Лучший матч в истории полуфиналов Лиги чемпионов. ПСЖ и «Бавария» устроили перестрелку в Париже

вчера, 00:18

Всё решится в Мюнхене.

Команды подходили к матчу довольно уверенно. В принципе, ситуация в чемпионатах похожа. Парижане и мюнхенцы доминируют в своих лигах, «Бавария» уже оформила чемпионский титул. А вот ПСЖ еще нет, но в очередной победе подопечных Луиса Энрике в Лиге 1 никто не сомневается. В общем, готовиться можно было в комфортных условиях к этой игре. «Бавария» на выезде покуражилась с «Майнцем». Проигрывали 0:3, а потом выпустили Кейна, Олисе и Мусиалу. 4:3 в итоге победили. Парижане тоже играли в гостях на выходных. Крупно обыграли «Анже», применив аналогичную тактику – в запасе остались Хвича, Дембеле и Дуэ. Но их выпускать не пришлось.

Итак, в начале матча «Бавария» взяла мяч под контроль. И… забила на 14-й минуте. Диаса свалили в штрафной, Кейн уверенно на замахе переиграл Сафонова.

Матвей спас команду через несколько минут, когда Олисе расстреливал его в упор. Маркиньос вынес мяч с ленточки. Было такое ощущение, что мюнхенцы играют дома. Очень уверенно смотрелась команда Компани. Парижанам нужно было отбирать мяч, а прошло уже 20 минут. Казалось, что будет разгром. Олисе просто уничтожал фланг. Но на 23-й минуте внезапно Дембеле вышел один на один с Нойером, растерялась оборона «Баварии». Усман ударил так коряво, как это делают подвыпившие мужчины, когда просят ребят разок ударить по воротам на технику.

Но ситуацию спас Кварадона! Хвича словно разозлился, что Дембеле промазал из убойной ситуации. На быстрого грузина закинули мяч с фланга, он вбежал в штрафную и точно в угол отправил мяч. Вот так надо было Дембеле бить.

И тут нервы накалились. Команды бежали вперед, как на последнюю маршрутку после работы. Обменивались уколами, ПСЖ ожил. Нойер даже на 30-й минуте выбил мяч куда подальше, хотя часто старается давать хотя бы в борьбу. Париж атаковать начал исключительно флангами. Дембеле шарахнул в руку Павловича, но она была прижата, когда футболист «Баварии» стоял в штрафной. Затем Олисе промчался по флангу, чуть не забил! Сафонов снова выручил. Парижане ответили опасным ударом Дуэ, который привел к угловому. И тут каким-то чудом головой забил Невеш! Повезло, что его опекал низкорослый Мусиала. Полчаса шикарного футбола!

Команды били друг друга словно боксеры, которым нужен был нокаут, никто по очкам побеждать не хотел. Дембеле опять чуть ли не выбежал один на один, но Та заблокировал удар француза.

На 37-й минуте Мусиала не разобрался. Стоял в районе 11-метровой отметки, но не ударил, а отдал пас. Пас на пустое место. Ответ сразу же! Дуэ в контратаке бахнул в дальний угол, но не попал. Впрочем, Нойер ситуацию контролировал. А вот если бы ударил Мусиала тогда, то у Сафонова были бы проблемы.

«Бавария» начала подходить к воротам Сафонова хладнокровно. Не спешили. Готовили смертоносный удар. И его нанес Олисе, за которого «Реал» готов выложить огромные деньги. Впрочем, тут была ошибка Сафонова. Ударил по центру Майкл, но очень и очень сильно. Расстрелял Матвея. В этот момент Шевалье наверняка взбодрился. Ничего личного, это конкуренция. Впрочем, бил Олисе примерно с метров тринадцати, считай пенальти!

Под конец тайма Дембеле снова ударил мячом в руку игрока «Баварии», который стоял в своей штрафной. На этот раз попал в Дэвиса. Судья думал уже дольше. И пошел смотреть повтор! А кто-то из болельщиков уже отправился занимать очередь в туалет, ведь шло дополнительное время. И зря. Пенальти поставили. К мячу подошел Дембеле, который перед этим бил исключительно в руки. Нойер направление удара угадал. А, может, реагировал. Но Усман ударил очень сильно и в угол. Такие не берутся, как говорится. Даже Нойером. Сумасшедший первый тайм закончился. Никогда еще в Лиге чемпионов в рамках полуфинала не забивали пять голов в первой половине встречи.

Обычно после такой перестрелки во втором тайме бывает мало голов. Хвича был в огне! В начале второго тайма ударил… По ноге Упамекано! Когда ворвался в штрафную площадь, позиция была убойной. Парижане понимали, что нужно загружать Хвичу и Дембеле. А «Бавария» планировала взять мяч под контроль, желания идти в обмен не было. Хакими прошел по флангу, прострелил, футболисты ПСЖ мяч пропустили, и Хвича расстрелял Нойера. Ответка за удар Олисе.

Выбора теперь у «Баварии» не было, но и времени. Спустя 3 минуты Дембеле бильярдным ударом отправил мяч в сетку. Залетело от штанги. Ударил с той же точки, что и Хвича ранее. В тот же угол. Показали в трансляции лицо Компани. Даже жалко стало тренера «Баварии», ведь впереди еще было 30 минут.

Ну и что делать в такой ситуации? Идеально сыграть на контратаках, когда Хвича и Дембеле в таком порядке? «Баварии» помог штрафной. Киммих навесил, Упамекано пробил Сафонова в упор. Шанс у Матвея был бы, если бы он предугадал действия Йозуа и пошел на выход. Но это мастера высшей категории, чуть выйдешь из ворот – могут и за шиворот закинуть. Любопытно, что почти сразу Киммих подавал штрафной почти с той же точки. И опять на Упамекано. Но было подальше, тут Сафонов вышел из ворот в нужное время и опередил коварного француза.

Безумие продолжилось! В Кейна вселился Бекхэм, Харри шикарно забросил на Диаса, он подработал мяч и отправил его в сетку ворот парижан. Такие не берутся. Но боковой арбитр, а точнее арбитресса, подняла флажок. Казалось, что зафиксируют офсайд. Но нет! 5:4! И это на 68-й минуте. Это точно настоящий футбол, а не запись матча компьютерной игры FIFA ?