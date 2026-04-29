Лучший матч в истории полуфиналов Лиги чемпионов. ПСЖ и «Бавария» устроили перестрелку в Париже

вчера, 00:18
Хвича против Упамекано

Всё решится в Мюнхене.

Команды подходили к матчу довольно уверенно. В принципе, ситуация в чемпионатах похожа. Парижане и мюнхенцы доминируют в своих лигах, «Бавария» уже оформила чемпионский титул. А вот ПСЖ еще нет, но в очередной победе подопечных Луиса Энрике в Лиге 1 никто не сомневается. В общем, готовиться можно было в комфортных условиях к этой игре. «Бавария» на выезде покуражилась с «Майнцем». Проигрывали 0:3, а потом выпустили Кейна, Олисе и Мусиалу. 4:3 в итоге победили. Парижане тоже играли в гостях на выходных. Крупно обыграли «Анже», применив аналогичную тактику – в запасе остались Хвича, Дембеле и Дуэ. Но их выпускать не пришлось.

Итак, в начале матча «Бавария» взяла мяч под контроль. И… забила на 14-й минуте. Диаса свалили в штрафной, Кейн уверенно на замахе переиграл Сафонова.

Матвей спас команду через несколько минут, когда Олисе расстреливал его в упор. Маркиньос вынес мяч с ленточки. Было такое ощущение, что мюнхенцы играют дома. Очень уверенно смотрелась команда Компани. Парижанам нужно было отбирать мяч, а прошло уже 20 минут. Казалось, что будет разгром. Олисе просто уничтожал фланг. Но на 23-й минуте внезапно Дембеле вышел один на один с Нойером, растерялась оборона «Баварии». Усман ударил так коряво, как это делают подвыпившие мужчины, когда просят ребят разок ударить по воротам на технику.

Но ситуацию спас Кварадона! Хвича словно разозлился, что Дембеле промазал из убойной ситуации. На быстрого грузина закинули мяч с фланга, он вбежал в штрафную и точно в угол отправил мяч. Вот так надо было Дембеле бить.

И тут нервы накалились. Команды бежали вперед, как на последнюю маршрутку после работы. Обменивались уколами, ПСЖ ожил. Нойер даже на 30-й минуте выбил мяч куда подальше, хотя часто старается давать хотя бы в борьбу. Париж атаковать начал исключительно флангами. Дембеле шарахнул в руку Павловича, но она была прижата, когда футболист «Баварии» стоял в штрафной. Затем Олисе промчался по флангу, чуть не забил! Сафонов снова выручил. Парижане ответили опасным ударом Дуэ, который привел к угловому. И тут каким-то чудом головой забил Невеш! Повезло, что его опекал низкорослый Мусиала. Полчаса шикарного футбола!

Команды били друг друга словно боксеры, которым нужен был нокаут, никто по очкам побеждать не хотел. Дембеле опять чуть ли не выбежал один на один, но Та заблокировал удар француза.

На 37-й минуте Мусиала не разобрался. Стоял в районе 11-метровой отметки, но не ударил, а отдал пас. Пас на пустое место. Ответ сразу же! Дуэ в контратаке бахнул в дальний угол, но не попал. Впрочем, Нойер ситуацию контролировал. А вот если бы ударил Мусиала тогда, то у Сафонова были бы проблемы.

«Бавария» начала подходить к воротам Сафонова хладнокровно. Не спешили. Готовили смертоносный удар. И его нанес Олисе, за которого «Реал» готов выложить огромные деньги. Впрочем, тут была ошибка Сафонова. Ударил по центру Майкл, но очень и очень сильно. Расстрелял Матвея. В этот момент Шевалье наверняка взбодрился. Ничего личного, это конкуренция. Впрочем, бил Олисе примерно с метров тринадцати, считай пенальти!

