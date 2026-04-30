«Барселона» загнала Ямаля. Подростка не хватило на полный сезон

вчера, 20:56

Теперь важно, чтобы восстановил форму на ЧМ -2026.

Ламин Ямаль пропустит остаток клубного сезона из-за травмы подколенного сухожилия. 18-летний нападающий упал после того, как забил пенальти на 40-й минуте в домашней встрече с «Сельтой» в среду. 11-метровый удар он реализовал, что позволило «Барсе» сохранить 9-очковое преимущество в Ла Лиге над «Реалом». Затем мадридцы сыграли вничью с «Бетисом», чемпионство у каталонцев теперь точно в кармане.

Грядет Эль Класико на «Камп Ноу» 10 мая, идеальный момент, чтобы отпраздновать чемпионство. Но «сине-гранатовым» придется сыграть со своим главным соперником без Ямаля. К счастью для Испании, ожидается, что он восстановится через пять-шесть недель. Болельщики надеются, что Ямаль сможет вернуться к матчу против Кабо-Верде 15 июня.

Ламин уже является настоящим лидером для своего клуба и сборной. Он стал мировой суперзвездой почти за три года с момента своего дебюта за основу «Барсы», в возрасте 15 лет, 29 апреля 2023 года. Теперь носит «десятку» на спине. Без Ямаля сборная Испании уже будет другой командой, как и «Барселона».

«Эта травма выбила меня из строя именно тогда, когда я хотел играть сильнее всего. Не могу выразить словами свое разочарование. Но это не конец, это просто пауза. Я вернусь сильнее, и следующий сезон будет ещё лучше», — написал Ямаль в социальных сетях.

Есть ли у него время снова достичь пика? Была ли травма связана с тем, что его передержали на поле? Ни один игрок «Барселоны» не выходил на поле чаще, чем Ямаль в этом сезоне. По данным Transfermarkt, он провёл 3 702 минуты в 45 матчах. Вратарь Жоан Гарсия — второй — 3 682 минуты и 41 матч.

В каком-то смысле нормально, что лучший игрок появляется чаще всего на поле. Ямаль забил 24 гола и сделал 18 передач в этом сезоне — больше, чем любой в «Барсе». Ему исполнится 19 лет только в июле, но он уже является самой большой звездой команды.

Ямаль пропустил всего пять матчей за «Барсу» из-за травмы в сезоне 2025/26. Все они были с сентября по октябрь и были вызваны дискомфортом из-за проблемы в паху. Эта проблемы была с самого начала сезона, что привело к конфликту между «Барселоной» и федерацией футбола Испании, после того как Ямаль принял обезболивающие перед игрой в отборочных матчах чемпионата мира против Болгарии и Турции, которые Испания выиграла 3:0 и 6:0, сыграв 79 минут в Софии и 73 минуты в Конье.

Когда он вернулся в «Барсу», то стало ясно, что у него проблемы с пахом. Это повреждение особенно характерно для молодых футболистов, которые любят часто делать резкие ускорения. Флик сказал, что ему «очень грустно» принимать решение сборной Испании использовать Ямаля в этих отборочных матчах чемпионата мира. «Это не забота о игроках», — заявил мудрый немец.

Ламин пропустил следующие два сбора из-за проблем с физической формой, но в прошлом месяце сыграл в товарищеских матчах против Сербии и Египта. Ямаль хочет играть в каждом матче. В этом сезоне он неоднократно выражал недовольство, когда Флик заменял его.

«Когда я был футболистом, а тренер менял меня, я тоже был недоволен, это нормально», — сказал Флик 22 февраля, когда Ямаль выразил своё недовольство после замены на 88-й минуте, когда «Барса» вела дома 3:0 в матче с «Леванте». Флик редко менял Ламина в этом сезоне, 42 из 45 его матчей были в стартовом составе. Почему так много игроков «Барсы» получили травмы подколенных сухожилий? Это, безусловно, вопрос, который Флик тоже задал своему медицинскому штабу. Проще всего сказать, что есть напряжённый график. Много матчей, чего вы хотите. Но Рафинья, Педри, Френки де Йонг, Алехандро Бальде, Эрик Гарсия, Роберт Левандовски и Ферран Торрес получили травмы подколенного сухожилия в сезоне 2025/26.

В ноябре ходили слухи о напряженных отношениях между медицинским и тренерским штабами каталонского клуба. Были разногласия по поводу процессов восстановления, а также жалобы на работу в спортзале. Напряжённость достигла пика, когда в преддверии первого Эль Класико с 26 октября у Рафиньи случилась травма подколенного сухожилия. Флик разозлился, в летнее межсезонье футболистов будут готовить проще. Конечно, цыплят считают по осени. А в футболе по весне. ЛЧ не заполучить, Ла Лигу выиграли, это уже успех. Ламин будет в отличном настроении на ЧМ . Пусть отдохнет пока.

Стоит ли сборной Испании беспокоиться? Ямаль не пропустит чемпионат мира. Но в какой форме он туда приедет? Сборная Испании проведёт два товарищеских матча перед мундиалем. 4 июня в Ла-Корунье против Ирака. Затем в Мексике с Перу 8 июня. Теоретически Ямаль может пропустить эти матчи. Испанцы попали в группу к Кабо-Верде, Уругваю и Саудовской Аравии. Тут можно выйти дальше и без Ямаля.