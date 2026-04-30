МЮ рискует остаться без ключевого хавбека. Контракт истекает, Бруну хочет бороться за АПЛ и ЛЧ

вчера, 14:46

Просит гарантий.

«Манчестер Юнайтед» вполне успешно борется за тройку. Команда уже точно не выпадет из зоны Лиги чемпионов, да и конкурируют с ним за третью строчку нестабильные «Ливерпуль» и «Вилла». При этом у манкунианцев есть важная задача и за пределами футбольного поля – сохранить лидера команды Бруну Фернандеша. Португалец всегда был верен клубу – при этом могут быть определённые сложности.

Стал символом современного МЮ

В нынешнем составе манкунианцев едва ли можно найти другого такого игрока, который настолько плотно ассоциировался бы с клубом. Бруну пришёл по ходу сезона-19/20 – к тому моменту МЮ опустился на шестую строчку. И буквально сразу португалец сразу стал тем, кто делает результат. С «Уотфордом» и «Виллой» поучаствовал в двух из трёх мячей «Юнайтед», своим голом принёс ничью с «Эвертоном» и «Тоттенхэмом», ассистировал на победный мяч Марсьяля в дерби с «Сити», 3:0 с «Брайтоном» – дубль Фернандеша, 5:2 с «Борнмутом» – гол и ассистентский дубль.

Полузащитник демонстрировал главный показатель топ-класса – при любом тренере он сохранял позиции лидера и креативного центра. При Сульшере выдал свой лучший сезон в АПЛ (18 голов и 12 голевых в 37 матчах сезона-20/21), в абсолютно провальном розыгрыше-21/22 набрал свои 16 очков по системе гол+пас. Пришёл тен Хаг – помог менеджеру с воплощением тренерских идей и практически не покидал поле.

Бруну поднимался с МЮ в топ-3 и переживал кошмарные сезоны. Да, можно вспомнить Магуайра, Далота – оба пришли раньше. Но Харри был игроком-мемом, а Далот лишь спустя время занял место в костяке проекта. Бруну же стал лидером сразу, был наиболее стабилен и в итоге взял капитанскую повязку и уже повторил достижение Роналду по количеству очков в АПЛ в составе МЮ (140 результативных действий).

Тащил при Амориме, абсолютно прекрасен при Каррике

«Красные дьяволы» летом 2024 года решили рискнуть и сохранили ЭТХ, поскольку тот вырвал Кубок Англии у «Ман Сити». Это предопределило худший сезон клуба в 21 веке. При этом с приходом Аморима Бруну вновь занял роль ключевого плеймейкера и продолжил приносить результат. В ЛЕ он забил семь мячей и отдал четыре голевые, буквально в одиночку разобрался с «Сосьедадом» после 1:1 в первом матче 1/8 финала, помог избежать провала с «Лионом» в четвертьфинале, своей активностью смял «Атлетик» (на финал сил уже не хватило – но во многом благодаря нему МЮ вообще там оказался).

Да, в новом сезоне сильно изменилась линия атаки, у «красных дьяволов» тяжело шла игра с Аморимом. И Бруну в семи стартовых турах отметился лишь двумя голами – но даже так хавбек постепенно набрал форму и с октября показывал стабильность. На отрезке с восьмого по 16-й тур у плеймейкера – семь ассистов и три мяча. Он принёс разгромную победу над «Вулвз» (дубль и ассист), помог забрать ничью с «Борнмутом» (гол+пас).

Сейчас при Каррике Бруну снова прекрасен. Из 13 матчей чемпионата португалец остался без результативных действий лишь в двух. Благодаря Фернандешу МЮ обыграл «Фуллхэм», «Тоттенхэм», «Пэлас», «Виллу», «Челси», «Брентфорд» и поделили очки с «Борнмутом».

«Юнайтед» ограничивает потенциал Бруну – он ощутимо недополучил трофеев

Влияние Бруну на игру «Юнайтед» вполне сопоставимо с тем, что Кевин де Брюйне значил для проекта Пепа Гвардиолы. Двух плеймейкеров нередко сравнивали – и по футбольным качествам португалец едва ли уступал коллеге по позиции. Но оттого больше бросается в глаза пропасть между ними в послужном списке.

Бельгиец пришёл за год до назначения Пепа, позже стал краеугольным камнем для испанца. Вместе они взяли шесть титулов в АПЛ , два Кубка Англии и пять Кубков лиги, два Суперкубка, осуществили мечту шейхов и принесли им ЛЧ – тогда «горожане» вообще оформили требл. Суммарно – 16 трофеев. У преданного «Юнайтед» Бруну их только два, и то – Кубок Англии и Кубок лиги.

Полузащитник «красных дьяволов» на разных этапах вполне мог отказаться от продления контракта и выйти на рынок свободных агентов или потребовать трансфер – спрос на него был бы огромный. При грамотном выборе дела бы обстояли куда лучше.

Важный этап

В клубе должны понимать – португалец даже в самые тёмные времена оставался с командой, прокачивал игроков атаки, помогал тренерам с воплощением идей, в итоге стал капитаном. А главное – сохранял преданность команде даже при том, что это означало отсутствие трофеев. Другого футболиста, который оказывал бы на игру такое же влияние, манкунианцы просто не найдут.

Контракт Бруну рассчитан до лета 2027 года. МЮ намерен сохранить своего лидера как минимум этим летом – при этом португалец хочет видеть гарантии относительно амбиций проекта. Ему надоело прыгать из кризиса в кризис, видеть круговерть тренеров и постоянную борьбу с токсичной раздевалкой. Полузащитник хочет наконец побороться за АПЛ и Лигу чемпионов.

Номинально они есть – манкунианцы держатся в тройке после кошмарного старта сезона, с новым тренером Майклом Карриком у Бруну установились продуктивные отношения (хотя специалисту даже после такого успешного отрезка не гарантировано продолжение сотрудничества), а летом клуб готов потратиться на усиление под главный еврокубок. «Красные дьяволы» надеются, что выход в ЛЧ поможет удержать хавбека. Но всё это мы видели и, например, в первый сезон ЭТХ. Что было дальше, все помнят. При этом вот уже третий год на него охотятся клубы из Саудовской Аравии.

Удержать Фернандеша будет отнюдь не так просто, как кажется, но, чтобы вступить в борьбу за трофеи, это жизненно необходимо.