «Фенербахче» и «Бенфика». Да, и в Турции, и в Португалии Моуриньо держал команды на втором месте. Только «Бенфика», и «Фенербахче» – команды такого ранга, которые и не могут себе позволить оказаться ниже. А если избирать язык фактов, у Жозе – лишь один трофей за последние девять сезонов.

Пик Моуриньо давно прошёл – иначе бы он не покидал клубы из топ-5 чемпионатов Европы. И «Реал», если выберет такой путь, пойдёт на неоправданный риск. Кто-то в руководстве это понимает – поэтому и единогласного решения нет. Вызов, которого у Жозе давно не было

С другой стороны, для Жозе это шанс на последний аккорд. Карьера катится к закату слишком вяло для лучшего тренера своего поколения. Он уже вернулся в родной чемпионат, неплохо работает с «Бенфикой» – не проваливается, но и никаких сверхъестественных результатов не показывает. Слишком спокойно – как на пенсии. Последним по-настоящему ярким периодом для португальца можно считать «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» три сезона к ряду болтались без шанса на титул – и в первый сезон при Моуриньо стали шестыми в чемпионате, зато взяли ЛЕ . На следующий год рванули аж на второе место. Гонки с «Сити» не получилось – но это был очевидный прогресс.