Лига чемпионов 2025/2026

Судейский скандал в Мадриде. Арбитр отменил пенальти в пользу «Арсенала»

сегодня, 00:26
Момент из матча

Матч без победителей.

Судьбу поединка решили пенальти

Голландский арбитр Данни Маккели оказывался раньше в центре скандалов. Рефери извинялся перед сборной Португалии за ошибку в матче против сербской команды. Сегодня арбитры в полуфинале «Атлетико» против «Арсенала» назначили три пенальти. В первом случае судьи зафиксировали толчок в спину, во втором – падание мяча в руку защитнику. В третьем случае арбитр увидел, как Эзе принял мяч, а затем защитник «Атлетико» наступил ему на ногу. Судьи отменили пенальти. Это скандал, ведь игрок «Атлетико» не сыграл в мяч.

Второй полуфинал Лиги чемпионов отличался от первого. Во вторник Луис Энрике сказал, что его команда с «Баварией» заслужила победу, ничью и даже поражение. В Париже ждали открытого футбола, в котором атака превосходит оборону. Явный перевес в игре форвардов над защитниками не значит, что вторые не умеют обороняться, но атакующие линии ПСЖ и «Баварии» показали высочайший класс. Нойер не сумел отразить ни одного удара за игру, а Сафонову пришлось трудиться, что не спасло от четырех пропущенных мячей.

Матч «Атлетико» и «Арсенала» воспринимали иначе, как противопоставление романтичному футболу. ПСЖ и «Бавария» живут атакой и голами, нередко в ущерб защите. «Атлетико» и «Арсенал» думают об обороне и тактике. При этом команда Симеоне в текущем сезоне обыгрывала «Барселону» с разницей 4:0, а игроки Артеты с аналогичным счетом переиграли «Атлетико» на основном этапе Лиги чемпионов. Испанцы понимали, с кем встречаются и хотели отыграться. После матча можно чуть изменить свежую цитату Луиса Энрике.

Сегодня «Атлетико» и «Арсенал» рассчитывали на свои победы, а рефери выбрал ничью. Многие скажут, что соперники мучились и пыжились, боролись и оборонялись. Они не покормили зрителей зрелищем на ночь глядя. Но два удара в створ до перерыва не значат, что мадридские соперники – плохие команды. И не значат, что Симеоне и Артета не любят атакующий футбол. Важность момента и физическое состояние коллективов заставляет тренеров работать именно вот так. Без риска, без темпа и без размена атаками, как в Париже.

У «Атлетико» сейчас нет идеального атакующего звена, как у ПСЖ, хотя на поле у Симеоне четверка нападающих. Класс чемпионов мира Гризманна и Альвареса неоспорим, а Симеоне и Лукман – не худшие крайние форварды. Но им было сложно против самой успешной обороны сезона в Лиге чемпионов. «Арсенал» умеет держать удар. А вот атакуют «канониры» с трудом. На коварный удар Альвареса, с которым справился Райя, до перерыва ответили только пенальти. Дьёкереш ощутил, что защитник за спиной, дождался толчка и упал.

Показательно, что капитан «Арсенала» Эдегор не отправился к «точке». Мартин уступил мяч Дьёкерешу. Центральный форвард, который забивал «Атлетико» на групповом этапе ЛЧ, уверенно реализовал пенальти. Много лет Артету просили найти «девятку». Хотя у венгерского шведа есть перепады в игре, выгодно держать в обойме нападающего, который может подставиться под фол в штрафной площади, а потом не промахнуться в ментальной борьбе с Облаком. «Арсенал» получил преимущество по итогам первой половины игры.

Полуфиналисты заслужили комплименты

Многие будут критиковать «Атлетико» и «Арсенал», смотря на их матч с высоты Эйфелевой башни. В Париже было веселее, но не все игры в футболе такие дикие. Фанаты «Атлетико» будут доказывать, что толчок в спину Дьёкерешу не был достаточно сильным для пенальти в полуфинале Лиги чемпионов. Но в этом сезоне на всех уровнях арбитры свистят, когда есть даже небольшие толчки в спину. Это общая практика, целая бригада арбитров приняла верное решение. А дальше команды вернулись к привычной для них борьбе и выжидали.

По уровню организации обороны в лучших матчах «Арсенал» и «Атлетико» среди сильнейших команд мира. Но стандартный для Симеоне и Артеты подход в последние месяцы не работал. «Атлетико» проиграл семь из десяти последних матчей. У «Арсенала» было четыре победы в последних десяти играх, что мало для команды, претендовавшей ранее на серию трофеев. Зато по организованности, смелости, подстраховке, расчету расстояний между линиями эти полуфиналисты точно дадут фору атакующим гуру из ПСЖ и «Баварии».