Под конец тайма Дембеле снова ударил мячом в руку игрока «Баварии», который стоял в своей штрафной. На этот раз попал в Дэвиса. Судья думал уже дольше. И пошел смотреть повтор! А кто-то из болельщиков уже отправился занимать очередь в туалет, ведь шло дополнительное время. И зря. Пенальти поставили. К мячу подошел Дембеле, который перед этим бил исключительно в руки. Нойер направление удара угадал. А, может, реагировал. Но Усман ударил очень сильно и в угол. Такие не берутся, как говорится. Даже Нойером. Сумасшедший первый тайм закончился. Никогда еще в Лиге чемпионов в рамках полуфинала не забивали пять голов в первой половине встречи.

Обычно после такой перестрелки во втором тайме бывает мало голов. Хвича был в огне! В начале второго тайма ударил… По ноге Упамекано! Когда ворвался в штрафную площадь, позиция была убойной. Парижане понимали, что нужно загружать Хвичу и Дембеле. А «Бавария» планировала взять мяч под контроль, желания идти в обмен не было. Хакими прошел по флангу, прострелил, футболисты ПСЖ мяч пропустили, и Хвича расстрелял Нойера. Ответка за удар Олисе.

Выбора теперь у «Баварии» не было, но и времени. Спустя 3 минуты Дембеле бильярдным ударом отправил мяч в сетку. Залетело от штанги. Ударил с той же точки, что и Хвича ранее. В тот же угол. Показали в трансляции лицо Компани. Даже жалко стало тренера «Баварии», ведь впереди еще было 30 минут.

Лучший матч в истории полуфиналов Лиги чемпионов. ПСЖ и «Бавария» устроили перестрелку в Париже

Ну и что делать в такой ситуации? Идеально сыграть на контратаках, когда Хвича и Дембеле в таком порядке? «Баварии» помог штрафной. Киммих навесил, Упамекано пробил Сафонова в упор. Шанс у Матвея был бы, если бы он предугадал действия Йозуа и пошел на выход. Но это мастера высшей категории, чуть выйдешь из ворот – могут и за шиворот закинуть. Любопытно, что почти сразу Киммих подавал штрафной почти с той же точки. И опять на Упамекано. Но было подальше, тут Сафонов вышел из ворот в нужное время и опередил коварного француза.

Безумие продолжилось! В Кейна вселился Бекхэм, Харри шикарно забросил на Диаса, он подработал мяч и отправил его в сетку ворот парижан. Такие не берутся. Но боковой арбитр, а точнее арбитресса, подняла флажок. Казалось, что зафиксируют офсайд. Но нет! 5:4! И это на 68-й минуте. Это точно настоящий футбол, а не запись матча компьютерной игры FIFA?

Концовка была спокойнее, если сравнивать отрезками по 20 минут. Но ПСЖ бахнул в крестовину ворот Нойера на 86-й. В той ситуации нужно было отдавать на свободного Хакими, но Маюлю хотел стать героем. На 90-й минуте показали крупным планом Шевалье. Причина – Сафонов бесстрашно прыгнул в ноги футболисту «Баварии», но обошлось без травмы. Думается, что Матвей понимал, что повреждения нет, ведь вышел из ворот. Маленькие футбольные хитрости, как говорится. В завершении хорошо сыграл на выходе после углового, подстраховали свои. На этом и закончили. Настоящее кино. Этот матч вошел в историю футбола. В Мюнхене «Реал» дрогнул, выдержит ли ПСЖ?

