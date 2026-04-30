Дебют тренера из Медиалиги с «Пари НН», неконтролируемое падение ЦСКА. 28-й тур РПЛ на подходе

1777533837

вчера, 10:23

Дерби – не единственный интересный матч на этих выходных.

«Крылья Советов» — «Спартак»

— Положение самарцев точно не назовёшь безнадёжным. После расставания с Адиевым команда отбирает очки уже у второго московского клуба: сначала ничья с ЦСКА (1:1), теперь переиграли «Локомотив» (2:0). На очереди – домашняя игра со «Спартаком». Борьба за выживание продолжается. Она настолько плотная, что при определённых раскладах «Крылья» за эти три тура могут как подняться на девятое место, так и опуститься в зону прямого вылета.

— Вроде третья строчка «Спартаку» погоды не сделает. С другой стороны, Хуану Карседо важно укрепить свои позиции. Испанец с этим успешно справляется – москвичи борются за Кубок России, а в конкуренции за топ-3 «красно-белые» выглядят лучше «Локо», «Балтики» и ЦСКА (все потеряли очки в прошлом туре).

«Локомотив» — «Динамо»

— В предыдущих пяти турах у «красно-зелёных» только одна победа, причём подопечные Михаила Галактионова потеряли очки с Махачкалой, а «Крыльям» вообще уступили. Лидеры оторвались на 10-11 очков, а вот с четвёртой строчки уже стучится «Спартак».

— Когда топ-клуб теряет очки с «Оренбургом» и «Пари НН», на флажке вырывает победу у «Акрона», уступает «Рубину», это ясно показывает их текущий уровень. Ролан Гусев уже точно не может претендовать на полноценное назначение главным тренером. Особенно тяжёлым для него и для «бело-голубых» будет майский отрезок. Четыре матча с топ-соперниками («Локомотив», дважды – «Краснодар», «Балтика»), три из них на выезде. В одном из них разыграется путёвка в суперфинал Кубка.

«Динамо Махачкала» — «Ростов»

— Результаты с Вадимом Евсеевым неутешительные. Да, команда начала весенний отрезок с трёх побед в четырёх матчах. Вроде и придраться особо не к чему – кто ожидал, что команда зацепится за очки с ЦСКА , «Зенитом», «Краснодаром»? А ведь с «Локо» и «Балтикой» сыграли вничью. Но при такой постановке вопроса для выживания прямых конкурентов надо обыгрывать. С «Оренбургом» это удалось, даже «Рубин» переиграли. Но уступили «Крыльям», поделили очки с «Акроном». Так посмотреть – поэтому и идут на 14-й строчке, в двух баллах от прямого вылета.

— Ростовчане сами загнали себя в угол. Игра по весне не радует: только одна победа на этом отрезке. Вдобавок отдали три очка «Сочи» (последняя команда лиги), «Оренбургу» (прямой конкурент) – и теперь от стыков отделяет один балл. И дальше расклады максимально скверные. Играть предстоит с Махачкалой и «Акроном», крайне кусачими соперниками. Так ещё и на выезде.

«Балтика» — «Рубин»

— Весь сезон «балтийцы» держали запредельно высокую для себя планку и боролись за топ-3, но в итоге разница в классе вышла на первый план. Пять туров кряду идут без побед, хотя играли с теми, кто вполне по силам («Пари НН», «Ахмат», Махачкала). Предыдущий тур разочаровал поражением «Балтики» от «Акрона». По такой игре с «Рубином» ловить нечего.

— Казанцы – среди лучших в РПЛ этой весной. Всего одно поражение, победы над «Краснодаром», «Локомотивом» и «Динамо», ничья с ЦСКА . За пятёрку команда точно не зацепится, но «Динамо» и «Ахмат» оставить за собой должна.

ЦСКА — «Зенит»

— Сначала три поражения подряд после рестарта, теперь – четыре тура без побед. «Армейцы» проиграли всё, что можно. Выпали из чемпионской гонки, потеряли шансы на топ-3. Весну начинали с отрывом в семь очков от идущего шестым «Спартака» – «красно-белые» теперь четвёртые и обгоняют ЦСКА на три балла. Даже стагнирующая «Балтика» держится выше. «Красно-синие» выпали из топ-5. Если даже отстающий на шесть очков «Рубин» их догонит, это будет тотальный провал Челестини.

— А ведь как минимум в эти выходные потери очков не избежать. «Зенит» продолжает погоню за «Краснодаром». Ничья с «Локо» откатила питерцев на второе место – вторую осечку «быки» не простят.

«Сочи» — «Оренбург»

— Только в РПЛ главный аутсайдер может выдать три победы подряд. Но на этом перформанс «Сочи» закончился. Команда вполне по делу уступила «Динамо». Теперь непонятно, сохранят ли южане эмоциональный импульс от удачной серии или это был громкий хлопок дверью.

— С одной стороны, «Оренбург» – соперник из весовой категории. А с другой, попробуй отбери очки у такой команды. Они набрали темп с Ахметзяновым, ранее переиграли «Пари НН» и «Ростов». Команда наравне с «Сочи» была андердогом – а теперь даже поднялась из зоны стыков. И останавливаться точно не хочет.

«Акрон» — «Краснодар»

— «Ростов» и Махачкала играют между собой, «Оренбург» с «Сочи» рассчитывает на победу – в какой же неудобный момент тольяттинцам приходится играть с лидером чемпионата! Учитывая текущую форму (в прошлом туре одержали первую победу весной), «Акрон» вряд ли зацепится хотя бы за ничью. А конкуренты неизбежно обострят борьбу за выживание.

— Вовремя «Локомотив» поделил очки с «Зенитом»: южане вернулись в лидеры, обыграв «Спартак». Теперь конкурент сыграет с ЦСКА – это ещё один шанс. Тем более дальше будет тяжело, поскольку посреди недели игра с «Динамо» за выход в Суперфинал Кубка России, а уже спустя четыре дня – выезд к тем же «бело-голубым». Непонятно, как «быки» с их короткой скамейкой пройдут это испытание.

«Ахмат» — «Пари НН»

— В пяти матчах грозненцы набрали два очка – это определило их амбиции на финиш сезона. Их нет. Команда точно не обойдёт «Динамо» и «Рубин» в борьбе за седьмую строчку, а ниже – пул борцов за выживание. Цепких, но недостаточно сильных, чтобы подвинуть «Ахмат». Достаточно просто не провалиться в оставшихся матчах.

— С другой стороны, как раз такая разница в мотивации может сыграть на руку нижегородцам. Что они сейчас из себя представляют, неясно. Зачем-то тянули до последнего со Шпилевским, говоря о доверии – тем временем команда как болталась в подвале таблице, так и болталась. А в самый неподходящий момент – когда до финиша три тура – отправили Алексея в отставку. Так ещё и назначили тренера из Медиалиги. Гаранин когда-то навёл шороху с «Енисеем», но затем провалился с «Сочи» и постепенно пропал с радаров.