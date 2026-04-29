Большие клубы пришли за главным талантом РПЛ. Батраков заинтересовал не только ПСЖ

вчера, 16:12

Алексей в полном порядке.

Хавбек в трансферных списках клубов топ-5

Агент Шпинёв заявил, что представители ПСЖ приезжали на игру Батракова в РПЛ , но ещё один представитель футболиста, Кузьмичев, опроверг слова коллеги. Чтобы изучить стиль Батракова, не нужно тратить время на перелет в Москву. В Неаполе и Мюнхене тоже не отключали интернет. Скауты из Европы находят видеотрансляции матчей РПЛ , оценивают молодых интересных футболистов. Также собирают подробную статистику. Благодаря продуктивности в атаке Батраков оказался в различных символичных сборных из молодых футболистов.

В отчетах скаутов Алексей год назад находился рядом с Хусановым. Игрок сборной Узбекистана перешел из «Ланса» в «Манчестер Сити», где играет в основе. Кубарси из «Барселоны» тоже в списке главных талантов поколения Батракова. В центре поля выделяли Павловича, воспитанника школы «Баварии». Невеша из ПСЖ трудно не заметить, он забивает в полуфинале ЛЧ . Также рядом с Батраковым часто вспоминали атакующего хавбека Йылдыза из «Ювентуса», и ещё двух молодых игроков с приличной голевой статистикой – Ямаля и Гюлера.

Голы и передачи позволили Батракову выделиться из толпы за пределами топ-5. Его называют самым перспективным молодым атакующим хавбеком восточной части Европы. Во всех без исключения больших клубах оценили игру Алексея. Не упускают из виду даже лучших игроков аутсайдеров молодежных лиг из Эквадора и Польши. Успех во взрослой команде из РПЛ автоматически включает футболиста в списки скаутов. Дальше идёт отбор по характеристикам. Только клубы, где нужны игроки формата Батракова, продолжают его «вести».

Скауты сравнивают Батракова и Паса из «Комо»

Чтобы объяснить главному тренеру стиль цели нужны аналогии. Проще всего показать, чем ценен Батраков, вспомнив футболиста, о котором знают все сильные тренеры. Во многих больших клубах сравнивали Батракова и лидера «Комо» Нико Паса. Скромный клуб держится в первой пятерке в Серии А. Тренер Сеск тащит «Комо» в еврокубки, его команда играет в стиле старой «Барселоны» – усыпляют соперников безумным количеством передач. По владению мячом вчерашний новичок высшей лиги на первой строчке, опережая грандов.

Заводилой у «Комо» стал именно Пас, но скауты больших клубов не тратят время на оценку его игры. Аргентинец оказался в «Комо» после кантеры «Реала». Пас на год старше Батракова, у Нико 12 голов и 6 ассистов в Серии А. Не дотягивает до рекордов защитника «Интера» Ди Марко по передачам, зато держится за коллегой по сборной Аргентины Мартинесом по забитым мячам. У Лаутаро 16 голов, а Пас отличился 12 раз. Скауты сравнивают Батракова и Паса, ведь Алексей тоже часто блуждает между двумя позициями на поле.

Хавбек «Локомотива» занимает место второго форварда в штрафной площади и раздает умные пасы. Как видно на рисунке выше, только по нацеленности на удар Пас значительно опережает Батракова. Но «Локомотив» не рекордсмен по владению мячом в РПЛ , как «Комо» в Серии А, чтобы у Алексея было много шансов на ударные рекорды. Но статистика игрока впечатляет. Двадцатилетний парень забил 13 мячей и сделал 8 ассистов. Только Кордоба и Сперцян опережают его по ключевым голевым показателям. Батраков умеет бить издали, а ещё он прекрасно прячется в штрафной площади.

Пас намного выше, чем Батраков, аргентинец аккуратнее работает с мячом. Нико слушает тренеров «Комо» и сборной Аргентины. Речь о двух чемпионах мира – Сеске и Скалони. Пасу проще расти и развиваться под их присмотром. Батраков доходит к определенным футбольным выводам самостоятельно. Галактионов и Карпин не такой высокой квалификации, как тренер Месси. Зато Валерий Георгиевич играл в Испании, как Сеск со Скалони. Карпин советует талантам из РПЛ уезжать в топ-5. Батраков в порядке, но пока ни один большой клуб не сделал его приоритетной целью на трансферное окно.

Батракову не стоит копировать выбор Сперцяна

Эдуарда держит в «Краснодаре» клубный патриотизм, что похвально, ведь армянин – воспитанник школы «горожан». Также его команда лидирует в РПЛ и может снова завоевать «золото». У Батракова в «Локомотиве» нет аналогичной мотивации. Алексей на пять лет моложе Сперцяна, в списках скаутов он стоит выше коллеги. Покупателей интересует не только текущая статистика, а также доступность трансферной цели. Галицкий не отпускал Сперцяна из «Краснодара», а у Батракова в новом контракте с «Локомотивом» есть сумма отступных для зарубежных клубов.

Говорили о 20 млн евро. Такие деньги без труда найдут даже в клубах средней руки. Батраков окажется в команде из топ-5, но ему важно не повторить ошибку Арсена Захаряна. Многие эксперты подчеркивали, что «Реал Сосьедад» не является лучшим вариантом для плеймейкера «Динамо». В Сан-Себастьяне большая конкуренция, хотя травмы тоже влияют на Арсена. Батракову не нужно идти в команду, где он будет одной из опций. Также важно, чтобы на новом месте был тренер, который любит работать с молодыми футболистами. Не все наставники такого профиля.

Батракова выручает его стиль игры. Он может действовать самостоятельно, в отрыве от команды, но с голевой пользой для коллектива. В отличие от Глушенкова, которому сложно вписываться в нетипичные системы, Алексей спокойнее меняет роли по приказу Галактионова. Также о характере Батракова отзывы лучше, чем о характере многих звезд РПЛ последних лет. Сафонов заиграл в ПСЖ , ведь терпел, когда ему не доверяли. Вратарь доказал делом, что может быть номером один в полуфинале Лиги чемпионов. Батракову надо использовать грамотный подход Матвея.