MMM 58
вчера в 15:44
Статья корявая. Читать больно.
Хвича и Мотя молодцы. У одного дубль, у другого спасения. Если и виноват в пропущенных, то только в одном. И то, с натяжкой.
Kosmos58
вчера в 09:34
Мотя молодец, всего 4 пропустил!.
blitz
вчера в 09:26
ПСЖ и Бавария установили рекорд результативности.
Икарус ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 08:45
Не дворовый футбол, а матч в футсим, там только такими и забивают.Все удары со средней, вратари беспомощны.
25процентный клоун ответ Apsny (раскрыть)
вчера в 08:35
А что футбол? Чудо Айтекина? Или Эвребе? Или автобус Интера? Или симуляции Мане и Салаха? Или бей беги Челси с ИО тренера?
Вчера был обычный кубковый замес, типо финала ЧМ22, которые так нахваливают каталонцы.
Такой нынче футбол.
И отмечу, в футбол вчеиа играла одна команда ПСЖ, они голы создавали, а не вколачивали. Играли в пас, никто как Олисе в стиле Ямаля не пытался одеяло тащить на себя
25процентный клоун ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 08:28
Те кто критикуют эту игру мало чего в футболе понимают.
Им видимо нравятся 0-0 и серии пенальти.
Шикарный футбол
Apsny
вчера в 04:56
Увы, это не футбол. Шоу договорное.
Найманчик
вчера в 02:03
Ну я бы поспорил с лучшим полуфиналом так просто дворовый футбол! Под пивко с друзьями смотреть, ржать, веселится, делать ставки походу матча, чисто на рсслабоне такой вот футбол. Был похоже на ВОЛЬТА ФУТБОЛ в фифа чисто в коробочке 3:3 или 4:4 без вратаря))
Sergo81 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 01:50
Забивал. На тот момент он был лучшим из наших. Хотя не был игроком основного состава Порту. Выходил на замены.
DXTK ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 01:30
Для меня и Аленичев в Порту Моуриньо блистал......забивая в двух финалах турниров подряд в кубке УЕФА 2003 и ЛЧ 2004......выиграв последовательно два трофея.
Bad Listener
вчера в 01:28, ред.
Лучший матч? Ну с точки зрения качества не факт, а так шоу удалось, дешевое под попкорн шоу. Ощущение от игры было примерно как от дворового футбола, когда в защиту просто никто не возвращается и игра идёт кто больше забьёт тупо. Ну то есть либо у обеих команд реально всё так плохо с обороной либо они сознательно в атаку решили сыграть и на оборону забили. Хотя лично мне казалось что они поочерёдно боялись друг друга, а за 25 минут до конца ПСЖ почему то решили что Бавария кончилась и начали доигрывать матч. Короче много незрелости и лихорадочности я увидел в игре обеих команд.
DXTK ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 01:23
Не согласен ПаРиж как раз с такой атакой вскроет любой автобус.... неважно кто там будет Атлетико или Арсенал.... а вот Бавария как раз может и тем и другим неожиданно уступить...... если выйдет Арсенал.....а мы знаем что ПСЖ любит уничтожать англичан в ЛЧ..........в прошлом году Артета ничего не смог противопоставить этой машине.......а Атлетико ......пропустит в стиле прошлогоднего Интера......как говорится что не сделала Барса то доделает ПСЖ.
Sergo81 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 01:13
из бывшего СССР в ЛЧ блистал только Шевченко, теперь вот Матвей с Хвичей. Не верю своим глазам. ТАК Матвей и вторую ЛЧ подтянет)
Nenash
вчера в 01:02
Для красоты футбола в финале лучше посмотреть за Баварией. Париж "вскрывать" автобусы не умеет.. ☝️
25процентный клоун
вчера в 00:50
Хвича лучший.
DXTK
вчера в 00:50, ред.
Это настоящий живой и эмоциональный футбол..........те кто критикуют данную игру из-за большого количества голов....... 5-4....... вернее пропущенных голов...... просто....не понимают красоту этого спорта.......на сколько футбол шикарен, когда играю две шикарные сопостовимые по классу и уровню команды....... заряженные на атаку........

Я знаю что Энрике и Компани решили взять мастер класс у Флика..... все ради атаки, а на оборону просто забить и забыть....... и все вылелось в настоящую дуэль........

PS Хвича и Сафонов устроили маленькое шоу............
