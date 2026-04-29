«Атлетико» будет мстить за разгром и неработающий душ. «Арсенал» хочет выйти в свой второй финал ЛЧ

вчера, 10:00

В финал выйдет команда, которая еще ни разу не побеждала в турнире.

Форма команд

В своей последней игре «канониры» прервали свою четырехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ , одержав победу над «Ньюкаслом» со счетом 1:0 в напряженном поединке. Эберечи Эзе забил победный гол потрясающим ударом с края штрафной площади на 10-й минуте. «Атлетико» же прервал неудачную серию домашних матчей, одержав победу над «Атлетиком» со счетом 3:2. Дубль Александра Серлота, а также гол Антуана Гризманна позволили мадридцам одержать волевую победу.

Выезд в Испанию станет еще одним серьезным испытанием для команды Микеля Артеты, которая стремится выйти во второй в своей истории финал Лиги чемпионов. И это в разгар интригующей борьбы за чемпионский титул!

Пабло Барриос и Хосе Хименес пропустят матч из-за травм, а участие Адемолы Лукмана и Давида Ханко под вопросом, их состояние будет оценено прямо перед игрой. Хулиан Альварес также может пропустить матч из-за проблем со здоровьем. Впрочем, в выходные он отдыхал, поэтому ожидается, что выйдет в старте сегодня вместе с Гризманном и Серлотом. Кай Хаверц и Тимбер отсутствовали на тренировке вчера, но есть некоторая надежда у поклонников «канониров», что немец сможет принять участие в матче. Эберечи Эзе также был вынужден покинуть поле в победном поединке с «сороками», но в занятии вчера участие принимал, поэтому должен быть в составе.

Стратегия и тактика

Это будет битва тренеров. «Арсенал» проявит сдержанность, Артета не будет против ничьей на «Ванда Метрополитано». Но «Атлетико» не так уж постоянно и обороняется, как многие думают. Эта команда Симеоне любит атаковать. Учитывая, что после поражения в финале Кубка Испании итоги их сезона теперь зависят от ЛЧ , мадридцы бросят все силы на полуфинал. А «Арсеналу» еще с «Сити» тягаться в АПЛ . Кстати, это может последний сезон с таким нападением у «Атлетико». Гризманн уходит летом, а Хулиан Альварес ничего пока четко не сказал относительно своего будущего.

Еще один провал станет огромным ударом для «Арсенала», поэтому они подходят к этому матчу под большим давлением. Форма у них тоже неважная. Они просто не могут позволить себе проиграть в этом сезоне. Уже начали шутить, что Артета был вторым ребенком в семье, так что… «Атлетико», напротив, не несет на себе такого груза ответственности. Даже если они снова останутся без трофеев, Симеоне и его игроки все равно будут пользоваться поддержкой болельщиков. Если «Атлетико» не одержит победу на «Метрополитано», им будет очень сложно на «Эмирейтс». Именно поэтому первый матч так важен.

В таких матчах часто решающую роль играет мастерство исполнителей. У «Атлетико» есть футболисты, которые могут решить исход игры. Это Гризманн, Хулиан Альварес и, возможно, Лукман, если он будет в форме. Но у «Арсенала» есть свои козыри – угловые, во время которых они проявляют изобретательность и наносят мощнейший урон сопернику. Защита у «Арсенала» довольно сильная не только в этом турнире, но и на протяжении всего сезона. Во многом нынешний состав «Арсенала» играет в тот футбол, который нравится Симеоне.

Кто допустит меньше ошибок, тот и пройдет дальше. «Арсенал» постарается действовать осторожно и контролировать игру, в то время как «Атлетико» будет стремиться создавать моменты. Возможно, этот матч не будет очень зрелищным, но тут важно, когда будет забит первый гол. Вполне могут и 0:0 откатать.

Статистика

Это две команды, которые сыграли наибольшее количество матчей в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов, не выиграв турнир: «Арсенал» — 223, а «Атлетико» — 190.

«Атлетико» ни разу не проигрывал в матчах плей-офф Лиги чемпионов английским командам ни на стадионе «Висенте Кальдерон», ни на «Метрополитано», причем все шесть поединков были сыграны против разных клубов (6 игр, 3 победы, 3 ничьи), и ни одного из них — против «Арсенала». Были «Челси», «Лестер», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

«Арсеналу» осталась всего одна игра до того, чтобы повторить свой самый длинный в истории беспроигрышный период в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов, ведь в последних 12 матчах они одержали 10 побед и сыграли дважды вничью. Лондонцы вышли в финал после 13 матчей без поражений в период с марта 2005 по апрель 2006 года.

В четырех матчах плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне с участием «Арсенала» было забито всего пять голов. Ожидать много мячей от банды Артеты статистика не позволяет.

Статистика личных встреч «Атлетико » и «Арсенала»:

Эти две команды уже встречались в этом сезоне в рамках ЛЧ : в октябре прошлого года «Арсенал» одержал убедительную домашнюю победу со счетом 4:0, что стало одним из самых крупных поражений «Атлетико» в турнире (в общей сложности они проиграли с разницей в четыре гола пять раз). Возможно, сегодня в Мадриде не будет работать душ, отомстят!

Еще один раз эти команды встречались в еврокубках в полуфинале Лиги Европы сезона 2017/18, когда мадридцы одержали победу со счетом 2:1 по сумме двух матчей (1:1 на выезде, 1:0 дома). Это будет 16-й полуфинальный матч Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов между испанскими и английскими командами. Английские команды выходили в следующий раунд в девяти из 15 таких противостояний (60%), а также в четырех из последних пяти, за исключением дуэли «Манчестер Сити» — «Реал» в сезоне 2021/22.

Предполагаемый состав «Атлетико»: Облак; Молина, Ле Норман, Ленгле, Руджери, Симеоне, Коке, Кардосо, Гонсалес, Гризманн, Альварес

Предполагаемый состав «Арсенала»: Райя; Уайт, Салиба, Габриэль, Хинкапи, Эдегор, Субименди, Райс, Сака, Дьёкереш, Мартинелли.

Прогноз «Соккер.ру»: 1:1, команды выглядят достаточно ровно.