Многие тренеры больше любят надежный футбол. Во вторник во время послематчевого интервью Луис Энрике поздоровался с коллегой Компани. Венсан был дисквалифицирован и смотрел матч с трибуны. Энрике спросил у бельгийца, понравился ли ему матч? Тренер «Баварии» ответил с юмором – совсем, совсем не понравился. Что хорошо для зрителей – моменты, голы и безумный темп, то плохо для элитных тренеров. Скачки давления на поле с водопадом единоборств и прессингом повышают риск травм важных футболистов.

Большое количество голов в матче значит, что совершили необязательные ошибки. Тренеры хотят их избежать в полуфинале Лиги чемпионов. «Атлетико» и «Арсенал», в отличие от ПСЖ и «Баварии», не выдали поединок с 9 голами – это новый рекорд для этой стадии турнира. В первом полуфинале было 22 удара на две команды, в 13 случаях попали в створ ворот. В Мадриде в ночь на четверг было тоже 22 удара на две команды, но лишь 7 раз попали в створ ворот. Второй тайм был живее первого, а теперь все будут говорить об арбитрах.

Но даже критики «Атлетико» и «Арсенала» понимают, насколько тяжело случайно проскочить в полуфинал Лиги чемпионов. Щепотка везения важна всегда, но Симеоне и Артета не относятся к удачливым наставникам. Им не падают в руки дармовые незаслуженные трофеи. Компактность и дисциплина, выверенность и продуманность выделяют коллективы опытных тренеров. Именно поэтому их не остановили на прошлых стадиях. После первого полуфинала в Мадриде ближе к выходу в решающий матч формально оказывается «Арсенал».

Во втором тайме у «Атлетико» были удары Лукмана и Гризманна в одной атаке. Позже нигерийский вингер снова промахнулся, проиграв голкиперу Райе. После этого судья принял ключевое решение вечера не в пользу «Арсенала». Споров и несогласия будет много. Если два дня подряд арбитры назначают пенальти за несознательную игру руками, а ещё за несильный толчок в спину Дьёкереша, то последовательным решением было бы пенальти за фол против Эзе. Мнение рефери знаем – нет нарушения правил. Вы бы назначили тот пенальти?

Твой Арсен
сегодня в 13:49
То, что на Эзе не дали пенальти - Бог с ним. Мне больше интересно, когда поменяли правила, и рикошет мяча от ноги в руку стал считаться игрой рукой, и наказываться пенальти? Пенальти в ворота Арсенала совершенно необоснованный.
112910415
сегодня в 12:30
а ничьей бы не было ...
goalaktika
сегодня в 11:59, ред.
У атлетов Гризманн с Адемола моментов 5 не забили)
Послематчевые пенальти в принципе можно, после результативной перестрелки 2:2 или 3:3, а лучше 4:4)))
пират Елизаветы
сегодня в 10:41
матч был нормальный.
Атлетико даже был острей, и должны были забить еще 2-3.
Райи лучший игрок матч и Арсенала.
однако в Лондоне АЛ и АМ будут осторожно играть, любая ошибка станет роковой.
может, им сразу серию пенальти?
смысл тянуть кота за яйца.
но возненавижу этих команд, если они и в серии пенальти долго будут долбить вничью.
goalaktika
сегодня в 09:12
Дьёкереш после матча в интервью .
Был ли пенальти которого не назначили на Эзе?
-Было лёгкое касание .
Второй вопрос: - Был ли на тебя пенальти?
-Не знаю , я был в игре...
Если игрок Арсенала говорит это, о чем тут спорить)
Мегалодон
сегодня в 08:51
Да еще хуже чем "касание - фол". Игроки намеренно бьют мячом по рукам - защитники бегают убрав руки за спину из-за этого. Потом (как делал Ямаль) увидев подкат (или будущий наступ) резко откидывают мяч, чтобы не было в подкате касания мяча, и специально напарываются на ногу подката картинно, корчась от боли. Эти летчики и подводники-ныряльщики уже достали. Эзе один из таких.
Мегалодон
сегодня в 08:40
    Варвар7
    сегодня в 08:13
    Ох не суждено Данни в ближайшее время судить ЛЧ...)))
    Сергей Кравченко 1
    сегодня в 08:03
    Был пенальти или нет, скорее нет. Так как игрок Атлетико коснулся своей ногой ноги игрока Арсенала уже после того как игрок Арсенала пробил, и он уже был без мяча. При том что там был лёгкий контакт. Сейчас к сожалению футбол часто превращается в баскетбол, касание -фол. Нападающие часто сами ищут ногу соперников, или специально в штрафной пинают мяч в руку в упор и требуют пендель. Тут я не осуждаю арбитра. Но этой ничьей Атлетико очень осложнил себе дорогу к финалу.. Если ещё Альварес не выйдет на поле в ответной игре, то тушите свет.
    25процентный клоун
    сегодня в 06:17
    Был только один пенальти, там где волейбол.
    Bombon
    сегодня в 00:45
